Sparta jde do derby s posilou. A do bezpečnosti investovala statisíce

Fotbalisty Sparty posílil střední obránce Loic Mbe Soh. Pětadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant Francie narozený v Kamerunu přestoupil na Letnou z belgického St. Truidenu a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu.
Sparta potřebovala doplnit post stopera po odchodu jedné z opor Dána Asgera Sörensena.
Mbe Soh je absolventem akademie slavného Paris St. Germain, za A-tým si připsal několik startů a díky tomu má dva francouzské ligové tituly.
Poté přestoupil do Nottinghamu a hostoval v Guingampu a Almere. Před angažmá v St. Truidenu působil v jiném belgickém celku Beerschotu.
Kluby jako tradičně přestupovou částku nezveřejnily, podle spekulací médií za novou posilu Sparta zaplatí kolem tří milionů eur (72,3 milionu korun).
Bývalý francouzský mládežnický reprezentant může vedle pozice stopera hrát i na pravém kraji obrany a na postu defenzivního záložníka.
„Loic absolvoval velmi kvalitní fotbalovou výchovu, prošel akademií PSG a byl kapitánem jak v mládežnické reprezentaci, tak na klubové úrovni mezi dospělými,“ upozornil sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.
„Poznal fotbalové kultury a nároky v Anglii, Francii, Nizozemsku a Belgii. Za poslední půl rok v St. Truidenu udělal velký pokrok a byl o něj na evropském trhu zájem," tvrdil letenský funkcionář.
Sparta ho podle Rosického slov přivedla pro jeho technickou i fyzickou vybavenost a styl bránění.
„Ve 25 letech vstupuje do důležité fáze kariéry, kdy má stále co dokazovat, a přesně takové hráče chcete mít v týmu,“ zdůraznil letenský šéf.
„Nepřivádíme ho proto, že byl velkým talentem v mládeži, ale proto, jakým hráčem může být pro Spartu teď a v následujících letech,“ přidal.
Mbe Soh se ihned zapojil do tréninku s novým týmem. „Vždy potěší, když o vás stojí tak velký klub, jako je Sparta. Vychovali mě v akademii PSG, takže mám vítěznou DNA. Vše ale začíná tvrdou prací, nemůžu se tedy dočkat, až vyběhnu na hřiště,“ prohlásil fotbalista.
Sparta jej přivedla necelý týden před ligovým derby se Slavií, po němž se může v případě vítězství před pražského rivala dostat v tabulce.
„Jsem připravený, na derby musím být, že?“ smál se Mbe Soh. „Vím, že je to největší zápas a jak moc znamená pro fanoušky. Těším se, až si zahraju své první derby v dresu Sparty,“ dodal.
Nedělní duel „S“ bude prvním vzájemným střetem od květnového nedohraného zápasu v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slávistických fanoušků.
Letenští nyní investovali do zajištění bezpečnosti utkání 700 tisíc korun. „Přípravy na derby jsou v mnoha aspektech složitější než organizace domácích zápasů v UEFA soutěžích,“ prozradil generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.
„Jsme rádi, že můžeme vycházet z dlouhodobě kvalitně nastavených vztahů s policií a dalšími klíčovými partnery," doplnil.
Květnové derby v rámci druhého kola nadstavbové části skončilo v Edenu skandálem. Stovky slávistických fanoušků především ze severní tribuny, kde sídlí „kotel“, v nastavení vtrhly na trávník a někteří chuligáni dokonce napadli několik sparťanských hráčů.
Derby zůstalo za stavu 3:2 pro celek z Edenu nedohráno a disciplinární komise jej následně zkontumovala výsledkem 0:3 ve prospěch hostů. Slavia dostala pokutu 10 milionů korun a čtyři soutěžní domácí zápasy musela odehrát bez diváků.
Nadcházející nedělní souboj rivalů bude vzhledem k předchozím událostem mimořádně sledovaný. Letenský klub společně s policií řeší už týdny dopředu možná bezpečnostní rizika, organizaci příchodu a odchodu diváků, pohyb jednotlivých rizikových skupin a také opatření, která mají případným problémům předcházet.
„Bezpečnost fotbalového utkání není jen věcí policie. Je to společný úkol všech, kteří se na jeho organizaci podílejí. Se Spartou jsme v pravidelném kontaktu a před derby společně vyhodnocujeme všechna možná rizika,“ uvedl ředitel pražské policie Petr Matějček.
„Čím více informací máme k dispozici před utkáním, tím lépe můžeme naše opatření připravit a tím větší je šance, že případným problémům dokážeme předejít,“ přidal muž zákona.
V sektoru pro hostující fanoušky bude necelá tisícovka slávistů. Příznivci červenobílých se jako tradičně před derby vypraví na Letnou společným pochodem.
Fanoušky čekají bezpečnostní kontroly, v případě, že u nich bude nalezena pyrotechnika, jim bude zakázán vstup na stadion. Do hlediště diváci stejně tak nemohou vnášet nápoje, samolepky, plechovky či spreje. Pořadatelé nemusejí vpustit podnapilé příznivce.
Derby začne v neděli na Letné ve 20:00. Obhájce titulu Slavia vede po pěti kolech neúplnou tabulku, po dvou remízách po sobě ale drží před Spartou už jen dvoubodový náskok. Letenští by se tak v případě vítězství dostali před rivala.
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