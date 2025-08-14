Domácí Armenia šla v závěru do deseti, Sparta ji dorazila. Pražany čeká Riga

Pražané vedli v Jerevanu zásluhou Albiona Rrahmaniho, ještě v prvním poločase vyrovnal z penalty střídající Juan Balanta. V závěru domácí dohrávali bez vyloučeného Joaa Queiróse a hosté krátkou přesilovku zásluhou dalšího příchozího hráče z lavičky Emila Krasniqiho využili.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho zvládli v této sezoně i druhé předkolo Konferenční ligy, v tom předchozím si poradili s kazachstánským Aktobe. V závěrečném dvojzápase vyzvou FC Riga, lotyšský celek vyřadil Beitar Jeruzalém. První zápas odehraje Sparta příští čtvrtek doma.
Letenští vyhráli šestý soutěžní zápas po sobě. Venku v pohárech triumfovali poprvé od loňského srpna a pěti duelech. "Hlavním cílem bylo postoupit. Druhým cílem bylo i dnes vyhrát a udržet vítěznou sérii. Připsali jsme si šestou výhru z osmi soutěžních zápasů v sezoně. Chtěli jsme odehrát dobrý zápas v defenzivě a nedat soupeři moc šancí, což se nám povedlo," řekl Priske na tiskové konferenci.
Utkání se hrálo na stadionu Araratu-Armenia pro bezmála 1500 diváků, přestože nesplňuje požadavky UEFA pro 3. předkolo. Pražany podpořilo několik desítek diváků. Soutěžní premiéru v základní sestavě Sparty si odbyl kamerunský útočník Milla.
Hosté skórovali z první vážné akce ve 23. minutě, do té doby se hrálo nepřesně na obou stranách. Sadílek vystihl Hovhanisjanovu rozehrávku a Rrahmani se střelou pod horní tyč nemýlil. Kosovský reprezentant skóroval v pátém z posledních šesti soutěžních zápasů. "Dnes jsme opět viděli jeho kvalitu v koncovce. Skvělé zakončení a pěkný gól. Těší mě jeho produktivita, přesně to jako trenér chcete," prohlásil Priske.
Domácí srovnali za sedm minut. Ryneš ztratil míč na polovině soupeře a vzápětí na druhé straně fauloval střídajícího Duarteho. Severomakedonský rozhodčí Kačevski nařídil penaltu a Balanta se z ní nemýlil. Právě kolumbijský záložník byl minulý týden jediným střelcem svého týmu na Letné. Dvojnásobný arménský mistr sahal po obratu, v 38. minutě sparťanský brankář Vindahl vyrazil Šagojanovu střelu na tyč.
Zkraje druhé půle Sadílek nahrál před branku na volného Rrahmaniho, jenže ten velkou příležitost nevyužil. V další dobré šanci zamířil vedle Haraslín po Kadeřábkově přihrávce. Na opačné straně vystřelil z dálky mimo tři tyče Šagojan, Krasniqiho ránu zpoza vápna zase vytěsnil gólman Pinto. O chvíli později si poradil i s Rrahmaniho střelou z přímého kopu. Zaskvěl se i Vindahl po Duartově prudké ráně k tyči.
V 88. minutě dostal červenou kartu Queirós, který ve skluzu fauloval střídajícího Preciada. Za zákrok nejprve obdržel žlutou, ale po intervenci videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů ho Kačevski rovnou vyloučil.
V úvodní minutě nastavení si Krasniqi naběhl na Preciadův pas, položil si na zem vyběhnutého Pinta a rozhodl o výhře Sparty. Při teprve druhém startu v sezoně skóroval poprvé. Pražané vyhráli v Konferenční lize potřetí za sebou.
"Chtěli jsme dovést dvojzápas do vítězného konce, to se nám podařilo. Samozřejmě i dnes jsme chtěli zvítězit, protože každé vítězství vás posouvá dál. Jsem rád, že se nám to podařilo, i když možná ne úplně nějakým extrémně přesvědčivým výkonem," uvedl kapitán Sparty Lukáš Haraslín.
Ararat-Armenia - Sparta Praha 1:2 (1:1)
Branky: 30. Balanta z pen. - 23. Rrahmani, 90.+1 Krasniqi. Rozhodčí: Kačevski - Putilin, Icev (všichni Sev. Mak.) - Markovič (video, Srb.). ŽK: Balanta - Ryneš, Uchenna, Haraslín (mimo hřiště). ČK: 88. Queirós (Ararat-Armenia). První zápas: 1:4, postoupila Sparta.
Ararat-Armenia: Pinto - Hovhanisjan (77. Oliveira), Julio, Malis, Grigorjan - Muradjan (65. Welton), Queirós, Balanta - Gbomadu (26. Duarte), Lima (77. Hakobjan), Šagojan (77. Elojan). Trenér: Tulipa.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Ševínský (66. Sörensen), Vydra - Kadeřábek, Kofod (81. Eneme), Sadílek, Ryneš (59. Suchomel) - Rrahmani, Haraslín (59. Krasniqi) - Milla (66. Preciado). Trenér: Priske.