Součkova ostrá obžaloba překvapila Anglii. Píše se o nejbizarnějším rozhodnutí

Nastoupil poprvé po více než třech měsících. Premiérově se v dresu West Hamu představil v tvrdé džungli jménem Championship - druhé nejvyšší anglické soutěži. Proti Queens Park Rangers odehrál jen první poločas a stal se smutným hrdinou v jednom z klíčových momentů. Tomáš Souček se ocitl v centru pozornosti anglického fotbalu. Píše se o skandálním rozhodnutí sudího.
Fotbalová Anglie řeší obří kontroverzi. Běžela 18. minuta páteční předehrávky mezi Hammers a Rangers, když se k vápnu domácích přiřítil hostující Paul Smyth. Zezadu se ale k pronikajícímu křídelníkovi dokázal dostat Tomáš Souček a včasným skluzem mu vypíchl míč od kopaček.
Následoval střet obou hráčů, podle opakovaných záběrů spíše mimo šestnáctku. Čech vjel soupeři pod nohy, ten přes ně přepadl a hlavní rozhodčí Ruebyn Ricardo se okamžitě rozhodl: penalta.
Jednatřicetiletý bývalý kapitán české reprezentace vůbec nechápal, co se právě stalo. Vehementně protestoval, stejně jako jeho spoluhráči. Jenže v Championship nefunguje VAR, a tak k žádnému přezkoumání nemohlo dojít.
„To je příšerné,“ nerozuměl verdiktu bývalý reprezentant a hráč QPR Paul Parker ve vysílání BBC.
„Rozhodčí měl naprosto ideální pozici, aby viděl, jak míč změnil směr. Strašné. Stačí se podívat na reakci hráčů, dokonce ani Smyth nijak neprotestoval a nedožadoval se odpískání. Rozhodčí to pořádně zvoral. A hned dvakrát,“ kroutil hlavou muž, který získal dva mistrovské tituly v dresu Manchesteru United.
„Tak co, fanoušci West Hamu, už chcete VAR?“ přidal se Bradley Allen, který v letech 1988 až 1996 vstřelil za Queens Park Rangers 27 ligových gólů. „Byl to sice trochu riskantní skluz, ale Souček se míče rozhodně dotkl špičkou kopačky. A bylo to mimo pokutové území,“ dodal.
„Jedno z nejbizarnějších rozhodnutí, jaké jsme kdy viděli,“ napsal server Hammers News.
„Jedno z nejhorších rozhodnutí, jaké letos v sezoně uvidíte. Souček jasně odehrál míč a faul se navíc odehrál mimo pokutové území, přesto rozhodčí nařídil penaltu pro QPR,“ psal na sociální síť X analytik James Pearce z The Athletic.
„Rozhodně to nebyla penalta! Je to naprosto fatální chyba, nemohu tomu uvěřit, jsem z toho opravdu v šoku,“ divil se bývalý reprezentant Lee Hendrie.
Hosté šli z penalty do vedení a West Ham musel celý zápas dotahovat. Nakonec zvládl vybojovat aspoň remízu díky brance kapitána Jarroda Bowena, který v závěru mohl z penalty rozhodnout, ale nedal.
Soudě podle ohlasů mnohé překvapilo, jak otevřeně a kriticky Souček po utkání vystupoval.
„Samozřejmě se to těžko kouše,“ řekl v rozhovoru pro Sky Sports. „Byl jsem moc rád, že jsem vyhrál souboj a získal míč. V tu chvíli jsem vůbec nechápal, co rozhodčí dělá. Byla to obrovská, obrovská chyba, protože jsme ani nevěděli, co se vlastně děje. Byli jsme zklamaní. Když jsem pak viděl opakovaný záběr, vypadalo to ještě hůř. Nemůžu to změnit, ale nemůžu to ani přijmout,“ podotkl.
Souček prozradil, že rozhodčí Ricardo svou chybu nakonec uznal, českého záložníka však ještě předtím stihl pořádně rozčílit.
„Po zápase mi řekl, že se spletl,“ uvedla česká opora Kladivářů. „Během utkání už se mnou ale vůbec nechtěl mluvit. Choval se ke mně arogantně,“ obvinil Souček sudího.
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