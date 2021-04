Sparta - Jablonec. Letenským stojí v cestě za obhajobou poháru čtvrtý tým tabulky

Ačkoliv letenští budou mít výhodu domácího prostředí a určitě budou favority, Severočeši se nebudou chtít dát lacino. Pořád je to čtvrtý tým tabulky, který hraje vynikající sezonu a útoční na evropské poháry. Pod vedením přísného kouče Petra Rady Jablonec v poháru porazil dva druholigové celky Líšeň a Vlašim. Vyhrává i v lize, posledně však v pátek ztratil body v nezajímavém duelu v Ďolíčku proti Bohemians. Pokud by se nepodařilo probojovat do Evropy skrz ligovou soutěž, tak toto je další cesta, která se jabloneckým nabízí. A ti po ní určitě budou chtít jít dál.