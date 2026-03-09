Sparta nepředvedla nic, i hvězdy musí běhat. Chorý je nechutný, říká Bičík o derby

„O titulu je asi rozhodnuto. Slavia má na deset zápasů deset bodů náskoku a nevím, co by se muselo stát, aby o něj ještě přišla,“ říká bývalý fotbalový brankář David Bičík, jenž se v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz věnuje dění na trávníku v nedělním derby „S“ a hodnotí i další ligové zápasy.
Slavii by musela potkat nějaká extrémně dlouhá krize nebo nějaký covid či viróza, čímž si už na podzim prošla a nákaza postihla sedmnáct hráčů.
Sparta však zdaleka nemá jisté ani druhé místo. Klub jako ona musí držet nejvyšší ambice, a dokud je ještě aspoň teoretická naděje, má povinnost mluvit o titulu.
Jenže se musí dívat nejen před sebe, ale i za sebe. Na Plzeň a Jablonec má sice náskok šest bodů, ovšem další zaváhání si dovolit už nemůže. Je v situaci, kdy se má soustředit sama na sebe a vyhrávat zápasy.
Dost mě překvapilo, že Slavia neměla na soupisce na zápas náhradního gólmana. Vědělo se, že Jindra Staněk má zdravotní potíže. Při rozcvičce se mu vrátily a do utkání nastoupit nemohl.
Slavia přišla nejen o jedno střídání, kdyby se navíc Jakub Markovič zranil nebo byl vyloučený, mezi tři tyče by šel stoper Tomáš Holeš, jak jsem se dozvěděl. Když se tedy vědělo, že Staněk má nějaký problém, měl jít na lavičku třetí gólman na úkor jednoho hráče do pole.
Derby se mi nijak zvlášť nelíbilo. První poločas se míč posunoval od vápna k vápnu, bez přímých střel na branku. Byl bojovný, ale i dost přerušovaný. Sparta šla na konci nastavení dost překvapivě do vedení, ale nabídnutou standardku sehrála velice dobře.
Z pohledu domácích byla naprosto zbytečná. Youssoupha Sanyang měl jasně míč zakopnout do autu, když spoluhráč Štěpán Chaloupek ležel na zemi. Upozorňovali na to po utkání trenér i spoluhráči. Nikdo mu po výhře hlavu trhat nebude, ale tohle by se nemělo stávat. Hloupá taktická chyba, z níž Slavia dostala zbytečně gól.
Druhý poločas se mi jako bývalému hráči Sparty nelíbil vůbec, neboť probíhal zcela v režii domácí Slavie. Především se trenéru Trpišovskému povedlo střídání. Podle mě šlo o rozhodující tah.
Útočník Mojmír Chytil vstřelil vedoucí gól, nigerijský David Moses držel skvěle střed hřiště. Nahradili Sanyanga, o jeho chybě už šla řeč, a nevýrazného Ivana Schranze, jenž měl navíc žlutou. Spartě se střídání naopak vůbec nevyvedlo. Derby rozhodli náhradníci.
Slavia byla ve druhé půli jednoznačně lepší. Získávala většinu prvních i druhých míčů, byla silnější v osobních soubojích. Vysoko presovala, soupeře zmáčkla a dostala pod tlak, povolila mu jedinou střelu, která ani nešla na bránu.
Derby ukázalo, jak jsou důležité standardní situace. V první půli se po ní prosadila Sparta, ve druhé dvakrát Slavia. Využila svého hráčského potenciálu, trenér přiznal, že měl při nich sedm výborných hlavičkářů včetně Chytila. To se pak špatně brání.
Nejlepší střelec soutěže Tomáš Chorý potvrdil, že je rozdílový hráč. Byl rozhodujícím faktorem derby. Při své výšce je strašně nepříjemný, přímo nechutný.
V první půli se sice moc neprosadil, ale měl klasické střety a rozepře se svými strážci, to k němu nejspíš patří. Má na tom i trochu nastavenou hru, stejně jako měl Tomáš Řepka.
Druhá půle byla jednoznačně jeho. Dva góly a jedna finální přihrávka hovoří za vše. Je skoro nebránitelný. Při obou gólech po rohových kopech se na něj nalepil Jakub Martinec, z mého pohledu jeden z nejlepších hlavičkářů v lize, ještě jsem proti němu chytal. Ale na Chorase nestačil.
