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Sport

Španělé v parádní show porazili Anglii. Lucemburskou senzaci řídil hráč ze třetí ligy

Sport
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Španělští fotbalisté otočili v Lize národů parádní šlágr ve Wembley a v "české" skupině A3 zvítězili nad Anglií 3:2.

Nations League - Group A3 - England v Spain
Lamine Yamal slaví s Alexem Baenou gól Španělska ve vítězném utkání Ligy národů proti AngliiFoto: REUTERS – Peter Cziborra
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Úřadující mistři světa v repríze finále předloňského Eura natáhli rekordní soutěžní neporazitelnost už na 39 zápasů.

Španělé vykročili za triumfem v anglické metropoli rychlým vedením, kdy chybu v rozehrávce stopera Guéhiho potrestal už po dvou minutách hry Yamal.

V 19 letech a 75 dnech se stal křídelník Barcelony nejmladším hráčem za posledních 20 let, který proti Anglii na jejím národním stadionu v soutěžním duelu skóroval.

Už po půlhodině mohli vést šampioni o tři góly, jenže Torres, střelec jediné trefy ve finále letošního MS, dvakrát zcela sám před brankářem neuspěl.

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Domácí sice ještě do poločasu skóre otočili po brankách Gordona a Kanea, ale po změně stran zářil střídající Baena. Záložník Atlétika Madrid nejprve po hodině hry sám vyrovnal a v 74. minutě připravil vítězný gól pro Oyarzabala.

Šest minut před vyrovnávací brankou Španělů mohl navýšit vedení domácích Kane, ovšem z penalty trefil jen břevno. Angličané nezvítězili ani ve třetím soutěžním zápase ve Wembley v tomto kalendářním roce.

Oba týmy se v nadcházejících dnech utkají s Českem. Angličané se v Praze představí v úterý a o týden později přivítají tým trenéra Santiho Denii ve Wembley. Ve Španělsku Češi nastoupí v sobotu.

V Lize B Švýcarsko vyhrálo 3:0 v Severní Makedonii. Ve Skopje zařídili poločasové vedení favorita záložník Freuler a útočník Amdouni, který čtvrt hodiny před koncem ještě uzavřel skóre. Balkánský celek po postupu do vyšší ligy prohrál na domácím hřišti po 11 zápasech.

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V Lize C podle očekávání zvítězili i Slováci, kteří v Prešově porazili 2:0 Moldavsko. Rozhodli už úvodním dějství. Skóre otevřel po půlhodině slávista Schranz a pět minut před přestávkou zvýšil Duda.

Lucembursko vstoupilo do nového ročníku historickým vítězstvím 2:1 v Bulharsku, poprvé uspělo v 18. vzájemném utkání.

Domácí poslal do vedení záložník místního Botevu Čandarov, který zakončil k bližší tyči přízemní centr z levé strany.

Hosté ještě do poločasu vyrovnali zásluhou Leandra Barreira z Benfiky Lisabon a obrat dokonal po hodině hry útočník Mannheimu ze třetí německé ligy Vincent Thill, mladší bratr reprezentačního spoluhráče Sébastiena.

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San Marino při debutu v Lize C utrpělo debakl 0:7 od Finska. Při kanonádě zazářil útočník Palerma Pohjanpalo, který otevřel skóre už po pěti minutách a další dvě branky přidal v závěru zápasu.

Potvrdil formu z druhé italské ligy, kde se od začátku sezony podílel v sedmi utkáních na šesti gólech.

Dvakrát skóroval záložník Walta, po jedné trefě přidali křídelníci Svanbäck a Källman.

Island doma remizoval 1:1 s Estonskem a nedokázal zvítězit už v sedmém zápase za sebou a po sestupu do Ligy C nečekaně ztratil. Těsně před přestávkou sice ostrovní tým poslal do vedení útočník Gudjohnsen, Estonsko ale vyrovnalo gólem obránce Paskotšiho v 64. minutě. Krátce po poločase ještě neproměnil penaltu hostující Palumets.

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1. kolo fotbalové Ligy národů:

Skupina A3:

Anglie - Španělsko 2:3 (2:1)

Branky: 36. Gordon, 40. Kane - 2. Yamal, 60. Baena, 74. Oyarzabal.

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Česko - Chorvatsko 1:2 (0:0)

Branky: 54. Karabec - 47. Modrič, 77. Marco Pašalič.

1.

Španělsko

1

1

0

0

3:2

3

2.

Chorvatsko

1

1

0

0

2:1

3

3.

Anglie

1

0

0

1

2:3

0

4.

Česko

1

0

0

1

1:2

0

Skupina B1:

Slovinsko - Skotsko 0:0

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Severní Makedonie - Švýcarsko 0:3 (0:2)

Branky: 41. a 74. Amdouni, 22. Freuler.

1.

Švýcarsko

1

1

0

0

3:0

3

2.

Skotsko

1

0

1

0

0:0

1


Slovinsko

1

0

1

0

0:0

1

4.

Severní Makedonie

1

0

0

1

0:3

0

Skupina C1:

San Marino - Finsko 0:7 (0:3)

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Branky: 5., 79. a 88. z pen. Pohjanpalo, 50. a 55. Walta, 14. Svanbäck, 33. Källman. ČK: 52. Golinucci.

Albánie - Bělorusko 2:0 (2:0)

Branky: 34. Aslanni z pen., 45.+2 Muci.

1.

Finsko

1

1

0

0

7:0

3

2.

Albánie

1

1

0

0

2:0

3

3.

Bělorusko

1

0

0

1

0:2

0

4.

San Marino

1

0

0

1

0:7

0

Skupina C3:

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Faerské ostrovy - Kazachstán 1:1 (1:1)

Branky: 14. Samuelsen - 26. Jerlanov.

Slovensko - Moldavsko 2:0 (2:0)

Branky: 32. Schranz, 40. Duda z pen.

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1.

Slovensko

1

1

0

0

2:0

3

2.

Kazachstán

1

0

1

0

1:1

1


Faerské ostrovy

1

0

1

0

1:1

1

4.

Moldavsko

1

0

0

1

0:2

0

Skupina C4:

Bulharsko - Lucembursko 1:2 (1:1)

Branky: 18. Čandarov - 37. Barreiro, 65. V. Thill.

Island - Estonsko 1:1 (1:0)

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Branky: 45. Gudjohnsen - 64. Paskotši.

1.

Lucembursko

1

1

0

0

2:1

3

2.

Estonsko

1

0

1

0

1:1

1


Island

1

0

1

0

1:1

1

4.

Bulharsko

1

0

0

1

1:2

0

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