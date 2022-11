Španělé vycenili zuby. Kostariku zničili rekordní kanonádou 7:0

Fotbalisté Španělska začali mistrovství světa v Kataru výhrou 7:0 nad Kostarikou. Na stadionu Sumáma v Dauhá se zrodilo nejvyšší vítězství v dosavadním průběhu šampionátu a zároveň je to nejvýraznější triumf "La Roja" v historii turnaje.

Favorit se v úvodním dějství duelu skupiny E prosadil třikrát od 11. do 31. minuty. Postupně skórovali Dani Olmo, Marco Asensio a z penalty Ferran Torres. Po změně stran se opět zapsal mezi střelce Torres, po něm Gavi a v závěru střídající Soler s Moratou. Do dnešního dne Španělé zaznamenali nejvyšší vítězství na MS v roce 1998 ve Francii, kde rozstříleli Bulharsko 6:1.

Tým z Pyrenejského poloostrova nepodlehl výběru středoamerické země ani ve čtvrtém vzájemném utkání a potřetí vyhrál. Kostarika na světovém šampionátu v normální hrací době nezvítězila posedmé za sebou.

Španělsko se v neděli utká s Německem, které dnes nečekaně podlehlo Japonsku 1:2. Kostariku čeká asijský soupeř.

Svěřenci trenéra Enriqueho od začátku dominovali. V páté minutě Olmo ještě minul branku, ale pak už otevřel skóre. Útočník Lipska se obtočil kolem stopera Duarteho a překonal vyběhnutého Navase. Zaznamenal jubilejní 100. gól Španělska v historii turnaje, což se předtím povedlo pouze pěti zemím.

Za dalších deset minut zvýšil z vápna Asensio po přihrávce Alby. Tečku za prvním poločasem udělal z pokutového kopu Ferran Torres. Španělsko se na MS trefilo třikrát do poločasové přestávky teprve podruhé v dějinách, totéž se mu povedlo v roce 1934 proti Brazílii.

V 54. minutě Torres z otočky z malého vápna přidal čtvrtý zásah "La Roja". Za dalších dvacet minut po centru střídajícího Moraty skóroval povedenou ranou z voleje pomocí odrazu od tyče Gavi. Záložník Barcelony stylově oslavil skutečnost, že se ve věku 18 let a 110 dnů stal nejmladším španělským hráčem na MS či ME. Současně se stal nejmladším střelcem na světovém šampionátu od roku 1958, na němž ve věku 17 let a 249 dnů skóroval Brazilec Pelé.

Do rekordní podoby upravili výsledek v samotném závěru Soler a Morata. Kostaričané nevystřelili ani jednou na branku. Vítězství 7:0 se na MS zrodilo popáté v dějinách, rekordem je skóre 10:1 v utkání Maďarska se Salvadorem v roce 1982.

Španělsko - Kostarika 7:0 (3:0)

Branky: 31. z pen. a 54. Ferran Torres, 11. Olmo, 21. Asensio, 74. Gavi, 90. Soler, 90.+2 Morata. Rozhodčí: Hassan Mohamed - Hammadí, Mahrí (všichni SAE) - Marrí (video, Katar). ŽK: Calvo, Campbell (oba Kostarika). Diváci: 40.013.

Španělsko: Simón - Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba (64. Balde) - Gavi, Busquets (64. Koke), Pedri (57. Soler) - Ferran Torres (57. Morata), Asensio (69. Williams), Olmo. Trenér: Enrique.

Kostarika: Navas - Oviedo (82. Matarrita), Calvo, Duarte, Fuller, Martínez (46. Waston) - Bennette (61. Ruiz), Tejeda, Borges (72. Aguilera), Campbell - Contreras (61. Zamora). Trenér: Suárez.