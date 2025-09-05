Sparta má nového stopera. Přichází z Jablonce, poháry si ale nezahraje

Vzhledem k tomu, že pohárová soupiska UEFA už je uzavřena, nebude moci zasáhnout do podzimních zápasů v Konferenční lize. Bude připraven pomoci týmu zvládnout náročný program v domácích soutěžích.
Letenským chybělo před reprezentační přestávkou šest zraněných obránců, a tak se rozhodli přece jen realizovat přestup, o němž se již delší čas spekulovalo. Martinec je osmou letní posilou Sparty. V české lize odehrál 140 zápasů a vstřelil 12 gólů, poslední ve víkendovém kole na půdě Slovácka.
"Jakuba přivádíme proto, že je zodpovědný při obranných činnostech a sebevědomý v osobních soubojích, které dokáže vyhrávat. Je velmi platný při standardních situacích před oběma brankami," řekl prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.
Rodák z Vysokého Mýta je defenzivní univerzál. Nastupuje jako stoper, ale kromě středu dokáže hrát i na kraji tříčlenné obrany. Za nepříznivého stavu ho trenéři vysouvají i na hrot útoku.
V Jablonci působil pět let, na Střelnici zamířil z Hradce Králové, kde vyrostl v mládežnické akademii. Vyniká v osobních soubojích a hře hlavou. Zároveň dokáže převzít zodpovědnost v těžkých chvílích, což dokazoval v Jablonci jako jeden z lídrů kabiny. V Hradci už ve 21 letech zastával funkci kapitána.
Sparta vede ligu s náskokem dvou bodů na Slavii a čtyř právě na Jablonec.