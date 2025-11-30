Fotbal

Souček si zahrál jen pár minut a West Ham padl, londýnské derby skončilo remízou

před 1 hodinou
Londýnské derby mezi Chelsea a Arsenalem skončilo ve 13. kole anglické ligy remízou 1:1. Arsenal zůstal v čele tabulky, před druhým Manchesterem City s náskokem pěti bodů. Chelsea je třetí s šestibodovou ztrátou na lídra.
Cody Gakpo slaví gól Liverpoolu.
Cody Gakpo slaví gól Liverpoolu. | Foto: Reuters

Cestu k bodovému zisku pro Chelsea zkomplikovalo vyloučení Caiceda ve 38. minutě. Ekvádorský záložník surově došlápl na kotník Merina, což posvětil i VAR. Přesto šli "Blues" zkraje druhého poločasu do vedení, když se trefil hlavou po rohovém kopu stoper Chalobah.

Arsenal gólově odpověděl o 11 minut později a také to bylo hlavou. Na centr Saky si naskočil Merino a z bezprostřední blízkosti překonal gólmana Sáncheze. Po remíze v dnešním šlágru prodloužily oba celky neporazitelnost, která v případě Chelsea nyní činí sedm soutěžních zápasů, zatímco u Arsenalu už sedmnáct.

Fotbalisté Liverpoolu zvítězili 2:0 na hřišti West Hamu. Poprvé se za "Reds" trefila v Premier League letní posila z Newcastlu Isak, druhý gól přidal v nastaveném čase Gakpo. V dresu West Hamu do zápasu naskočil v 88. minutě český reprezentant Tomáš Souček.

Liverpool po středeční porážce 1:4 v Lize mistrů s Eindhovenem upadl do největší klubové krize za posledních 70 let, když prohrál 9 z minulých 12 soutěžních zápasů a pozice trenéra Arneho Slota začala být půl roku po zisku mistrovského titulu v ohrožení. Dnešním vítězstvím svěřenci nizozemského kouče přerušili třízápasovou sérii, během níž pokaždé prohráli o tři branky.

V tabulce se Liverpool, v jehož základní sestavě poprvé pod Slotem v lize chyběl egyptský kanonýr Mohamed Salah, posunul na osmé místo. West Ham je sedmnáctý, jen o skóre za Leedsem, který už se nachází v pásmu sestupu.

Wolverhampton bez Ladislava Krejčího, kterého do zápasu nepustilo zranění kolena, prohrál na hřišti Aston Villy 0:1 a připsal si šestou porážku po sobě. V tabulce je s pouhými dvěma získanými body a bez jediného vítězství na posledním místě s osmibodovým odstupem na devatenácté Burnley.

Aston Villa zvítězila v pátém soutěžním zápase v řadě a v tabulce je čtvrtá. Jediným gólem o tom rozhodl Francouz Kamara, který se trefil zpoza vápna.

Nottingham Forest prohrál s Brightonem 0:2 a poprvé od říjnového angažování třetího trenéra v sezoně Seana Dycheho prohrál po čtyřech soutěžních zápasech v domácím prostředí, kde nenavázal na čtvrteční vítězství v Evropské Lize 3:0 proti Malmö. Brighton si třetím vítězstvím z posledních čtyř zápasů vysloužil posun v tabulce na páté místo.

Manchester United otočili zápas na hřišti Crystal Palace a zvítězili 2:1. Během devíti minut druhého poločasu se trefili Joshua Zirkzee a Mason Mount. Oba góly pro ně připravil kapitán Bruno Fernandes. "Rudí ďáblové" se v neúplné tabulce posunuli na šesté místo.

Crystal Palace šel do vedení ve 36. minutě gólem z opakované penalty, kterou proměnil Francouz Mateta a zaznamenal sedmý gól v sezoně. Manchester United odpověděl v 54. minutě. Nizozemský útočník Zirkzee překonal gólmana Hendersona trefou na přední tyč z téměř nulového úhlu. Na jeho branku navázal Mount, který po rozehrání přímého kopu nakrátko procedil míč skrz zeď domácích hráčů.

Manchester United na půdě Crystal Palace zvítězil po pěti zápasech a více než pěti letech. Londýnský tým v lize prohrál na domácím hřišti po 12 zápasech poprvé od poloviny února.

Anglická fotbalová liga - 13. kolo:

Crystal Palace - Manchester United 1:2 (36. Mateta z pen. - 54. Zirkzee, 63. Mount), Aston Villa - Wolverhampton 1:0 (67. Kamara), Nottingham - Brighton 0:2 (45.+1 De Cuyper, 88. Tzimas), West Ham - Liverpool 0:2 (60. Isak. 90.+2 Gakpo), Chelsea - Arsenal 1:1 (48. Chalobah - 59. Merino).

Tabulka:

1. Arsenal 13 9 3 1 25:7 30
2. Manchester City 13 8 1 4 27:12 25
3. Chelsea 13 7 3 3 24:12 24
4. Aston Villa 13 7 3 3 16:11 24
5. Brighton 13 6 4 3 21:16 22
6. Sunderland 13 6 4 3 17:13 22
7. Manchester United 13 6 3 4 21:20 21
8. Liverpool 13 7 0 6 20:20 21
9. Crystal Palace 13 5 5 3 17:11 20
10. Brentford 13 6 1 6 21:20 19
11. Bournemouth 13 5 4 4 21:23 19
12. Tottenham 13 5 3 5 21:16 18
13. Newcastle 13 5 3 5 17:16 18
14. Everton 13 5 3 5 14:17 18
15. Fulham 13 5 2 6 15:17 17
16. Nottingham 13 3 3 7 13:22 12
17. West Ham 13 3 2 8 15:27 11
18. Leeds 13 3 2 8 13:25 11
19. Burnley 13 3 1 9 15:27 10
20. Wolverhampton 13 0 2 11 7:28 2
 
