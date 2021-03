Sparta - Baník. V cestě Pražanů za obhajobou v poháru stojí rival z Ostravy

Sparta po domácí prohře na konci ledna vyměnila trenéry. Místo Václava Kotala přišel na její lavičku Pavel Vrba. Ten zažil skvělý vstup do nového angažmá. Dokázal s týmem vyhrát první tři utkání, ve kterých jeho svěřenci hned desetkrát skórovali. Jenže poté museli letenští do karantény a odložilo se jim několik duelů včetně toho dnešního. Minulý týden se Pražané vrátili do akce, když rozdrtili Příbram 4:0. Navíc se do hry v tomto zápase vrátil Adam Hložek. V sobotu měl čekat na Spartu test v podobě šlágru s Plzní. Jenže i ten byl odložen. Tentokrát kvůli koronavirové nákaze v kádru Západočechů. Za poslední měsíc tak hrála Sparta jen dvakrát a může působit nerozehraně.