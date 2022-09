Portugalsko chceme dostat pod tlak. Super, že je Schick zpátky, raduje se Souček

Kapitán Tomáš Souček věří, že se českým fotbalistům sobotní předposlední utkání Ligy národů proti Portugalsku povede výrazně lépe než červnový úvodní vzájemný duel.

Národní tým podle něj v Lisabonu při porážce 0:2 podal nejhorší výkon z dosavadních čtyř zápasů ve skupině. Sedmadvacetiletý záložník West Hamu věří, že se reprezentanti během týdne na utkání dobře naladili, i když řadě z nich příliš nevyšel úvod klubové sezony.

Reprezentanti v červnu v Lisabonu nezvládli první poločas, v němž inkasovali oba góly.

"Myslím, že z jejich strany to bude dost podobné jako u nich. Bez debat mají skvělé hráče. My se chceme prezentovat trochu jinak. Doma v Edenu máme výbornou bilanci v posledních zápasech, v červnu jsme to ukázali. Na to bychom chtěli navázat," řekl na tiskové konferenci Souček.

"Abychom mohli pomýšlet na úspěch, hlavně musíme vstřelit gól. Musíme být mnohem aktivnější. Zápas v Portugalsku byl nejhorší z těch čtyř zápasů. Chceme navázat na ty ostatní tři - na dva domácí a zápas ve Španělsku. Z toho chceme čerpat a dostat soupeře pod tlak. Na konci se ukáže, jestli to bude stačit," přemítal Souček.

Řadě reprezentantů se zatím v úvodu sezony v jejich klubech příliš nedaří. "Sešlo se to tak, fotbal je nahoru dolů. Všichni jsme se sem těšili a věřím, že ukážeme sílu jako celý tým. Řekl bych, že hned od pondělí je tu skvělá atmosféra mezi námi hráči i trenéry a realizačním týmem. Tréninky byly skvělé, tak to jen přenést na trávník. Věřím, že jsme všichni ve skvělé kondici," uvedl Souček.

Záložník West Hamu spoléhá na domácí prostředí, kde reprezentace od podzimu 2020 už 11 utkání po sobě neprohrála.

"Já osobně mám tenhle stadion (v Edenu) obzvlášť rád. Fanoušci nás tady vždy podporují, už v létě tu byla skvělá atmosféra. Utkání je vyprodané. Fanoušci jsou tady naším dvanáctým hráčem a věřím, že to zítra bude podobné," prohlásil Souček.

Je rád, že se do týmu vrací klíčový útočník Patrik Schick, který naposledy nastoupil za reprezentaci vloni v říjnu.

"Patrik ukázal už v minulé sezoně, jak moc je to důležitý hráč. Na Euru nám strašně moc pomohl, nejen, co se týče branek, v Leverkusenu dal nespočet gólů. Věřím, že to ukáže i tentokrát. Jsem rád, že je zpátky. Doufám, že bude další článek v týmu, který potřebujeme," dodal Souček, který zatím ve skupině Ligy národů stejně jako další tři čeští hráči nechyběl ani minutu.