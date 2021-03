Sparta - Baník 0:0. Nerozehraní Pražané i s Hložkem bojují o čtvrtfinále poháru

S přestupem do zahraničí býval často spojován sparťanský klenot Adam Hložek. Ten se nyní vrací po dlouhodobém zranění a chce být co nejdříve ve formě. S přestupem do zahraničí by ho však mohl předběhnout jiný mladík. Ještě o rok mladší Adam Karabec se také naplno usídlil v áčku velkoklubu a upoutal pozornost nejednoho zahraničního celku. O jeho služby údajně usiluje i francouzský velikán Olympique Marseille. Sedmnáctiletý záložník by tak mohl klub opustit ještě před svým spoluhráčem Hložkem.