Sparta - Lilleström. Po výhře v Arménii pokračuje evropská jízda Sparty proti Norům
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Spartou Praha a norským Lilleströmem.
Zadrželi šéfa vlivného ruského média. Jeho podřízený psal o korupci kremelských špiček
Sergej Sokolov, šéfredaktor nezávislého ruského listu Novaja gazeta, který byl ve čtvrtek po domovní prohlídce zadržen a odvezen k výslechu, se vrátil do redakce. List, který je ruskými úřady označován za takzvaného zahraničního agenta, o tom informoval na platformě Telegram. Vyšetřování se podle médií týká nezákonného nakládání s osobními údaji.
Húsíové vypálili několik raket na palác v Adenu. Cílem mělo být vojenské velitelství
Jemenští proíránští povstalci Húsíové vypálili několik raket na prezidentský palác v jihojemenském Adenu, kam se v roce 2015 uchýlila mezinárodně uznávaná vláda. Húsíové podle agentury AFP uvedli, že cílem útoku bylo vojenské velitelství v prezidentském paláci. Dva vládní představitelé agentuře Reuters řekli, že jemenský premiér a ministři, kteří byli v prezidentském komplexu, vyvázli bez újmy.
Co přinese počasí o víkendu: v Alpách sníh, v Česku prohloubení problému
Polovina října bude ve znamení tereziánského léta. Obloha bude jasná až polojasná a podle meteorologů bude o víkendu „relativně teplo“. A ani pršet příliš nebude. I když počasí bude stále přát výletům, nedostatek srážek znamená, že se jen tak nezlepší situace se suchem, které trápí Česko.
Miliardář Vítek prodává mrakodrap Spire ve Varšavě. Hodnota nemovitosti je 372 milionů eur
Skupina CPI Property Group (CPIPG) Radovana Vítka prodává mrakodrap Spire ve Varšavě, který vlastní přes svou rakouskou společnost CPI Europe (dříve Immofinanz). Hodnota nemovitosti je podle firmy 372 milionů eur (přibližně devět miliard korun), napsal ve čtvrtek server Seznam Zprávy. Jde podle něj o nejcennější budovu CPI, která generuje výnos.
Policie odvolala pátrání po nebezpečném muži, který těžce zranil ženu
Policie ve čtvrtek odpoledne odvolala pátrání po třiačtyřicetiletém muži, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Zdali se policistům muže podařilo dopadnout, policejní mluvčí Šárka Trnková ČTK nepotvrdila, ani nevyvrátila. Podrobnosti o případu by policie měla zveřejnit v pátek.