Sparta je v osmifinále. Pohrála si s Aberdeenem, Skotové mohli schytat drsný debakl

Fotbalisté Sparty porazili doma v závěrečném 6. kole ligové fáze Konferenční ligy Aberdeen 3:0 a postoupili přímo do osmifinále. První vzájemný souboj prakticky rozhodli už v úvodním dějství John Mercado a Lukáš Haraslín, po přestávce se trefil střídající Garang Kuol.
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho vyhráli v Konferenční lize potřetí za sebou a se 13 body obsadili ve společné tabulce 36 týmů čtvrté místo. Letenští se jméno příštího soupeře dozvědí 27. února. Osmifinále rozehrají 12. března, odveta je na programu o týden později.
Spartě dosavadní působení v Konferenční lize jen na základě dosažených výsledků vyneslo minimálně zhruba 6,1 milionu eur (zhruba 148 milionů korun).
Pražané měli start v jarní vyřazovací fázi jistý už před dnešním zápasem. Proti Aberdeenu hráli o udržení v nejlepší osmičce a tím pádem o přímý postup mezi 16 nejlepších celků. Týmy na deváté až 24. pozici musí absolvovat úvodní vyřazovací kolo. Sparta si vyřazovací část Konferenční ligy zahraje teprve podruhé. V únoru 2022 nestačila hned v úvodním kole na Partizan Bělehrad.
Domácí skórovali v 16. minutě. Mannsverk zachytil rozehrávku gólmana Mitova, navedl si míč ve vápně na levačku a střelou na vzdálenější tyč se prosadil. Za Pražany se ekvádorský reprezentant napříč všemi soutěžemi trefil popáté.
Sparta byla nadále efektivní. Po necelé půlhodině z podobné pozice jako předtím Mercado rovněž levačkou úspěšně vypálil kapitán Haraslín. Slovenský reprezentant zaznamenal sedmý soutěžní zásah v ročníku a celkově 50. ve Spartě. V nastavení první půle Rrahmaniho ránu zblízka vyrazil Mitov na roh.
Po změně stran si Haraslín dal balon na svou oblíbenou pravou nohu, jenže zamířil vedle. V 66. minutě ale hostující stoper Milne špatně rozehrál, Kuchta po zhruba 25 sekundách na trávníku přihrál Kuolovi a bývalý hráč jiného skotského týmu Hearts se zblízka nemýlil. Ve Spartě se dočkal první branky. Ve zbytku utkání si domácí s klidem pohlídali jasný náskok.
Aberdeen v ligové fázi v šesti duelech nezvítězil a skončil na předposlední příčce. Českému celku podlehl v pohárech i napotřetí.
Utkání závěrečného 6. kolo fotbalové Konferenční ligy:
Sparta Praha - FC Aberdeen 3:0 (2:0)
Branky: 16. Mercado, 29. Haraslín, 66. Kuol. Rozhodčí: Šmajc - Gabrovec, Cerne - Sagrkovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Shinnie, Lazetič (oba Aberdeen). Diváci: 14.343.
Sparta: Vindahl - Vydra, Sörensen, Ševínský - Kadeřábek, Mannsverk, Eneme (66. Sadílek), Zelený (80. Suchomel) - Mercado (46. Kuol), Haraslín (88. Birmančevič) - Rrahmani (65. Kuchta). Trenér: Priske.
Aberdeen: Mitov - Dorrington, Milne, Knoester (65. Gyamfi) - Lobban, Aouchiche (86. Palaversa), Polvara (65. Devlin), Shinnie (86. Nilsen) - Clarkson, Karlsson - Nisbet (46. Lazetič). Trenér: Thelin.
Konečná tabulka:
1.
Štrasburk
6
5
1
0
11:5
16
2.
Čenstochová
6
4
2
0
9:2
14
3.
AEK Atény
6
4
1
1
14:7
13
4.
Sparta Praha
6
4
1
1
10:3
13
5.
Vallecano
6
4
1
1
13:7
13
6.
Šachtar Doněck
6
4
1
1
10:5
13
7.
Mohuč
6
4
1
1
7:3
13
8.
AEK Larnaka
6
3
3
0
7:1
12
9.
Lausanne
6
3
2
1
6:3
11
10.
Crystal Palace
6
3
1
2
11:6
10
11.
Lech Poznaň
6
3
1
2
12:8
10
12.
Samsunspor
6
3
1
2
10:6
10
13.
Celje
6
3
1
2
8:7
10
14.
Alkmaar
6
3
1
2
7:7
10
15.
Fiorentina
6
3
0
3
8:5
9
16.
Rijeka
6
2
3
1
5:2
9
17.
Bialystok
6
2
3
1
5:4
9
18.
Omonia Nikósie
6
2
2
2
5:4
8
19.
Noah
6
2
2
2
6:7
8
20.
Drita
6
2
2
2
4:8
8
21.
Kuopio
6
1
4
1
6:5
7
22.
Škendija Tetovo
6
2
1
3
4:5
7
23.
Zrinjski Mostar
6
2
1
3
8:10
7
24.
Sigma Olomouc
6
2
1
3
7:9
7
25.
Universitatea Craiova
6
2
1
3
6:8
7
26.
Lincoln
6
2
1
3
7:15
7
27.
Dynamo Kyjev
6
2
0
4
9:9
6
28.
Legia Varšava
6
2
0
4
8:8
6
29.
Slovan Bratislava
6
2
0
4
5:9
6
30.
Breidablik
6
1
2
3
6:11
5
31.
Shamrock Rovers
6
1
1
4
7:13
4
32.
Häcken
6
0
3
3
5:8
3
33.
Hamrun
6
1
0
5
4:11
3
34.
Shelbourne
6
0
2
4
0:7
2
35.
Aberdeen
6
0
2
4
3:14
2
36.
Rapid Vídeň
6
0
1
5
3:14
1
