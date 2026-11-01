Sparta se opět střelecky trápila a bere jen bod. Bohemce nedala gól ani v přesilovce

Fotbalisté Sparty v utkání 13. ligového kola nevyužili řadu šancí a na hřišti Bohemians 1905 remizovali bez branek. Letenští na čtvrtém místě neúplné tabulky ztrácejí na vedoucí Slavii osm bodů, „Klokani“ jsou desátí. Domácí od 74. minuty dohrávali pražské derby bez vyloučeného Petra Mirvalda. Oba soupeři prodloužili ligové série, Bohemians bodovali čtyři a Sparta šest kol po sobě.
Vršovický tým ve středu v osmifinále domácího poháru prohrál v Mladé Boleslavi 2:3, Sparta zase doma podlehla Ostravě 0:2. Letenští prohráli jen dva z posledních 39 vzájemných ligových zápasů. „Klokani“ na jaře Spartu doma zdolali 2:0 po 17 utkáních nejvyšší soutěže a poprvé od listopadu 2001. A nepodlehli jí ani dnes.
Derby bylo dlouho úporným bojem o každý metr hřiště, oba soupeři se jen těžko dostávali do zakončení. Teprve v polovině prvního poločasu domácí Javorček v nouzi zahrál nebezpečně blízko vlastní branky na roh a Brunes po něm vypálil nad.
Hosté postupně přebírali iniciativu, po Juráskově centru měl první velkou šanci Alcócer, ale gólman Frühwald jeho hlavičku z těsné blízkosti skvělým zákrokem zneškodnil. Domácí odolali i nájezdům do šestnáctky jak Hoevera, tak Juráska.
Také po přestávce byly k vidění hlavně souboje a nákopy. Sparta byla nebezpečnější, Brunes nacentroval před prázdnou branku na Juráska a vršovický Mirvald v nouzi vypíchl míč na tyč vlastní branky. Velkou šanci měl střídající sparťan Singhateh, který se ocitl sám před Frühwaldem, ale gólman jeho ránu vyrazil konečky prstů na roh.
Bohemians dohrávali o deseti, jelikož Mirvald dostal druhou žlutou kartu. Zmar Sparty v zakončení podtrhl kapitán Vydra, který po Alcócerově centru zakončil ve skluzu na zadní tyči do prázdné branky, jenže míč poslal podél ní vedle. Hosté už přesilovku nedokázali využít a neskórovali ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních utkání.
Sparta venku zvítězila jen ve dvou z dosavadních sedmi duelů ligové sezony a získala tam pouze osm z celkových 23 bodů. Z posledních šesti soutěžních zápasů vyhrála jediný a příliš se nenaladila na čtvrteční domácí souboj s rozjetým Bournemouthem v Evropské lize.
Vršovický celek doma v ročníku nejvyšší soutěže v šesti utkáních nenašel přemožitele, inkasoval při tom jediný gól a získal tam 12 z celkových 17 bodů. S pěti nerozhodnými výsledky je remízovým „králem“ ligy.
13. kolo první fotbalové ligy:
Bohemians Praha 1905 - Sparta Praha 0:0
Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Novák - Kocourek (video). ŽK: Mirvald, Sakala - Mannsverk, Vydra, Guddal, Hoever, Priske (trenér), O'Carroll (asistent trenéra). ČK: 74. Mirvald. Diváci: 6198.
Bohemians: Frühwald - Havel, Lischka, Kadlec - Mirvald, Čermák (90.+1 Heidenreich), Smrž (46. Obinaja), Javorček - Květ, Matoušek (65. Krobot) - Almási (80. Sakala). Trenér: Veselý.
Sparta: Surovčík - Hoever, Mbe Soh, Guddal, Vitályos (61. Zelený) - Sochůrek (61. Irving), Mannsverk (78. Vojta), Vydra - Jurásek (69. Singhateh), Alcócer - Brunes. Trenér: Priske.
Tabulka:
1.
Slavia
13
9
4
0
32:7
31
2.
Mladá Boleslav
13
7
3
3
22:15
24
Olomouc
13
7
3
3
22:15
24
4.
Sparta
13
7
2
4
25:13
23
5.
Liberec
12
7
2
3
15:8
23
6.
Teplice
13
6
3
4
21:18
21
7.
Jablonec nad Nisou
13
6
2
5
16:18
20
8.
Zbrojovka Brno
13
6
2
5
16:19
20
9.
Plzeň
13
5
4
4
28:21
19
10.
Bohemians 1905
12
4
5
3
13:13
17
11.
Hradec Králové
13
4
3
6
12:18
15
12.
Pardubice
13
4
2
7
15:19
14
13.
Ostrava
12
3
2
7
7:22
11
14.
Artis Brno
12
2
4
6
13:22
10
15.
Slovácko
13
1
4
8
12:26
7
16.
Zlín
13
0
3
10
11:26
3
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