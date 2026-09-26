Španělé v parádní show porazili Anglii. Lucemburskou senzaci řídil hráč ze třetí ligy

Španělští fotbalisté otočili v Lize národů parádní šlágr ve Wembley a v "české" skupině A3 zvítězili nad Anglií 3:2.
Úřadující mistři světa v repríze finále předloňského Eura natáhli rekordní soutěžní neporazitelnost už na 39 zápasů.
Španělé vykročili za triumfem v anglické metropoli rychlým vedením, kdy chybu v rozehrávce stopera Guéhiho potrestal už po dvou minutách hry Yamal.
V 19 letech a 75 dnech se stal křídelník Barcelony nejmladším hráčem za posledních 20 let, který proti Anglii na jejím národním stadionu v soutěžním duelu skóroval.
Už po půlhodině mohli vést šampioni o tři góly, jenže Torres, střelec jediné trefy ve finále letošního MS, dvakrát zcela sám před brankářem neuspěl.
Domácí sice ještě do poločasu skóre otočili po brankách Gordona a Kanea, ale po změně stran zářil střídající Baena. Záložník Atlétika Madrid nejprve po hodině hry sám vyrovnal a v 74. minutě připravil vítězný gól pro Oyarzabala.
Šest minut před vyrovnávací brankou Španělů mohl navýšit vedení domácích Kane, ovšem z penalty trefil jen břevno. Angličané nezvítězili ani ve třetím soutěžním zápase ve Wembley v tomto kalendářním roce.
Oba týmy se v nadcházejících dnech utkají s Českem. Angličané se v Praze představí v úterý a o týden později přivítají tým trenéra Santiho Denii ve Wembley. Ve Španělsku Češi nastoupí v sobotu.
V Lize B Švýcarsko vyhrálo 3:0 v Severní Makedonii. Ve Skopje zařídili poločasové vedení favorita záložník Freuler a útočník Amdouni, který čtvrt hodiny před koncem ještě uzavřel skóre. Balkánský celek po postupu do vyšší ligy prohrál na domácím hřišti po 11 zápasech.
V Lize C podle očekávání zvítězili i Slováci, kteří v Prešově porazili 2:0 Moldavsko. Rozhodli už úvodním dějství. Skóre otevřel po půlhodině slávista Schranz a pět minut před přestávkou zvýšil Duda.
Lucembursko vstoupilo do nového ročníku historickým vítězstvím 2:1 v Bulharsku, poprvé uspělo v 18. vzájemném utkání.
Domácí poslal do vedení záložník místního Botevu Čandarov, který zakončil k bližší tyči přízemní centr z levé strany.
Hosté ještě do poločasu vyrovnali zásluhou Leandra Barreira z Benfiky Lisabon a obrat dokonal po hodině hry útočník Mannheimu ze třetí německé ligy Vincent Thill, mladší bratr reprezentačního spoluhráče Sébastiena.
San Marino při debutu v Lize C utrpělo debakl 0:7 od Finska. Při kanonádě zazářil útočník Palerma Pohjanpalo, který otevřel skóre už po pěti minutách a další dvě branky přidal v závěru zápasu.
Potvrdil formu z druhé italské ligy, kde se od začátku sezony podílel v sedmi utkáních na šesti gólech.
Dvakrát skóroval záložník Walta, po jedné trefě přidali křídelníci Svanbäck a Källman.
Island doma remizoval 1:1 s Estonskem a nedokázal zvítězit už v sedmém zápase za sebou a po sestupu do Ligy C nečekaně ztratil. Těsně před přestávkou sice ostrovní tým poslal do vedení útočník Gudjohnsen, Estonsko ale vyrovnalo gólem obránce Paskotšiho v 64. minutě. Krátce po poločase ještě neproměnil penaltu hostující Palumets.
1. kolo fotbalové Ligy národů:
Skupina A3:
Anglie - Španělsko 2:3 (2:1)
Branky: 36. Gordon, 40. Kane - 2. Yamal, 60. Baena, 74. Oyarzabal.
Česko - Chorvatsko 1:2 (0:0)
Branky: 54. Karabec - 47. Modrič, 77. Marco Pašalič.
1.
Španělsko
1
1
0
0
3:2
3
2.
Chorvatsko
1
1
0
0
2:1
3
3.
Anglie
1
0
0
1
2:3
0
4.
Česko
1
0
0
1
1:2
0
Skupina B1:
Slovinsko - Skotsko 0:0
Severní Makedonie - Švýcarsko 0:3 (0:2)
Branky: 41. a 74. Amdouni, 22. Freuler.
1.
Švýcarsko
1
1
0
0
3:0
3
2.
Skotsko
1
0
1
0
0:0
1
Slovinsko
1
0
1
0
0:0
1
4.
Severní Makedonie
1
0
0
1
0:3
0
Skupina C1:
San Marino - Finsko 0:7 (0:3)
Branky: 5., 79. a 88. z pen. Pohjanpalo, 50. a 55. Walta, 14. Svanbäck, 33. Källman. ČK: 52. Golinucci.
Albánie - Bělorusko 2:0 (2:0)
Branky: 34. Aslanni z pen., 45.+2 Muci.
1.
Finsko
1
1
0
0
7:0
3
2.
Albánie
1
1
0
0
2:0
3
3.
Bělorusko
1
0
0
1
0:2
0
4.
San Marino
1
0
0
1
0:7
0
Skupina C3:
Faerské ostrovy - Kazachstán 1:1 (1:1)
Branky: 14. Samuelsen - 26. Jerlanov.
Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)
Branky: 32. Schranz, 40. Duda z pen.
1.
Slovensko
1
1
0
0
2:0
3
2.
Kazachstán
1
0
1
0
1:1
1
Faerské ostrovy
1
0
1
0
1:1
1
4.
Moldavsko
1
0
0
1
0:2
0
Skupina C4:
Bulharsko - Lucembursko 1:2 (1:1)
Branky: 18. Čandarov - 37. Barreiro, 65. V. Thill.
Island - Estonsko 1:1 (1:0)
Branky: 45. Gudjohnsen - 64. Paskotši.
1.
Lucembursko
1
1
0
0
2:1
3
2.
Estonsko
1
0
1
0
1:1
1
Island
1
0
1
0
1:1
1
4.
Bulharsko
1
0
0
1
1:2
0
Češi proti Chorvatsku málem vyčarovali senzační bod, připravil je o něj těsný ofsajd
Čeští fotbaloví reprezentanti v úvodním utkání nového ročníku Ligy národů prohráli s Chorvatskem 1:2 a nevyšla jim premiéra pod španělským trenérem Santim Deniou.
Přenos skončil Česko - Chorvatsko 1:2. Domácí na vyrovnání nakonec nedosáhli
Sledovali jsme online z utkání fotbalové Ligy národů mezi Českem a Chorvatskem.
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