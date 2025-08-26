Fotbal

Souček skóroval v poháru. Mizérie West Hamu ale trvá

ČTK ČTK
26. 8. 2025 22:42
Gól Tomáše Součka neodvrátil vyřazení fotbalistů West Hamu ve druhém kole anglického Ligového poháru. Londýnský celek na hřišti Wolverhamptonu podlehl 2:3 a prohrál i třetí utkání v nové sezoně.
Gól Tomáše Součka v pohárovém klání na hřišti Wolverhamptonu
Gól Tomáše Součka v pohárovém klání na hřišti Wolverhamptonu | Foto: Reuters

Kapitán české reprezentace Souček se prosadil hlavou v 50. minutě, kdy vyrovnal na 1:1 po úvodní brance Rodriga Gomese ze závěru prvního poločasu. Skóre poté otočil Lucas Pacquetá, ale West Ham vedení neudržel.

V závěru Wolverhampton dvěma góly zachránil střídající útočník Jörgen Strand Larsen. Norský reprezentant se poprvé trefil z dorážky v 82. minutě a o dvě minuty později přidal hlavou rozhodující branku.

West Ham navázal na dvě porážky z Premier League. Sunderlandu v prvním kole výběr trenéra Grahama Pottera podlehl 0:3 a s Chelsea utrpěl debakl 1:5.

 
