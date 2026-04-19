Španělský pohár je v moci Basků. San Sebastian vyhrál ve finále na penalty

ČTK

Fotbalisté San Sebastianu ve finále Španělského poháru v Seville porazili Atlético Madrid 4:3 na penalty po remíze 2:2. Trofej získali po pěti letech a počtvrté v historii.

Fotbalisté San Sebastianu slaví triumf ve Španělském poháru.Foto: Reuters
Z prvního útoku v zápase křídelník Realu Sociedad Guedes zleva nacentroval míč do vápna, kde si jej hlavou našel Ander Barrenetxea a po 14 sekundách otevřel skóre nejrychlejším gólem v historii finálových zápasů Španělského poháru.

V 18. minutě vyrovnal umístěnou střelou Lookman, ale Baskové si těsně před přestávkou vzali vedení zpět.

Brankář Musso při centru fauloval Guedese a nařízenou penaltu proměnil kapitán Realu Oyarzabal.

Svěřenci Diega Simeoneho si v závěrečné desetiminutovce vypracovali velký tlak a Álvarez vyrovnávacím gólem v 83. minutě poslal zápas do prodloužení.

Během něj opět nejvíce zahrozil Álvarez, svou dělovkou zpoza vápna ale trefil jen spojnici levé tyče a břevna.

Jelikož prodloužení už žádnou branku nepřineslo, šel zápas do penalt. První dva střelci Atlética Sörloth a Álvarez své pokusy neproměnili, zatímco za San Sebastian selhal pouze Orri Óskarsson.

Finále Španělského fotbalového poháru:

Atlético Madrid - San Sebastian 2:2 (2:2, 1:2), 3:4 na pen.

Branky: 18. Lookman, 83. Álvarez - 1. Barrenetxea, 45.+1 Oyarzabal z pen.

