Zraněný Preciado bude Spartě proti Arménům chybět, snad se uzdraví na odvetu

Ekvádorský reprezentant Ángelo Preciado ve čtvrtečním úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy fotbalistům Sparty proti Araratu-Armenii ještě nepomůže

Trenér Brian Priske doufá, že krajní záložník bude připravený na odvetu v Jerevanu příští týden. Dánský kouč to řekl na dnešní tiskové konferenci.

Sedmadvacetiletý Preciado pomohl dvěma asistencemi minulý čtvrtek k výhře 4:0 nad Aktobe a postupu do další fáze kvalifikace Konferenční ligy. V utkání se ale zranil a v nedělním duelu 3. kola první ligy v Pardubicích Spartě scházel.

"Ángelo se ještě neuzdravil, takže zítra hrát nebude. Doufáme, že bude připravený na odvetu v Arménii," prohlásil Priske.

Zatímco 2. předkolo začínala Sparta v Kazachstánu, dvojzápas s jerevanským mužstvem otevře na Letné.

"Pokud bych si mohl vybrat, hrál bych odvetu doma. Je to ale takhle. Potřebujeme podat dva dobré výkony ve dvou zápasech. V tomto ohledu opravdu nezáleží na tom, jestli první zápas hrajeme doma, nebo venku," uvedl osmačtyřicetiletý rodák z Horsensu.

"V každém případě to doma bude hodně důležité. Chceme vyhrát, před cestou do Arménie potřebujeme dobrý výsledek. Nebude to tam jednoduché kvůli vysoké teplotě a dlouhé cestě. Proto potřebujeme být zítra maximálně soustředění a vyhrát určitým rozdílem," mínil Priske, který se v červnu po roce vrátil na Letnou, kde během prvního angažmá získal dva tituly a jednou i domácí pohár.

Sparta v této soutěžní sezoně prohrála jediné z pěti utkání a třikrát za sebou vyhrála.

"Celkově vzato se v útoku i obraně posouváme podle plánu. V posledních třech utkáních jsme nastříleli deset gólů, což mě pochopitelně těší. V některých fázích ofenzivy se musíme zlepšit. Pořád neproměňujeme velké množství šancí. Šulo (Haraslín) a Kuchta mohli o víkendu (v Pardubicích) vstřelit dvě brzké branky," řekl někdejší obránce Brugg, Portsmouthu nebo dánské reprezentace.

"I v defenzivě vidím pokrok, co se týče stylu hry, který od hráčů očekávám. Uvědomujeme si, že potřebujeme být ještě lepší. Se vší úctou k Aktobe a Pardubicím, museli jsme je porazit. Zároveň musíme soupeřům dovolit minimum příležitostí, což se nám proti těmto dvěma soupeřům povedlo. Těší mě, že se i v obranné činnosti posouváme, ale pořád máme před sebou dost práce," prohlásil bývalý kouč Midtjyllandu, Antverp či Feyenoordu Rotterdam, kam loni odešel ze Sparty.