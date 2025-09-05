Fotbal

Sparta má nového stopera. Přichází z Jablonce, poháry si ale nezahraje

ČTK ČTK
před 18 minutami
Fotbalista Jakub Martinec přestoupil z Jablonce do Sparty. Sedmadvacetiletý obránce na Letné podepsal víceletý kontrakt, uvedl letenský klub na svém webu.
Jakub Martinec
Jakub Martinec | Foto: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO

Vzhledem k tomu, že pohárová soupiska UEFA už je uzavřena, nebude moci zasáhnout do podzimních zápasů v Konferenční lize. Bude připraven pomoci týmu zvládnout náročný program v domácích soutěžích.

Letenským chybělo před reprezentační přestávkou šest zraněných obránců, a tak se rozhodli přece jen realizovat přestup, o němž se již delší čas spekulovalo. Martinec je osmou letní posilou Sparty. V české lize odehrál 140 zápasů a vstřelil 12 gólů, poslední ve víkendovém kole na půdě Slovácka.

"Jakuba přivádíme proto, že je zodpovědný při obranných činnostech a sebevědomý v osobních soubojích, které dokáže vyhrávat. Je velmi platný při standardních situacích před oběma brankami," řekl prozatímní sportovní ředitel Tomáš Sivok.

Rodák z Vysokého Mýta je defenzivní univerzál. Nastupuje jako stoper, ale kromě středu dokáže hrát i na kraji tříčlenné obrany. Za nepříznivého stavu ho trenéři vysouvají i na hrot útoku.

V Jablonci působil pět let, na Střelnici zamířil z Hradce Králové, kde vyrostl v mládežnické akademii. Vyniká v osobních soubojích a hře hlavou. Zároveň dokáže převzít zodpovědnost v těžkých chvílích, což dokazoval v Jablonci jako jeden z lídrů kabiny. V Hradci už ve 21 letech zastával funkci kapitána.

Sparta vede ligu s náskokem dvou bodů na Slavii a čtyř právě na Jablonec.

 
Mohlo by vás zajímat

Dnešní fotbal je zženštilý. Z útočníků mi leckdy brečí srdce, hřímá Bomber Skuhravý

Dnešní fotbal je zženštilý. Z útočníků mi leckdy brečí srdce, hřímá Bomber Skuhravý

"Náhrada za Haraslína? Z Lea jsem unešený." Hancko žasl nad výkonem slovenské naděje

"Náhrada za Haraslína? Z Lea jsem unešený." Hancko žasl nad výkonem slovenské naděje

Slováci v sedmém nebi, zato Němci trpí: Hanba, Strelec udělal z Rüdigera blázna

Slováci v sedmém nebi, zato Němci trpí: Hanba, Strelec udělal z Rüdigera blázna

Jižní Amerika dodala další tři jisté účastníky fotbalového mistrovství světa

Jižní Amerika dodala další tři jisté účastníky fotbalového mistrovství světa
Fotbal sport Chance Liga Obsah AC Sparta Praha

Právě se děje

Aktualizováno před 10 minutami
Finále US Open: Siniaková je zatím nejhorší na kurtu, s Američankou musí otáčet
Tenis

ŽIVĚ
Finále US Open: Siniaková je zatím nejhorší na kurtu, s Američankou musí otáčet

Sledujte online přenos z finále dámské čtyřhry tenisového US Open mezi párem Kateřina Siniaková, Taylor Townsendová a kanadsko-novozélandskou dvojicí.
před 18 minutami
Sparta má nového stopera. Přichází z Jablonce, poháry si ale nezahraje
Fotbal

Sparta má nového stopera. Přichází z Jablonce, poháry si ale nezahraje

Fotbalista Jakub Martinec přestoupil z Jablonce do Sparty. Sedmadvacetiletý obránce v Praze podepsal víceletý kontrakt, nebude na pohárové soupisce.
před 32 minutami
Dvourychlostní Černochová. Náhradu pandurů oddaluje, jinde s miliardami kvaltuje
Domácí

Dvourychlostní Černochová. Náhradu pandurů oddaluje, jinde s miliardami kvaltuje

Právě teď měla mít obrana hotový a vyhodnocený materiál, který řekne, jaké bojové vozidlo nahradí stroje Pandur II. Jenže ministerstvo to nestihlo.
Aktualizováno před 33 minutami
S Ficem to má smysl, v dialogu budeme pokračovat, řekl Zelenskyj
Zahraničí

ŽIVĚ
S Ficem to má smysl, v dialogu budeme pokračovat, řekl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Otočka, šéfe. Mladí marketéři jsou jediní, koho Babiš poslouchá na slovo
1:49
Domácí

Otočka, šéfe. Mladí marketéři jsou jediní, koho Babiš poslouchá na slovo

Musíme oslovit prvovoliče, hodně na ně sázíme, vysvětloval Andrej Babiš Aktuálně.cz, proč tolik důvěřuje svým mladým marketérům.
před 1 hodinou
Další scény na Vueltě. Propalestinští aktivisté zbrzdili výšlap na bájné Angliru
Ostatní sporty

Další scény na Vueltě. Propalestinští aktivisté zbrzdili výšlap na bájné Angliru

Portugalský cyklista Joao Almeida vyhrál po více než 200 kilometrech mimořádně náročnou 13. etapu Vuelty.
před 1 hodinou

Evropská komise udělila Googlu pokutu 2,95 miliardy eur za porušení antimonopolní legislativy

Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy Kč) za porušení antimonopolní legislativy. Informovala o tom agentura Reuters. Podle EK, která mimo jiné…
Přečíst zprávu
Další zprávy