Sparta - Lyon. Boj o Ligu mistrů začíná, sparťané se doma pokusí překvapit Lyon
Sledujte online přenos z úvodního utkání třetího předkola fotbalové Ligy mistrů mezi Spartou Praha a Olympiquem Lyon.
Vedro trhá rekordy. Morava zažila první čtyřicítku, Plzeň hlásí 41,5°C
Polovina stanic, které fungují alespoň 30 let, v úterý překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. Nové maximum pro celý srpen mají tři čtvrtiny stanic a všech 171 stanic zapsalo nový rekord pro 4. srpen. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo odpoledne 41,5 stupně. Přes 40 stupňů se teplota dostala na 12 místech. Na facebooku o tom informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Únava, vedro i silný vítr. Čeští hasiči popsali boj s požáry ve Francii
Českým hasičům, kteří pomáhali s vrtulníkem hasit lesní požáry ve Francii, komplikovaly práci zejména vysoké teploty, silný a proměnlivý vítr a rychlý vznik nových ohnisek. Vrtulník za devět dní operačního nasazení provedl 263 shozů vody. Vrtulník ve formaci s dalšími dvěma zasahoval ve dvou oblastech.
ŽIVĚ Ruský útok na ukrajinské Sumy zabil tři lidi a několik dalších zranil
Ruský vzdušný útok na severoukrajinské město Sumy zabil tři lidi a několik dalších zranil. Informoval o tom v úterý velitel vojenské správy ukrajinské Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Rusko v noci na úterý zaútočilo na civilní infrastrukturu ve městě Sumy řízenými leteckými pumami.
Britové už vyzdvihují první přednosti Horníčka. Pro fanoušky je ale terčem vtipu
Je to velké téma přestupového léta. Lukáš Horníček z Bragy zamířil do Newcastlu v přepočtu za částku přesahující 700 milionů korun. V Anglii se o něj okamžitě začali zajímat jak fanoušci „Strak“, tak britská média.
Nejhorší tajná služba v Evropě. Agenti vystavili Slovensku ostudné vysvědčení
Slovensko má nejhorší tajnou službu v Evropě. Ukazuje to žebříček, který sestavil renomovaný francouzský týdeník L'Express na základě rozsáhlého průzkumu mezi odborníky ze zpravodajské komunity. List ve stejném vydání navíc věnoval obsáhlý profil i samotnému šéfovi SIS Pavlu Gašparovi, kterého označuje za jednu z nejkontroverznějších postav evropských tajných služeb.