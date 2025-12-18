Přeskočit na obsah
Fotbal

Sparta je v osmifinále. Pohrála si s Aberdeenem, Skotové mohli schytat drsný debakl

ČTK

Fotbalisté Sparty porazili doma v závěrečném 6. kole ligové fáze Konferenční ligy Aberdeen 3:0 a postoupili přímo do osmifinále. První vzájemný souboj prakticky rozhodli už v úvodním dějství John Mercado a Lukáš Haraslín, po přestávce se trefil střídající Garang Kuol.

Utkání závěrečného 6. kola fotbalové Konferenční ligy: Sparta Praha - FC Aberdeen, 18. prosince 2025, Praha. Zleva Patrik Vydra ze Sparty, Lukáš Haraslín ze Sparty a Mannsverk Sivert Heggheim ze Sparty se radují z druhého gólu.Foto: CTK
Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho vyhráli v Konferenční lize potřetí za sebou a se 13 body obsadili ve společné tabulce 36 týmů čtvrté místo. Letenští se jméno příštího soupeře dozvědí 27. února. Osmifinále rozehrají 12. března, odveta je na programu o týden později.

Spartě dosavadní působení v Konferenční lize jen na základě dosažených výsledků vyneslo minimálně zhruba 6,1 milionu eur (zhruba 148 milionů korun).

Pražané měli start v jarní vyřazovací fázi jistý už před dnešním zápasem. Proti Aberdeenu hráli o udržení v nejlepší osmičce a tím pádem o přímý postup mezi 16 nejlepších celků. Týmy na deváté až 24. pozici musí absolvovat úvodní vyřazovací kolo. Sparta si vyřazovací část Konferenční ligy zahraje teprve podruhé. V únoru 2022 nestačila hned v úvodním kole na Partizan Bělehrad.

Domácí skórovali v 16. minutě. Mannsverk zachytil rozehrávku gólmana Mitova, navedl si míč ve vápně na levačku a střelou na vzdálenější tyč se prosadil. Za Pražany se ekvádorský reprezentant napříč všemi soutěžemi trefil popáté.

Sparta byla nadále efektivní. Po necelé půlhodině z podobné pozice jako předtím Mercado rovněž levačkou úspěšně vypálil kapitán Haraslín. Slovenský reprezentant zaznamenal sedmý soutěžní zásah v ročníku a celkově 50. ve Spartě. V nastavení první půle Rrahmaniho ránu zblízka vyrazil Mitov na roh.

Po změně stran si Haraslín dal balon na svou oblíbenou pravou nohu, jenže zamířil vedle. V 66. minutě ale hostující stoper Milne špatně rozehrál, Kuchta po zhruba 25 sekundách na trávníku přihrál Kuolovi a bývalý hráč jiného skotského týmu Hearts se zblízka nemýlil. Ve Spartě se dočkal první branky. Ve zbytku utkání si domácí s klidem pohlídali jasný náskok.

Aberdeen v ligové fázi v šesti duelech nezvítězil a skončil na předposlední příčce. Českému celku podlehl v pohárech i napotřetí.

Utkání závěrečného 6. kolo fotbalové Konferenční ligy:

Sparta Praha - FC Aberdeen 3:0 (2:0)

Branky: 16. Mercado, 29. Haraslín, 66. Kuol. Rozhodčí: Šmajc - Gabrovec, Cerne - Sagrkovič (video, všichni Slovin.). ŽK: Shinnie, Lazetič (oba Aberdeen). Diváci: 14.343.

Sparta: Vindahl - Vydra, Sörensen, Ševínský - Kadeřábek, Mannsverk, Eneme (66. Sadílek), Zelený (80. Suchomel) - Mercado (46. Kuol), Haraslín (88. Birmančevič) - Rrahmani (65. Kuchta). Trenér: Priske.

Aberdeen: Mitov - Dorrington, Milne, Knoester (65. Gyamfi) - Lobban, Aouchiche (86. Palaversa), Polvara (65. Devlin), Shinnie (86. Nilsen) - Clarkson, Karlsson - Nisbet (46. Lazetič). Trenér: Thelin.

Konečná tabulka:

1.

Štrasburk

6

5

1

0

11:5

16

2.

Čenstochová

6

4

2

0

9:2

14

3.

AEK Atény

6

4

1

1

14:7

13

4.

Sparta Praha

6

4

1

1

10:3

13

5.

Vallecano

6

4

1

1

13:7

13

6.

Šachtar Doněck

6

4

1

1

10:5

13

7.

Mohuč

6

4

1

1

7:3

13

8.

AEK Larnaka

6

3

3

0

7:1

12

9.

Lausanne

6

3

2

1

6:3

11

10.

Crystal Palace

6

3

1

2

11:6

10

11.

Lech Poznaň

6

3

1

2

12:8

10

12.

Samsunspor

6

3

1

2

10:6

10

13.

Celje

6

3

1

2

8:7

10

14.

Alkmaar

6

3

1

2

7:7

10

15.

Fiorentina

6

3

0

3

8:5

9

16.

Rijeka

6

2

3

1

5:2

9

17.

Bialystok

6

2

3

1

5:4

9

18.

Omonia Nikósie

6

2

2

2

5:4

8

19.

Noah

6

2

2

2

6:7

8

20.

Drita

6

2

2

2

4:8

8

21.

Kuopio

6

1

4

1

6:5

7

22.

Škendija Tetovo

6

2

1

3

4:5

7

23.

Zrinjski Mostar

6

2

1

3

8:10

7

24.

Sigma Olomouc

6

2

1

3

7:9

7

25.

Universitatea Craiova

6

2

1

3

6:8

7

26.

Lincoln

6

2

1

3

7:15

7

27.

Dynamo Kyjev

6

2

0

4

9:9

6

28.

Legia Varšava

6

2

0

4

8:8

6

29.

Slovan Bratislava

6

2

0

4

5:9

6

30.

Breidablik

6

1

2

3

6:11

5

31.

Shamrock Rovers

6

1

1

4

7:13

4

32.

Häcken

6

0

3

3

5:8

3

33.

Hamrun

6

1

0

5

4:11

3

34.

Shelbourne

6

0

2

4

0:7

2

35.

Aberdeen

6

0

2

4

3:14

2

36.

Rapid Vídeň

6

0

1

5

3:14

1

