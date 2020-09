Sparta konečně urve titul, míní Uhrin starší. Kvůli covidu přišel o více než milion

Je strůjcem stříbrného úspěchu fotbalové reprezentace na mistrovství Evropy 1996, nyní se bývalý kouč Dušan Uhrin starší věnuje úplně jiné profesi: provozu svého sanatoria Mariot ve Františkových Lázních. Fotbal ale sleduje dál pečlivě. "Co mě zbývá, vždyť i můj syn je trenérem a dokonce v jednom z prvoligových rumunských klubů," říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz.

Český národní tým se letos poprvé představil, a to v Lize národů. Až do poslední chvíle však nebylo jisté, zda se utkání se Slovenskem po pozitivních testech dvou členů realizačního týmu vůbec uskuteční. Jaký vliv může mít na hráče takováto situace?

V hráčích to určitě vyvolalo nemalé napětí, které je však kupodivu dovedlo k velice pěknému vystoupení. Velké otazníky před zápasem jim tedy spíš pomohly.

S jejich výkonem jste tedy byl spokojený?

Stoprocentně! Bylo to jedno z nejhezčích utkání, které jsem v posledních letech viděl. Začátek sice patřil Slovákům, ale po zranění dvou hráčů ztratili střed pole a na výbornou hru českého týmu už nedokázali reagovat. I bez Součka a Schicka, tedy dvou hráčů základní sestavy, podalo české mužstvo po dlouhé době výkon plný potlesku.

Kdo vás z českého týmu nejvíc zaujal?

Především Dočkal, který se stal potřebným lídrem. A potom Hložek, pro kterého to byla reprezentační premiéra a přitom působil dojmem, jako kdyby měl za sebou řadu podobných střetnutí. Podal kvalitní výkon, dostával se do šancí a dvakrát byl dokonce velice blízko ke gólu.

Hned po zápase bylo rozhodnuto, že z bratislavské výpravy už nesmí být nikdo o tři dny později v Olomouci, kde národní tým čekalo další utkání Ligy národů proti Skotsku. A tak doslova během několika hodin se pod taktovkou trenéra Holoubka vytvořil tým, v němž pouze dva hráči měli reprezentační zkušenosti. Jak tito nováčci zápas zvládli?

Opět velice dobře, atmosféra z Bratislavy se přenesla do Olomouce. Všichni zaslouží pochvalu za předvedou hru a je obrovská škoda, že utkání neskončilo aspoň nerozhodně. Nejméně plichta by byla zasloužená. Herním projevem i krásným gólem mě nejvíc zaujal Pešek.

Kromě reprezentace jste strávil pět let svého trenérského života ve Spartě a není tajemstvím, že vám zůstala v srdci. V čem vidíte její zlepšení herní i výsledkové?

Především jsem uvítal příchod trenéra Václava Kotala. Je přemýšlivý, zkušený a má za sebou úspěšné působení ve Zbrojovce Brno. Ve Spartě se zaměřil hlavně na zlepšení obranné činnosti i přechod do ofenzivy a aspoň ty největší nedostatky se mu podařilo z velké míry odstranit. Nemalou zásluhu má i na zlepšení celkové atmosféry v mužstvu, vytvořila se potřebná parta, která táhne za jeden provaz. Určitě ho moc mrzí, že se na začátku nové sezony kvůli zranění rozpadla stoperská dvojice Štětina, Hancko, o to větší hodnotu má příchod zkušeného reprezentačního zadáka Čelůstky.

Různé názory byly na odchod Kangy. Bude podle vás Spartě chybět?

Domnívám se, že nebude, což ostatně napověděly už první zápasy nového ligového ročníku. Jeho odchodem se kolektiv sjednotil. Větší prostor dostal Dočkal, má potřebnou volnost. Kanga naopak hrál především na sebe, spolupráce nebyla uvolněná.

V čem ještě vidíte určité rezervy?

V obranné fázi bude po zmíněných vynucených změnách ještě potřeba pilovat sehranost a rychlý přechod do útoku. A víc by se mělo využívat Dočkalem perfektně zahraných trestných i rohových kopů, které velice často nabízejí brankové příležitosti.

Co vás v prvních ligových kolech zatím nejvíc překvapilo?

Určitě se nečekalo vysoké vítězství 4:1 Liberce nad Plzní, která navíc pod Ještědem inkasovala tři góly v první čtvrthodině. Nešťastné vyřazení Alkmaarem v předkole Ligy mistrů zanechalo v mužstvu zřejmě psychické stopy. Zklamání to bylo obrovské a dostat hráče zase do pohody není v takových případech pro trenéra snadné. Naopak žádnou senzací nejsou pro mě pěkné výsledky Pardubic. Při rekonstrukci svého stadionu se sice musí spokojit s azylem ve vršovickém Ďolíčku, ale zdobí je nejen nováčkovský elán, velká bojovnost, ale i solidní, vyrovnané výkony, díky nimž se v uplynulé sezoně stali jasnými druholigovými premianty. Mimochodem v jedné nedávné mediální anketě jsem mezi tři sestupující zařadil Příbram, Opavu, Karvinou a na nejvyšší příčku dal Spartu.

Jaký máte názor na současná nařízení v souvislosti s covidem-19?

Především jsem velice spokojený, že po dlouhé jarní přestávce se liga zase rozjela a pootevřené dveře do stadionů má aspoň určitý počet diváků. Neumím jen pochopit, proč by na tiskové konference nemohli chodit novináři s rouškami a sedět od sebe ve stanovených vzdálenostech. Souhlasím s trenérem Radou, který řekl, že si při hodnocení zápasu připadá, jako kdyby mluvil do zdi. Zmatek je i v rozmístění fanoušků po stadionu. Například při utkání Slavia -. Příbram byli téměř všichni fanoušci pohromadě, zatímco se stále hovoří o povinných sektorech.

Jak letošní velice složitou situaci řešíte ve vašem sanatoriu ve Františkových Lázních?

Od 17. března bylo sanatorium zavřené, ale 5. července jsme se vrátili do normálního provozu a od té doby je všech 31 lůžek našimi lázeňskými hosty obsazeno. Každému ze 17 zaměstnanců zůstal ve zmíněném krušném období jeho měsíční plat v plné výši s tím, že po skončení tohoto nouzového stavu se může na své místo vrátit, což se také stalo. V tomto téměř čtyřměsíčním výpadku byly příjmy samozřejmě nulové a naopak mé výdaje dosáhly částky 1,6 milionů korun. Zájem o pobyt v sanatoriu je stále velký, především z blízkého Německa.