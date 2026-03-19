Sparta - Alkmaar. Venku sparťané nestíhali, přesto mají pořád slušnou šanci na postup
Sledujte online přenos z odvetného utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Alkmaarem.
ŽIVĚ Šest zemí včetně Japonska chce chránit Hormuzský průliv, vyzvaly k zastavení útoků
Pět evropských států společně s Japonskem vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Vyzvaly rovněž k zastavení vzdušných útoků Teheránu i dalších pokusů tento průliv zablokovat, informují tiskové agentury. Ke čtvrtečnímu společnému prohlášení se vedle Japonska připojily Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.
ŽIVĚ Pavel se o neúčasti na summitu NATO dozvěděl z médií, chce to řešit s Babišem
Je zřejmě pravda, že premiér Andrej Babiš (ANO) by dokázal lépe vysvětlit důvody, proč ČR neplní své závazky k NATO, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel k české účasti na červencovém summitu NATO. Uvedl také, že o tom, že by na summit měl jet Babiš spolu s Petrem Macinkou (Motoristé), nikoli on jako prezident, se dozvěděl ve středu z médií. Očekává, že s premiérem bude o věci ještě hovořit.
ŽIVĚ Orbánovo chování je nepřijatelné, zaznělo na summitu EU kvůli blokaci půjčky Ukrajině
Šéfové států a vlád zemí Evropské unie ve čtvrtek nedokázali přesvědčit maďarského premiéra Viktora Orbána, aby přestal blokovat unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu Kč). Předseda Evropské rady António Costa na summitu EU označil Orbánovo chování za nepřijatelné a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes videospojení vysvětloval, že je půjčka pro Ukrajinu klíčová.
Rusko má být součástí Evropy, tvrdí Orbán. Jeho slova o Ukrajině dál šokují
Jsme na prahu nové éry, domnívá se maďarský premiér Viktor Orbán a upozorňuje, že změna začala daleko dřív než před dvěma nebo třemi lety. „Myslím si, že se teď formuje nový světový řád,“ míní.
Jankto bez brzd. Na internetu vulgárně uráží své staré trenéry
Bývalý český reprezentant Jakub Jankto byl před necelými dvěma lety nucen ukončit aktivní fotbalovou kariéru kvůli vleklým potížím s kotníkem. Nyní na sociální síti TikTok přidává videa, v nichž uráží své bývalé trenéry.