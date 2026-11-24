V české lize vedl Baník Ostrava, Viktorii Žižkov nebo Sigmu Olomouc. Fotbalem žije naplno i dnes, byť je učitelem na střední škole. Že devětapadesátiletého Martina Pulpita neopustila ani upřímnost, poznáte v následujícím rozhovoru.
Jeho velkou vášní je Inter Milán a italský fotbal, nicméně stejně jako většina Čechů bedlivě sleduje premiérové angažmá španělského kouče u národního mužstva. „Trenér Santi Denia byl částečně hozen do vody,“ říká Pulpit.
Jak to myslíte?
Jeho nástup podle mě nebyl dobře načasovaný. Protože skupina Ligy národů byla z hlediska kvality soupeřů nesmírně těžká. On určitě nastoupil s dobrým úmyslem – začlenit do hry českého národního mužstva španělské prvky, ale myslím si, že česká reprezentace úplně podle not španělského způsobu hry v současné době hrát nemůže. Navíc doposud měl trenér víc zkušeností s mládežnickým fotbalem.
Proč nemůže hrát po španělsku?
Kvalita hráčů neodpovídá kvalitě hráčů španělského národního týmu.
Co těm českým především chybí?
Dynamická práce s míčem v kritických okamžicích. My jsme v šedesátých, sedmdesátých, možná ještě v devadesátých letech platili za reprezentaci s technickými fotbalisty, ale postupem času se začala technika z českých hráčů vytrácet. Teď nemáme ani dynamickou rychlost, ať už startovní nebo běžeckou. Máme celkově málo rychlých hráčů.
Co z toho vyplývá pro reprezentaci pod Deniou?
Že musí najít něco mezi. Aby byl český národní tým konkurenceschopný, musíme mít hráče dobře fyzicky připravené. K tomu se musí přidat dobrá taktika, styl hry a sestava. My třeba vůbec neumíme využít Patrika Schicka.
O tom se hovoří často.
Stavěli jsme ho do zápasu, ve kterém hrajeme z hlubokého obranného bloku. A čekáme, že nám rozhodne utkání. Ale Schick je zvyklý hrát na posledních třiceti metrech, hlavně ve vápně soupeře. Dostávat tam centrované míče a dávat góly, protože ty v něm jsou. A je tam plno dalších věcí k řešení. Proto měl být dán Deniovi čas, aby si udělal větší obrázek o českém fotbale, seznámil se s českou mentalitou a kvalitou českých hráčů. Měl přijít až po Lize národů. Takhle se prodloužila série zápasů, ve kterých reprezentace nevyhrála, na jedenáct.
A Denia misi zahájil šesti porážkami v řadě.
Bohužel, těch šest posledních porážek jde i za ním, a kdyby byl u reprezentace český trenér, řešilo by se po šesti prohrách za sebou jeho odvolání. Minimálně směrem od fanoušků nebo od novinářské obce.
Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací, však tvrdí, že mužstvo je na správné cestě.
Kritizovat devadesát minut z každého zápasu by nebylo spravedlivé. Byly tam i některé dobré momenty. Ale, bohužel, jich bylo minimum. Trenér Denia si to určitě dokáže vyhodnotit a už ví, že ne v každé situaci, která na hřišti nastane, může český tým hrát podle španělského stylu. Že třeba rozehrávka do obsazeného hráče, který je ještě soupeřem včas napadaný, není možná, protože český hráč prostě nedokáže tuto situaci kvalitně vyřešit.
Jak to, že dřív byli Češi schopní hrát kombinační fotbal a dnes je to problém?
V dřívějších dobách nebyla hra ještě tak rychlá a intenzivní jako dnes. Na všechno bylo víc času. Takže naši hráči byli pro tyhle podmínky dostatečně technicky vybavení. Jenže teď je fotbal daleko rychlejší a náročnější. A naše příprava malých fotbalistů tomu neodpovídá. Mám zkušenosti z první a druhé ligy, proto si můžu dovolit říct, že někteří hráči ani nevědí, co je přímý nárt. A tak už několik let zdůrazňuju: začněme trénovat kopací techniku!
Najdou se výjimky?
Velikou radost mi udělal trenér z ČAFC Praha, kde jsem se byl podívat na tréninku synovce. On je vzal na dvacet minut na tréninkovou zeď a piloval s nimi kopací techniku. Já jsem se o zeď naučil hrát tenis. Věřím počtu opakování. Když tedy začneme děti od přípravky učit, co je placírka, šajtle, vnitřní nebo přímý nárt, tak jim to pomůže. Nejdříve musí získávat cit pro balon a naučit se rozeznávat, kdy jaký typ kopu používat. Až pak můžeme jít dál – na práci s prvním dotykem, s orientací v prostoru… Jinak se v českém fotbale nikam neposuneme.
Co ještě by podle vás tuzemskému fotbalu prospělo?
Musíme začít omezovat počet cizinců v našich soutěžích a dávat šanci spíše našim talentům. Ale s tím momentálně bojuje i Itálie a řada dalších evropských zemí. Určitě bych udělal také reorganizaci soutěží. Český fotbal musíme definitivně rozdělit na vrcholový a výkonnostní. Už několik let opakuju, že bych zrušil divize a mužstva bych poslal do krajských přeborů, jako to například udělala Itálie zrušením Serie C2.
Čemu by to pomohlo?
