Španělští fotbalisté v úvodním utkání mistrovství Evropy hráčů do 21 let na Slovensku nakonec potvrdili roli největšího favorita a porazili domácí tým 3:2. Vítězný gól vstřelili až v 90. minutě. Česká reprezentace vstoupí do turnaje ve čtvrtek proti obhájcům titulu Angličanům.

Slováci měli v základní sestavě Riga z Ostravy, jabloneckého Nebylu a jeho bývalého spoluhráče Hollého, který přestoupil do Sparty, a také Javorčeka, čerstvou posilu Slavie z Kielu. Právě přes jeho levý kraj obrany soupeř dvakrát odcentroval a skóroval. První gól skupiny A a celého turnaje dal obránce Pubill, již po dalších dvou minutách se trefil také kanonýr Joseph. Související Řepka si pořídil vlastní rybník. Vyzkoušel jsem všechno kromě drog a chlapa, říká Španělé jsou pětinásobným vítězem ME do 21 let, naposledy turnaj ovládli v roce 2019 a předloni jim cestu za šestým titulem překazila až finálová prohra s Anglií. Mladí Španělé navíc ovládli i loňskou olympiádu v Paříži Domácí však nesložili zbraně a po přestávce se vrátili do utkání. Kopásek snížil a Suslov z penalty vyrovnal. Favorit znovu zapnul a v samém závěru rozhodl po rohovém kopu obránce Tarrega. Češi si na šampionátu zahrají potřetí za sebou. Po Angličanech budou jejich dalšími soupeři ve skupině B Němci a Slovinci. Mužstvo trenéra Jana Suchopárka se pokusí ukončit čekání na postup do vyřazovací fáze, kam se národní tým dostal naposledy v roce 2011. Evropského šampionátu se potřetí účastní 16 celků, ze čtyřčlenných skupin projdou do čtvrtfinále vždy dva nejlepší týmy tabulky. Bude se hrát v osmi městech, finále je na programu 28. června na Tehelném poli v Bratislavě. Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let na Slovensku: Skupina A: Bratislava: Slovensko - Španělsko 2:3 (0:2) Branky: 48. Kopásek, 53. Suslov z pen. - 16. Pubill, 18. Joseph, 90. Tarrega. 21:00 Itálie - Rumunsko (Trnava). Skupina C: 21:00 Polsko - Gruzie (Žilina), Portugalsko - Francie (Trenčín).