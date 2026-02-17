Souček versus Berger: proč „Dřevák“ vyfoukl v Premier League rekord Panu fotbalistovi

První byl talentem od pánaboha, druhého v osmnácti nechtěly ani druholigové kluby a příznivci se dodnes přou, jestli je dřevo nebo ne. Přesto musel fotbalový krasostřelec Patrik Berger přenechat gólový rekord českého hráče v Premier League dříči Tomáši Součkovi. Náhoda? Kdepak.
Souček a Berger jsou sice profesí záložníci a dnes dva nejlepší čeští kanonýři v dějinách anglické elitní fotbalové ligy, ovšem jinak moc společných průsečíků nemají.
Berger začínal hltat fotbalovou kariéru rovnou ve Spartě a hned si svým umem vysloužil přezdívku generační talent.
V dorostu ho z Letné vyfoukla do Edenu Slavia. Z ní se odpíchl do bundesligového Dortmundu a odtud do Liverpoolu.
Fanoušci ho milovali.
Když trenér Dušan Uhrin vynechal v úvodním utkání Eura 1996 s Německem Bergera ze základní sestavy, byla z toho velká aféra.
Pak vznikla památná fotografie, jak Uhrin v hotelové zahradě uklidňuje naštvanou hvězdu, jež chtěla odjet domů.
Souček se základům fotbalu učil na Vysočině. Ne že by nevynikal, rozhodně však ne tím, že by dělal odmalička ze soupeřů na počkání slalomové tyčky.
A tak jeho potenciál zůstal většině expertů i fanoušků utajený, protože u nás se za Pány fotbalisty považují ti, kteří si tykají s balonem a s kličkami.
Souček do téhle davy příznivců obdivované skupiny nepatřil a nepatří. Nabízí jiné přednosti, které sice korespondují s vývojem fotbalu, ale český fotbalový mainstream je dodnes nebere příliš vážně.
Naštěstí pro Součka se našly výjimky. Tehdejší manažer Viktorie Žižkov Ivan Horník probral na kafi s Jaroslavem Hřebíkem možnosti mladíka, kterého půjčila do druholigového klubu na hostování Slavia, a poté pronesl památnou větu: „Darovanému koni na zuby nehleď!“
A ponechal zelenáče, navzdory všem, v týmu začínajícího trenéra Jindřicha Trpišovského. Tím ho zachránil od záhuby a pomohl mu k úctyhodnému rekordnímu zápisu.
Teď trochu čísel.
Na 39 gólů v nejlepší lize na světě potřeboval Souček 217 zápasů, o osm méně než Berger na 38 branek.
Zatímco Berger upekl gólovou porci ve třech různých klubech (30 Liverpool, 8 Portsmouth, 2 Aston Villa), Souček všechny nasbíral ve West Hamu.
Opora Kladivářů si nepomohla ani jedinou penaltou, jeho krajan si vylepšil skóre dvěma úspěšně zahranými pokutovými kopy.
Markantní rozdíl v typologii obou demonstruje způsob zakončení.
Souček nasypal hlavou do protivníkových sítí 11 navštívenek, Berger ani jednu.
Naopak bývalý středopolař Liverpoolu zaznamenal 16 gólů zpoza šestnáctky, kdežto Souček se z oblasti mimo pokutové území trefil jedinkrát.
I odtud pramení Bergerova popularita. Jeho mimořádně vymazlená levačka kouzlila výstavní dalekonosné dělovky. Některé jsou dodnes ozdobou archivu Premier League.
Třeba rána pod břevno brány Charltonu, kterou český bombarďák vyslal v roce 2004, si vysloužila ocenění Moment of Genius.
Berger si nejprve seběhl zády k brance hostů pro rozehrávku přímého kopu z poloviny hřiště. Prvním dotykem si nadhodil balon levou nohu vpravo do vzduchu, obtočil se kolem strážce a levačkou z voleje poslal projektil nekompromisně pod břevno.
„Brankář tomu nemůže uvěřit,“ pronesl tenkrát komentátor v živém televizním přenosu.
Ale podobných pohádkových zářezů měl Berger víc. Hlavně v sezoně 1998/99. Tehdy se charismatický český švihák, z něhož slečny i dámy šílely, také podepsal pod raketu do šibenice v duelu s oblíbeným Charltonem.
O Součkových brankových počinech nebudou kolovat mezi lidmi legendy. Dorážky po odrazech střely hlavou po rozích či zblízka po centrech diváci tak neprožívají. Ale počítají se stejně jako gólové umělecké skvosty. Navíc 15 Součkových branek bylo rozhodujících.
Pohyb v protivníkově šestnáctce by si mohl nechat patentovat. Málokdo na světě tuhle činnost ovládá tak mistrovsky jako on.
„Vždycky si dokáže najít prostor a skórovat. Jeho pohyb v pokutovém území je noční můrou pro obránce,“ upozorňuje Nuno Espirito Santos, kouč West Hamu.
Že vytáhlý Čech přitahuje před brankou soků míče jako magnet, není otázkou štěstí, nýbrž nadstandardní předvídavosti a perfektního čtení prostoru.
„Máte-li ho uprostřed hřiště, umožňuje to lépe kontrolovat soupeře,“ doplňuje Santos.
„Do West Hamu přijíždí spousta lidí s myšlenkou, že nemůžeme vyhrát, protože záloha je hrozná, všechno se kazí, všichni nenávidíme trenéra. A pak Tomáš Souček skóruje a všechny rozveselí,“ pravil Jack Rosser, fotbalový reportér deníku The Sun.
Proto si Souček od roku 2020 drží místo ve West Hamu, ačkoliv se na střídačce vystřídali už čtyři trenéři.
Jenže, co naplat, dost fanoušků v jeho domovině mu stále dává čočku. A nic na tom nezměnil ani fakt, že šestou sezonu válí na nejprestižnějším ligovém jevišti a nikdo z Čechů tam nenasázel tolik gólů jako on.
Stačilo si prolistovat internetové diskuse pod články, které oznamovaly překonání historických tabulek pracantem z Havlíčkova Brodu. „Je kopyto!“ notovali si kritici.
Ozvali se však i Součkovi zastánci. „Už jsem se lekl, že se neozve nějaký přihlouplý pivař, že je Souček dřevo.“
„Na to, že je to defenzivní záložník a navíc na rozdíl od Bergera hraje jen v průměrném klubu PL, je to opravdu úžasný výkon.“
Souček nejenže hraje na Albionu za klub, který nenáleží k top smetánce, ale bojuje ve zcela odlišné Premier League, než jakou zažil Berger na přelomu prvního a druhého tisíciletí.
Když dorazil do Liverpoolu, v kabině na něj čekala plechová skříňka se zámkem na tři čísla, mohl se před tréninkem ládovat, čím chtěl, a nácvik týmové taktiky byl v plenkách.
A po přestupu do Portsmouthu před něj kustod postavil velkou tašku na hokejovou výstroj s deseti teplákovkami. „Tady máš věci na trénink!“
„Já na to koukám a říkám mu: Dobrá, ale já potřebuju jen jednu teplákovku na dnešek. On na to: Vezmi si tohle všechno domů. Vždycky přijdeš v čistém, sám si to vypereš,“ dokončil Berger historku v jednom z rozhovorů, který jsme spolu vedli.
Současná Premier League? Kádry jsou nafouklejší a nabitější, přípravu řídí data, v realizačních štábech pracují specialisté na všechno a soutěž je nejvyrovnanější, co kdy byla.
Souček si s tím vším poradil tak, že všechny Čechy přestřílel. A ještě v nadupané anglické lize nekončí.
