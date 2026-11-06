Souček se vrací do reprezentace. Denia ale povolal i dvě překvapivá jména

Trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia povolal na listopadové zápasy Ligy národů se Španělskem a v Chorvatsku dva nováčky - křídelníka Idrise Hopiho z Teplic a mladoboleslavského záložníka Davida Kozla.
Do národního týmu se poprvé po letním mistrovství světa vrací bývalý kapitán Tomáš Souček, který první sraz pod novým španělským koučem vynechal kvůli zranění. Po více než dvou letech dostal pozvánku obránce Adam Gabriel. Reprezentace zveřejnila nominaci na webu fotbalové asociace.
Český tým odehraje poslední dva letošní zápasy, v nichž se pokusí odvrátit sestup z elitní skupiny A Ligy národů. Úvodní čtyři duely Deniovi svěřenci na přelomu září a října prohráli. Příští čtvrtek nejprve přivítají v Praze úřadující mistry světa i Evropy Španěly a o tři dny později nastoupí v Osijeku proti Chorvatsku.
Hopi je největším překvapením nominace. Teprve osmnáctiletý křídelník začal až v této sezoně pravidelněji nastupovat v první lize, úvodní dva starty v nejvyšší soutěži si připsal na konci minulého ročníku v květnu a v obou duelech skóroval. Po rodičích má chorvatské kořeny, reprezentoval ale v českých mládežnických kategoriích.
Kozel dostal premiérovou pozvánku díky tomu, že s Mladou Boleslaví zažívá povedenou sezonu. Středočechům překvapivě patří dělené druhé místo v ligové tabulce, čtyřiadvacetiletý středopolař pravidelně nastupuje v základní sestavě.
Souček připustil, že po nepovedeném vystoupení českého mužstva na letním světovém šampionátu zvažoval svoji další budoucnost v reprezentaci. Po trenérské změně a příchodu Španěla Denii místo Miroslava Koubka se do týmu vrací. Jednatřicetiletý záložník, který byl kapitánem před Ladislavem Krejčím, na začátku října naskočil za West Ham zpět do hry. Ze světového šampionátu měl předtím poraněný kotník a úvodní sraz pod Deniou zmeškal.
Plzeňský obránce Gabriel si připsal za reprezentaci dosud jen jeden start, a to v březnu 2024. Po roce se vrací do národního mužstva záložník Kryštof Daněk. Vedle Součka budou poprvé od světového šampionátu zpět v týmu i obránci Davidové Jurásek se Zimou a záložník Lukáš Provod, kteří rovněž scházeli ze zdravotních důvodů.
Oproti minulému srazu kvůli zranění chybějí Robin Hranáč, Ondřej Kričfaluši, Adam Karabec, Ondřej Lingr, Matěj Ryneš a jedna z hlavních opor ofenzivní záložník Pavel Šulc. V nominaci zatím figuruje útočník Adam Hložek, i když ve čtvrtek kvůli svalovým problémům vynechal utkání Hoffenheimu v Evropské lize.
Nominace české fotbalové reprezentace na utkání Ligy národů se Španělskem (12. listopadu v Praze) a v Chorvatsku (15. listopadu v Osijeku):
Pozice
Jméno a příjmení
Klub
Počet startů
Branky
Brankáři
Lukáš Horníček
Newcastle
3
0
Antonín Kinský
Tottenham
1
0
Matěj Kovář
PSV Eindhoven
24
0
Obránci
Vladimír Coufal
Hoffenheim
67
2
Adam Gabriel
Plzeň
1
0
Štěpán Chaloupek
Slavia Praha
9
0
David Jurásek
Slavia Praha
18
1
Ladislav Krejčí II
Wolverhampton
32
6
Jiří Sláma
Jablonec
4
1
Tomáš Vlček
Slavia Praha
2
0
David Zima
Slavia Praha
26
1
Záložníci
Lukáš Ambros
Anderlecht Brusel
4
0
Lukáš Červ
Plzeň
22
2
Kryštof Daněk
LASK Linec
2
0
David Kozel
Mladá Boleslav
0
0
Alex Král
FC Kodaň
52
2
Lukáš Provod
Slavia Praha
41
3
Michal Sadílek
Slavia Praha
42
2
Tomáš Souček
West Ham
93
17
Martin Šubert
Mladá Boleslav
1
0
Útočníci
Adam Hložek
Hoffenheim
50
5
Idris Hopi
Teplice
0
0
Christophe Kabongo
Plzeň
1
0
Ryan Naderi
Glasgow Rangers
2
0
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