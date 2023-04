Soud s Berbrem: rozhodčí i delegát úplatek popřeli, peníze prý byly na oběd

Dva sudí a delegát zápasu, kteří čelí spolu s bývalým místopředsedou Fotbalové asociace ČR (FAČR) Romanem Berbrem a dalšími lidmi obžalobě za korupci při ovlivňování fotbalových zápasů, dnes u plzeňského soudu přijetí úplatku popřeli.

Jejich výslechem tak skončil první týden soudního jednání, v němž je vedle Berbra obžalováno dalších 20 lidí a klub Slavoj Vyšehrad z ovlivňování zápasů druhé a třetí ligy v letech 2019 a 2020, převážně ve prospěch Vyšehradu, nebo kvůli sázkám přijatým na zápasy.

Soud zatím stihl vyslechnout vedle Berbra, který jakoukoli vinu odmítl, také dalších šest obžalovaných. Jednání bude pokračovat výslechy dalších obžalovaných v týdnu od 15. května.

Dnes vypovídali bývalí sudí Jiří Houdek a Michal Myška a bývalý delegát Jiří Kabyl, obžalovaní kvůli zápasu Vyšehradu proti Sokolovu z roku 2019.

Rozhodčí podle státního zástupce přijali od tehdejšího sportovního ředitele Vyšehradu Romana Rogoze úplatek, aby svým výkonem ovlivnili výsledek zápasu ve prospěch Vyšehradu, a delegát Kabyl, aby pak v hodnocení úmyslně pominul některá sporná rozhodnutí rozhodčích či aby mlčel o jejich podplacení, stojí v obžalobě.

Houdek, Myška i Kabyl vinu popřeli. Houdek sice přiznal přijetí peněz od Rogoze, tvrdil ale, že to byly peníze na oběd pro rozhodčí a delegáta. Když totiž přijeli na utkání, Rogoz se jim ihned omlouval, že pro ně nemá připravenou kabinu ani občerstvení, a 8000 korun jim po zápase předal, aby si sami koupili oběd.

"Nepovažoval jsem to za nějaký úplatek ani za nějakou kompenzaci za naše jednání. Jinak bych si to nikdy nevzal. S čistým svědomím mohu říci, že jsem to nebral jako úplatek. Navíc ta částka je tak malá, že je nepochopitelné, že by pro nás bylo nějak zajímavé nechat se takovými částkami uplácet," řekl Houdek, který podle svých slov peníze rozdělil mezi rozhodčí a delegáta. Odměna rozhodčích ve druhé lize byla podle něj 15.000 korun.

Houdek připustil, že jeden z jeho pomezních rozhodčích udělal při zápase větší chybu, byla to ale neúmyslná chyba, která rozhodčího viditelně upřímně mrzela, uvedl. Myška u soudu pouze prohlásil, že nesouhlasí s obžalobou a že se ničeho protiprávního nedopustil. Dál odmítl vypovídat.

"Žádný úplatek jsem nedostal, nic jsem neudělal, za co bych měl být trestaný," prohlásil i Kabyl. Při výpovědi obšírně popisoval práci delegáta. Po sporném utkání podle svých slov s rozhodčími zhodnotil jejich práci při vedení zápasu, včetně vážné chyby jednoho z rozhodčích, zapsal vše do zápisu a telefonicky informoval Berbra a dalšího člověka z komise rozhodčích. Jako delegát měl od svazu odměnu za zápas 3000 korun. Přiznal, že od Houdka dostal po zápase příspěvek na oběd, odmítl ale, že by to byl úplatek.

Z dosud vyslechnutých obžalovaných přiznali vinu jen bývalý rozhodčí Marek Janoch a bývalý prvoligový hráč a funkcionář Michal Káník. Oba mají zájem o uzavření dohody o vině a trestu. Ve výpovědi ale odmítli, že by byli součástí organizované zločinecké skupiny, která se podle obžaloby na ovlivňování zápasů podílela. Za hlavu této organizace považuje státní zástupce právě Berbra, kterému tak hrozí až dvanáctileté vězení.

Berbr, který je s dalšími lidmi obžalovaný rovněž ze zpronevěry peněz Plzeňského krajského fotbalového svazu, obšírně vypovídal v úterý. Hovořil z připravených papírů víc než tři hodiny, další otázky odmítl. I když požádal, aby se další jednání soudu mohlo konat bez jeho přítomnosti, dosud přišel na výpovědi ostatních obžalovaných. Pozorně je poslouchá a občas si dělá poznámky.

Celkem bylo jednání nařízeno na 45 dní do 7. prosince. Soudce Vladimír Žák už dříve řekl, že je možné, že letos se případ uzavřít nepodaří. Obžaloba zmiňuje 70 svědků, přímo k soudu je jich předvoláno zatím 11, počet se může na návrhy žalobce či obhájce zvýšit.

Soud se také musí probrat velkým množstvím dalších důkazů včetně materiálů z policejních odposlechů a sledování obžalovaných. Oproti původnímu plánu tento týden nestihl vyslechnout z časových důvodů výpověď Rogoze a kvůli omluvě obhájkyně také výpověď fotbalového funkcionáře Martina Pýchy.

"V zásadě je průběh podle plánu. Těžko se předvídá, jak bude dlouho trvat který výslech obžalovaných. U svědků se to předvídá přece jen trochu lépe, protože je tam menší pravděpodobnost, že odmítnou vypovídat, zatímco obžalovaný může vypovídat relativně dlouho, nebo může přečíst pár poznámek a neodpovídat na otázky. A většinou právě ta část na otázky bývá delší než samotná výpověď," řekl Žák.