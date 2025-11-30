Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou

Cestu k bodovému zisku pro Chelsea zkomplikovalo vyloučení Caiceda ve 38. minutě. Ekvádorský záložník surově došlápl na kotník Merina, což posvětil i VAR. Přesto šli "Blues" zkraje druhého poločasu do vedení, když se trefil hlavou po rohovém kopu stoper Chalobah.
Arsenal gólově odpověděl o 11 minut později a také to bylo hlavou. Na centr Saky si naskočil Merino a z bezprostřední blízkosti překonal gólmana Sáncheze. Po remíze v dnešním šlágru prodloužily oba celky neporazitelnost, která v případě Chelsea nyní činí sedm soutěžních zápasů, zatímco u Arsenalu už sedmnáct.
Fotbalisté Liverpoolu zvítězili 2:0 na hřišti West Hamu. Poprvé se za "Reds" trefila v Premier League letní posila z Newcastlu Isak, druhý gól přidal v nastaveném čase Gakpo. V dresu West Hamu do zápasu naskočil v 88. minutě český reprezentant Tomáš Souček.
Liverpool po středeční porážce 1:4 v Lize mistrů s Eindhovenem upadl do největší klubové krize za posledních 70 let, když prohrál 9 z minulých 12 soutěžních zápasů a pozice trenéra Arneho Slota začala být půl roku po zisku mistrovského titulu v ohrožení. Dnešním vítězstvím svěřenci nizozemského kouče přerušili třízápasovou sérii, během níž pokaždé prohráli o tři branky.
V tabulce se Liverpool, v jehož základní sestavě poprvé pod Slotem v lize chyběl egyptský kanonýr Mohamed Salah, posunul na osmé místo. West Ham je sedmnáctý, jen o skóre za Leedsem, který už se nachází v pásmu sestupu.
Wolverhampton bez Ladislava Krejčího, kterého do zápasu nepustilo zranění kolena, prohrál na hřišti Aston Villy 0:1 a připsal si šestou porážku po sobě. V tabulce je s pouhými dvěma získanými body a bez jediného vítězství na posledním místě s osmibodovým odstupem na devatenácté Burnley.
Aston Villa zvítězila v pátém soutěžním zápase v řadě a v tabulce je čtvrtá. Jediným gólem o tom rozhodl Francouz Kamara, který se trefil zpoza vápna.
Nottingham Forest prohrál s Brightonem 0:2 a poprvé od říjnového angažování třetího trenéra v sezoně Seana Dycheho prohrál po čtyřech soutěžních zápasech v domácím prostředí, kde nenavázal na čtvrteční vítězství v Evropské Lize 3:0 proti Malmö. Brighton si třetím vítězstvím z posledních čtyř zápasů vysloužil posun v tabulce na páté místo.
Manchester United otočili zápas na hřišti Crystal Palace a zvítězili 2:1. Během devíti minut druhého poločasu se trefili Joshua Zirkzee a Mason Mount. Oba góly pro ně připravil kapitán Bruno Fernandes. "Rudí ďáblové" se v neúplné tabulce posunuli na šesté místo.
Crystal Palace šel do vedení ve 36. minutě gólem z opakované penalty, kterou proměnil Francouz Mateta a zaznamenal sedmý gól v sezoně. Manchester United odpověděl v 54. minutě. Nizozemský útočník Zirkzee překonal gólmana Hendersona trefou na přední tyč z téměř nulového úhlu. Na jeho branku navázal Mount, který po rozehrání přímého kopu nakrátko procedil míč skrz zeď domácích hráčů.
Manchester United na půdě Crystal Palace zvítězil po pěti zápasech a více než pěti letech. Londýnský tým v lize prohrál na domácím hřišti po 12 zápasech poprvé od poloviny února.
Anglická fotbalová liga - 13. kolo:
Crystal Palace - Manchester United 1:2 (36. Mateta z pen. - 54. Zirkzee, 63. Mount), Aston Villa - Wolverhampton 1:0 (67. Kamara), Nottingham - Brighton 0:2 (45.+1 De Cuyper, 88. Tzimas), West Ham - Liverpool 0:2 (60. Isak. 90.+2 Gakpo), Chelsea - Arsenal 1:1 (48. Chalobah - 59. Merino).
Tabulka:
|1.
|Arsenal
|13
|9
|3
|1
|25:7
|30
|2.
|Manchester City
|13
|8
|1
|4
|27:12
|25
|3.
|Chelsea
|13
|7
|3
|3
|24:12
|24
|4.
|Aston Villa
|13
|7
|3
|3
|16:11
|24
|5.
|Brighton
|13
|6
|4
|3
|21:16
|22
|6.
|Sunderland
|13
|6
|4
|3
|17:13
|22
|7.
|Manchester United
|13
|6
|3
|4
|21:20
|21
|8.
|Liverpool
|13
|7
|0
|6
|20:20
|21
|9.
|Crystal Palace
|13
|5
|5
|3
|17:11
|20
|10.
|Brentford
|13
|6
|1
|6
|21:20
|19
|11.
|Bournemouth
|13
|5
|4
|4
|21:23
|19
|12.
|Tottenham
|13
|5
|3
|5
|21:16
|18
|13.
|Newcastle
|13
|5
|3
|5
|17:16
|18
|14.
|Everton
|13
|5
|3
|5
|14:17
|18
|15.
|Fulham
|13
|5
|2
|6
|15:17
|17
|16.
|Nottingham
|13
|3
|3
|7
|13:22
|12
|17.
|West Ham
|13
|3
|2
|8
|15:27
|11
|18.
|Leeds
|13
|3
|2
|8
|13:25
|11
|19.
|Burnley
|13
|3
|1
|9
|15:27
|10
|20.
|Wolverhampton
|13
|0
|2
|11
|7:28
|2