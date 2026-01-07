Souček se ostře pustil do celé Premier League. Pro mě je tohle vtip, zuřil

West Ham prohrál klíčový duel o záchranu doma s Nottinghamem, zápas rozhodla penalta v závěru po faulu domácího brankáře Alphonse Areoly. S verdiktem Kladiváři zásadně nesouhlasí. Do rozhodčích se po utkání ostře pustil také Tomáš Souček, který zařídil jediný gól svého týmu. Nezvykle tvrdě zkritizoval i celou Premier League.
Jen pár minut před koncem dokázal český reprezentant odhlavičkovat míč po standardní situaci hostujícího týmu, těsně za ním ale proletěl vzduchem Areola, míč netrefil a rukou zasáhl do hlavy Morgana Gibbse-Whitea.
Rozhodčí Tony Harrington po konzultaci s VAR nařídil pokutový kop a právě faulovaný tvůrce hry Forest jej střelou do středu branky proměnil.
„Pro mě je tohle vtip,“ uvedl po utkání Souček. „Právě jsem to viděl znovu a myslím si, že jestli se to bude posuzovat takhle, můžeme mít 20 penalt za zápas,“ kritizoval rozhodnutí.
Pustil se i do celé soutěže, kterou mohou Hammers po sezoně opustit. Po porážce totiž ztrácejí na první nesestupové místo už sedm bodů.
„Přišel jsem do Premier League, protože jsem si myslel, že je to nejtvrdší liga na světě a že jsme všichni bojovníci a válečníci. Ale tohle vypadá spíš jako basketbal, když se nemůžeš ani dotknout soupeře. Takhle jsem to viděl,“ prohlásil třicetiletý záložník, který po dlouhé době nastoupil v základní sestavě.
A byl u jediného gólu West Hamu. Po rohovém kopu míč na přední tyči lehce přizvedl, branka ale byla připsána jako vlastní po dalším zásahu brazilského stopera Murilla.
„Areola si šel pro míč, já ho zasáhl a už byl dávno pryč. Vůbec netušíme, proč zasahoval VAR. Je to pro nás obrovsky těžké,“ podotkl.
West Ham už nevyhrál v deseti ligových zápasech za sebou a portugalský manažer Nuno Espirito Santo je pod obrovským tlakem. Může se stát nejrychleji vyhozeným koučem v historii klubu.
