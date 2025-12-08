Sparta by akceptovala Trpišovského u reprezentace. Nejlepší český trenér, řekl šéf

Elitní český výběr nemá po konci Ivana Haška na lavičce stále právoplatného trenéra.
Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR po svém jednání minulý týden uvedl, že se hledání zúžilo na dvě osoby, aniž by uvedl jména.
Podle zdrojů Aktuálně.cz by mělo jít o Jindřicha Trpišovského, momentálně kouče Slavie, a chorvatského experta Slavena Biliče, nyní bez angažmá.
Pokud by FAČR vsadil na českou cestu, a Trpišovský by minimálně na utkání play off o postup na šampionát nabídku přijal, největšímu tuzemskému rivalovi Slavie by to nevadilo.
"Ve chvíli, kdy tady nemáme na stole dlouhodobé koncepční řešení, tak bychom Jindřicha Trpišovského u národního týmu akceptovali," prohlásil generální ředitel Sparty Křivda v pořadu Tiki-Taka vysílaném na Oneplay.
"Ale akceptovali bychom to za určitých podmínek," připojil sparťanský funkcionář.
Nejde přitom podle něho o to, kolik by bylo v týmu hráčů letenského klubu. "Ale potřebujeme, ať je tam určitá rovnováha, ať to není o tom, že celý realizační tým bude také ze Slavie," uvedl Křivda, než zopakoval: "Jindřich Trpišovský je nejlepší český trenér, tak ať jde pomoct nároďáku."
Kouč Slavie v pátek zopakoval, že vidí svou budoucnost na klubové úrovni a zatím nepomýšlí na uvolněnou pozici u české reprezentace.
Vzápětí nicméně připustil, že jeho postoj by se za určitých okolností mohl změnit.
"Situaci vnímám, kam přijdu, tam se mě na to ptají. Nic se nemění, v rozehrané sezoně bych se o tom s nikým ani nebavil. Prioritu mám jasně danou, ale samozřejmě se nějaké věci mohou stát. Jedna věc může moje uvažování změnit. Uvidíme, jestli se to stane," prohlásil Trpišovský bez dalších podrobností.
Reprezentace je bez hlavního trenéra po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý.
Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč a dokončil kvalifikaci, v níž Česko skončilo na druhém místě a bude hrát play off o postup na MS, které příští rok uspořádají USA, Mexiko a Kanada.
V březnu ho nejdříve čeká v domácím prostředí Irsko, a pokud Češi uspějí, sehrají rozhodující duel opět na své půdě s lepším z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.
Pokud by Souček a spol. uspěli v obou zápasech a na turnaj postoupili, utkali by se ve skupině s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a Mexikem.