My máme na úrovni čtvrté nejvyšší soutěže šest skupin, což je na tak malou zemi příliš. V krajských přeborech by došlo k většímu počtu derby zápasů a k daleko vyšším návštěvám, než jaké pozorujeme na divizních zápasech. Zároveň i k větší propustnosti hráčů do I.A, I.B třídy a okresních soutěží. Tím by byla určitá šance, jak zachránit výkonnostní fotbal.
Který skomírá.
Dneska už není mezi klukama ani na vesnicích a v menších městech taková ctižádost hrát fotbal. Takže dvě, tři vesnice se musí spojit, aby daly dohromady jeden mládežnický tým. Taky bych zakázal přestupy hráčů do patnácti let, ať se hráči vyvíjí v prostředí své rodiny, svých kamarádů a svého klubu. A snížil bych počet tréninkových jednotek. Aby kluci, kteří trénují pětkrát v týdnu, nebyli fotbalem přesyceni. Nechal bych je místo jednoho tréninku zajezdit si s kamarády na kole, zahrát si bandy hokej, naučit se bruslit nebo zacvičit si gymnastiku. Určitě bych zavedl pouze dvě dorostenecké kategorie U19 a U17 z toho důvodu, že počet talentovaných hráčů je čím dál nižší.
Mladí vždycky vzhlíží k těm nejlepším. Je pro ně česká liga dobrým vzorem?
Kvalita české ligy se částečně zvedla příchodem některých zahraničních hráčů. Ne všech. Podle mě zahraniční hráč musí být lepší než český fotbalista, ale v klubech vidím cizince, kteří si výkonností nezaslouží kontrakt v českém prvoligovém klubu. Ale o tom, že šla úroveň částečně nahoru, svědčí i zvedající se návštěvy. Co podle mě začíná být problémem, je intenzita hry.
Proč?
Mnoho mužstev se snaží hrát na takzvané držení míče. Čímž si myslím, že fotbal ztrácí na atraktivitě. Doporučuju přečíst si knihu Pět tisíc ku jedné. A bylo by dobré se podívat nejenom na španělský způsob hry, ale třeba i na některé zápasy Premier League. Ta se vyznačuje vysokou intenzitou, což je pro fanoušky atraktivnější způsob hry. I Pep Guardiola v dobách největší slávy v jednom rozhovoru jako trenér Barcelony přiznal, že si způsob tehdejší hry Barcelony víceméně vymysleli a vynutili hráči, kteří měli nesmírnou kvalitu. Kouč Guardiola se to snažil dovést k ještě větší dokonalosti.
Slavia, český šampion, v Lize mistrů čeká na výhru. Čím to?
Když Slavie začínala pod trenérem Trpišovským v Lize mistrů, překvapila a ohromila Evropu fyzickou připraveností. Kluby nepočítaly s tím, že nějaké mužstvo dokáže devadesát minut tak tvrdě pracovat a běhat. To slávistům přineslo dobré výkony a kolikrát byli i blízko k výhře. Byla tam i velká hladovost hráčů. Dneska se mi zdá, že Slavie od toho ustupuje. Už nevidím takový hlad po úspěchu. Ani fyzická připravenost mužstva už není taková jako na začátku. A kolikrát jsou slávisti zaskočeni i tím, jak se na mezinárodní scéně píská. Tím, že rozhodčí jsou k nim často v české lize benevolentní, jim nedělají dobrou službu.
To se netýká jen slávistů, ale i sparťanů a dalších českých zástupců v Evropě.
Najednou se nepíská pád na zem po běžném souboji tělo na tělo a naopak se píská držení rukou a další věci, na které nejsou hráči u nás zvyklí. Pak ztrácí nervy a tím koncentraci na utkání.
Jste vášnivým fanouškem Interu Milán a vůbec milovníkem italského fotbalu. Neprožívá si něco podobného jako ten český?
Italové si procházejí stejnou krizí v reprezentaci jako my. Oni nebyli schopní třikrát postoupit na mistrovství světa. Podle mě je to dané také tím, že tam je moc cizinců. Kolikrát v sestavě italského prvoligového týmu nenastoupí ani jeden Ital. Líbilo se mi to v osmdesátkách a na začátku devadesátek, kdy za italská mužstva hráli tři cizinci. A byli to opravdové hvězdy – Matthäus, Rummenigge, Rijkaard. Nyní tam mnoho cizinců nedosahuje kvalit Serie A. Budou to muset snížit, aby v budoucnu postavili dobrou squadru azzurru a postoupili na mistrovství světa. Mistrovství světa bez Italů totiž není mistrovství světa.
Nyní je z vás učitel. Kde učíte?
Na obchodní akademii v Holešovicích tělocvik, psychologii sportu a teorii sportovní přípravy. A současně dělám třídního učitele ve sportovní třídě.
Jak vidíte současnou generaci studentů?
Tuhle generaci strašně ovlivňují technické vymoženosti. Kolikrát je to ke škodě jejich výchovy a jich samých. Zvídavost, chtít vědět víc – to u některých studentů postrádám. Ta doba je prostě složitá a já jsem rád, že ji jako mladý člověk neprožívám.
Fotbal teď netrénujete?
Ne, čekám, uvidím, co se bude dít. Ale do fotbalu se chci stoprocentně vrátit, protože bez něj nemůžu žít.
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