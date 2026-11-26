Sparta - Alkmaar 2:0. Skvělý start Letenských pokračuje, chybu hostů potrestal Vydra
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Evropské ligy mezi Spartou Praha a Alkmaarem.
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Trump děkoval vrahům a dealerům. Migrantům vzkázal, že se do USA nevrátí
Americký prezident Donald Trump na Den díkůvzdání, jeden z nejdůležitějších amerických svátků, popřál americkým patriotům, ale také vrahům, drogovým dealerům nebo lidem, kteří tak tvrdě pracovali na tom, aby zemi "posunuli k radikální krajní levici".
Francouzský prezident označil škrty v rozpočtu EU za strategickou chybu
Evropská unie se kvůli navrhovaným škrtům v příštím dlouhodobém rozpočtu EU dopouští strategické chyby, uvedl ve čtvrtek na unijním summitu v Bruselu francouzský prezident Emmanuel Macron. V části rozpočtu, která se týká zemědělství, podle něj nesmí dojít k žádným škrtům, které budou mít dopad na Francii.
ŽIVĚ Ustupte od veškeré agrese v Evropě, vzkázal podle svých slov Trump Putinovi
Americký prezident Donald Trump podle svého vyjádření ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi řekl, že chce, aby ustoupil od veškeré vojenské agrese vůči územím po celé Evropě. Šéf Bílého domu to napsal v příspěvku na sociální síti Truth Social. Uvedl také, že věří v možnost dosažení míru na Ukrajině.
Senzační Jablonec doma srazil suverénní Lugano a nakročil k postupu
Fotbalisté Jablonce ve 4. kole Konferenční ligy porazili doma 2:0 dosavadního lídra soutěže Lugano a zaznamenali premiérové vítězství v hlavní fázi. V 70. minutě otevřel skóre obránce Martin Cedidla a pojistku přidal o čtvrt hodiny později útočník Lamin Jawo.
Sníh a ledovka komplikují dopravu. Hasiči vyjížděli k desítkám nehod
Hasičům ve čtvrtek kvůli sněžení a ledovce v Česku přibylo výjezdů k dopravním nehodám, zejména na jihu Čech a Moravy. Od půlnoci do 13:30 zasahovali u 52 nehod, ve středu, kdy nesněžilo ani nepršelo, jich za stejnou dobu evidovali 29, uvedli na síti X.