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Sport

Souček se vrací do reprezentace. Denia ale povolal i dvě překvapivá jména

ČTK
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Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia povolal na listopadové zápasy Ligy národů se Španělskem a v Chorvatsku dva nováčky - křídelníka Idrise Hopiho z Teplic a mladoboleslavského záložníka Davida Kozla.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Czech Republic v Republic of Ireland
Tomáš SoučekFoto: REUTERS – David W Cerny
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Do národního týmu se poprvé po letním mistrovství světa vrací bývalý kapitán Tomáš Souček, který první sraz pod novým španělským koučem vynechal kvůli zranění. Po více než dvou letech dostal pozvánku obránce Adam Gabriel. Reprezentace zveřejnila nominaci na webu fotbalové asociace.

Český tým odehraje poslední dva letošní zápasy, v nichž se pokusí odvrátit sestup z elitní skupiny A Ligy národů. Úvodní čtyři duely Deniovi svěřenci na přelomu září a října prohráli. Příští čtvrtek nejprve přivítají v Praze úřadující mistry světa i Evropy Španěly a o tři dny později nastoupí v Osijeku proti Chorvatsku.

Hopi je největším překvapením nominace. Teprve osmnáctiletý křídelník začal až v této sezoně pravidelněji nastupovat v první lize, úvodní dva starty v nejvyšší soutěži si připsal na konci minulého ročníku v květnu a v obou duelech skóroval. Po rodičích má chorvatské kořeny, reprezentoval ale v českých mládežnických kategoriích.

Kozel dostal premiérovou pozvánku díky tomu, že s Mladou Boleslaví zažívá povedenou sezonu. Středočechům překvapivě patří dělené druhé místo v ligové tabulce, čtyřiadvacetiletý středopolař pravidelně nastupuje v základní sestavě.

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Souček připustil, že po nepovedeném vystoupení českého mužstva na letním světovém šampionátu zvažoval svoji další budoucnost v reprezentaci. Po trenérské změně a příchodu Španěla Denii místo Miroslava Koubka se do týmu vrací. Jednatřicetiletý záložník, který byl kapitánem před Ladislavem Krejčím, na začátku října naskočil za West Ham zpět do hry. Ze světového šampionátu měl předtím poraněný kotník a úvodní sraz pod Deniou zmeškal.

Plzeňský obránce Gabriel si připsal za reprezentaci dosud jen jeden start, a to v březnu 2024. Po roce se vrací do národního mužstva záložník Kryštof Daněk. Vedle Součka budou poprvé od světového šampionátu zpět v týmu i obránci Davidové Jurásek se Zimou a záložník Lukáš Provod, kteří rovněž scházeli ze zdravotních důvodů.

Oproti minulému srazu kvůli zranění chybějí Robin Hranáč, Ondřej Kričfaluši, Adam Karabec, Ondřej Lingr, Matěj Ryneš a jedna z hlavních opor ofenzivní záložník Pavel Šulc. V nominaci zatím figuruje útočník Adam Hložek, i když ve čtvrtek kvůli svalovým problémům vynechal utkání Hoffenheimu v Evropské lize.

Nominace české fotbalové reprezentace na utkání Ligy národů se Španělskem (12. listopadu v Praze) a v Chorvatsku (15. listopadu v Osijeku):

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Pozice

Jméno a příjmení

Klub

Počet startů

Branky

Brankáři

Lukáš Horníček

Newcastle

3

0


Antonín Kinský

Tottenham

1

0


Matěj Kovář

PSV Eindhoven

24

0

Obránci

Vladimír Coufal

Hoffenheim

67

2


Adam Gabriel

Plzeň

1

0


Štěpán Chaloupek

Slavia Praha

9

0


David Jurásek

Slavia Praha

18

1


Ladislav Krejčí II

Wolverhampton

32

6


Jiří Sláma

Jablonec

4

1


Tomáš Vlček

Slavia Praha

2

0


David Zima

Slavia Praha

26

1

Záložníci

Lukáš Ambros

Anderlecht Brusel

4

0


Lukáš Červ

Plzeň

22

2


Kryštof Daněk

LASK Linec

2

0


David Kozel

Mladá Boleslav

0

0


Alex Král

FC Kodaň

52

2


Lukáš Provod

Slavia Praha

41

3


Michal Sadílek

Slavia Praha

42

2


Tomáš Souček

West Ham

93

17


Martin Šubert

Mladá Boleslav

1

0

Útočníci

Adam Hložek

Hoffenheim

50

5


Idris Hopi

Teplice

0

0


Christophe Kabongo

Plzeň

1

0


Ryan Naderi

Glasgow Rangers

2

0

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