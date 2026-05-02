Součkovi chtějí v Londýně stavět sochu. Čech okouzlil i nevšedním lidským gestem

Zbývají čtyři zápasy, které rozhodnou o osudu West Hamu United. Londýnský klub po tragické první polovině sezony stále bojuje o holé přežití v anglické Premier League, momentálně balancuje těsně nad sestupovými vodami. Značnou zásluhu za vzepětí Hammers přitom angličtí odborníci i samotní fanoušci přisuzují českému záložníkovi Tomáši Součkovi.
Pozoruhodná šestiletá společná cesta Tomáše Součka a West Hamu United má další, možná úplně poslední zápletku, a mnohdy kritizovaný, odepisovaný i vysmívaný český reprezentant je zase za hrdinu.
Všichni tři trenéři, kteří nastoupili na lavičku Kladivářů po veleúspěšném Davidu Moyesovi, chtěli hrát bez Součka. Všichni ale nakonec museli změnit názor.
Zatímco Součkovy výkony rozhodně nebyly vždy stoprocentní a oku lahodící, čísla nikdy nelhala. S ním na hřišti totiž West Ham získával výrazně víc bodů, než bez něj.
V aktuální sezoně je tento nepoměr obzvlášť dramatický, a tak už si manažer Nuno Espírito Santo základní sestavu bez Čecha ve středu pole nedovede představit.
O minulém víkendu se Souček stal Mužem zápasu při klíčové výhře nad Evertonem. Dal svůj 41. gól za West Ham v Premier League. Mimochodem, lepší jsou v historii klubu už pouze čtyři hráči: Jarrod Bowen, Michail Antonio, Mark Noble a Paolo Di Canio.
Souček navíc na brankové čáře heroicky zabránil dvěma gólům soupeře, jehož trenérem je Moyes. Zkušený Skot po duelu nevynechal příležitost nezvykle se zastavit u opory soupeřova týmu.
„Pro West Ham United odvádí skvělou práci. Možná si v určitých obdobích vyslechl trochu kritiky, ale jeho přínos je obrovský,“ uvedl a dál básnil o svém bývalém svěřenci natolik, že mnozí fanoušci došli k jasné pointě: Moyes bude chtít po sezoně zlákat Součka do služeb Toffees.
O tom se ostatně v Anglii hlasitě mluvilo už před rokem, teď ale půjde pro West Ham o jednu z posledních šancí, jak za věrného služebníka dostat nějaké peníze. Jednatřicetiletému Součkovi ze smlouvy zbývá ukrojit poslední rok.
Ti samí, kteří ho ještě před pár měsíci odepisovali, by teď rodákovi z Havlíčkova Brodu stavěli sochu přímo před London Stadium. A velebí ho i ostrovní experti.
„Pokud se West Ham zachrání, slušelo by se poděkovat Moyesovi mimo jiné za to, že Tomáše Součka a Jarroda Bowena do klubu přivedl. Oba hrají v boji o záchranu naprosto klíčové role,“ uvedl Rich Morgan ze stanice SkySports.
U Součka navíc zdaleka nejde jen o to, co předvádí na hřišti. Jeho absolutní zapojení do dění v klubu, pomoc spoluhráčům a celkově nadstandardní přístup už jsou dnes proslulé.
„Je nesmírně důležitý nejen kvůli gólům, ale také kvůli tomu, jaký je to člověk. Ztělesňuje spoustu věcí, které jako trenér chcete: někoho, kdo je ochotný tvrdě pracovat a odvádí pro tým spoustu nezištné práce,“ prozradil Moyes.
Další důkaz podal Souček hned den po vítězném duelu.
V neděli, kdy měl tým volno, totiž vyrazil i s dětmi na Londýnský maraton a s ručně vyrobenými transparenty podpořil několik zaměstnanců klubu. Na sociálních sítích za to sklidil další vlnu obdivu.
West Ham i se Součkem teď čeká další extrémně důležitý duel, londýnské derby na hřišti Brentfordu je na programu v sobotu od 16:00.