Při gólu na 3:1 slávistický útočník ani nevyskočil, balon ho trefil přímo do hlavy. Prokázal, že si umí stoupnout a načíst akci. Šestnáct gólů v probíhajícím ročníku, šestnáct penalt proměněných za sebou – klobouk dolů.
Směrem dopředu Sparta nepředvedla nic. Stále se probírá, že má vynikající ofenzivní borce: kosovský reprezentant Albion Rrahmani, slovenský Lukáš Haraslín, ekvádorský legionář John Mercado, australský Garang Kuol, v zimě přišel talentovaný Matyáš Vojta.
Ono se krásně poslouchá, jakou mají individuální kvalitu, techniku, umí přejít jeden na jednoho. Ale v současném fotbalu se také musí trošku běhat.
Klasickým příkladem je Rrahmani. Přišel na druhou půli a byl absolutně neviditelný. Pokud odmyslím dva fauly, kdy ztratil lehce míč, nestíhal a zabraňoval nebezpečnému protiútoku.
Ke své typické hře se vůbec nedostal. A jestliže je takto mimo, musí něco pro mužstvo udělat jiného. Není soubojový typ, nepřerazí nikomu nohu, ale musí aspoň běhat! Opakuju – neviditelný.
Kdyby Jablonec doma zvládl utkání s Olomoucí, přiblížil by se Spartě na tři body. Všichni věděli, že Spartu čeká derby a Slavia je v Edenu nesmírně silná, Severočeši mohli náskok umazat. Také si to uvědomovali. Každý ví, co je ve hře, tabulku sleduje.
Netvrdím, že tahle psychická zátěž rozhodla, že Jablonec doma prohrál. Byl lepší, ale jen po vápno, dneska se rozhoduje v pokutovém území, jak se moderně říká v boxech. To derby potvrdilo. Být opticky lepší je k ničemu, když si nevytváříš šance a nedáváš góly.
Zápas debil si prožil hradecký brankář Adam Zadražil. Podílel se na dvou gólech, při třetím chytil jasnou šanci, ale Tomáš Ladra míč dorazil.
Při zápasu blbec to tak je: nic nechytne, a jestli ano, stejně z toho padne gól. Jeho chyby pomohly Plzni, která se po období neúspěchů chytla a dostala se při zaváhání Jablonce na třetí místo.
Jak jsem říkal, pro Zadražila zápas debil. Co teď s tím? Je jasná jednička, trenér by ho měl na této pozici nechat. A on sám si to musí vyhodnotit. Podívat se na video, rozebrat góly, co mohl udělat jinak, co pokazil, ale hned následující den se soustředit na další zápas. Nemá cenu se v tom babrat, ničemu nepomůže. Zvlášť ne sobě.
Nevím, jestli používá mentálního kouče, za nás teprve začínali. Teď se s nimi roztrhl pytel, jsou moderní. Já takových zápasů prožil mraky, popovídal jsem si s trenérem brankářů, někým z realizáku a šel dál. Jestli má Zadražil osobního psychologa, může mu pomoci. Dostat ho nějak jinam, naladit na pozitivní vlnu. Je to jenom na něm.
Kolo nabídlo sedm fotbalových duelů a jeden tenisový: Baník porazil Zlín 6:2. Bylo to jízda. Tři góly do 34. minuty, vypadalo, že je po zápase, po přestávce hosté sice rychle snížili, ale hned zase inkasovali.
Pro Zlín to byl taky klasický zápas debil, Ostravě tam spadlo skoro všechno. Kdyby se hrál další poločas, dostanou hosté deset. Podle mého Baník nakopl postup v poháru, musí však zlepšenou výkonnost potvrzovat i v dalších kolech.
Třikrát se trefil dvojnásobný král kanonýrů Václav Jurečka. Tím se však stal ještě v dresu Slavie, kde měl docela jiný servis od spoluhráčů.
Ukázalo se, že střelec je, spoluhráči si musí na jeho styl ovšem zvyknout, aby využívali jeho silných stránek. Trvá chvíli, než si to sedne. Ale Baník jeho góly při cestě za záchranou potřebuje.
David Bičík
Někdejší fotbalový brankář. Narodil se 6. dubna 1981.
Mistrovský titul získal v Česku se Spartou a Libercem, na Slovensku se Slovanem Bratislava. Nastupoval i za Kladno a Plzeň. Dva roky působil v Turecku.
V české fotbalové lize odchytal 136 zápasů, ve 49 udržel čisté konto.
V mládežnických reprezentacích si připsal osm zápasů.
