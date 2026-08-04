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Sport
ŽIVĚ

Sparta - Lyon. Boj o Ligu mistrů začíná, sparťané se doma pokusí překvapit Lyon

Sport

Sledujte online přenos z úvodního utkání třetího předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Spartou Praha a Olympiquem Lyon.

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