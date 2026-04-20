20. 4. Marcela
Sport

Souček s West Hamem zpečetil sestup Krejčího Wolverhamptonu

Sport,ČTK

Fotbalisté Wolverhamptonu a s nimi i český reprezentační obránce Ladislav Krejčí jsou prvním sestupujícím týmem z anglické ligy.

Britain Premier League Soccer
Exslávista El Hadji Malick Diouf z West Hamu (vpravo) v souboji s Brennanem Johnsonem z Crystal Palace v bezgólové dohrávce anglické ligyFoto: AP
Rozhodl o tom výsledek dnešní dohrávky 33. kola, ve které West Ham v základní sestavě s další oporou národního týmu Tomášem Součkem remizoval 0:0 na hřišti Crystalu Palace.

Před zápasem bylo jasné, že jakýkoliv zisk hostů bude znamenat pád Wolverhamptonu do nižší soutěže.

Wolverhampton opustí Premier League po osmi sezonách. Na dně tabulky má pět kol před koncem soutěže nedostižnou ztrátu 16 bodů na poslední nesestupovou pozici, která patří právě West Hamu.

V sobotu Wolves podlehli domácímu Leedsu 0:3, v dosavadní sezoně vyhráli z 33 zápasů jen tři.

Krejčí, který víkendový duel kvůli zranění nedohrál, je ve Wolverhamptonu od minulého léta na hostování z Girony.

Anglický klub má na současného reprezentačního kapitána a bývalého hráče Zbrojovky Brno a Sparty opci.

Vážné starosti s udržením příslušnosti k elitě má nadále i West Ham. Po 33. kole alespoň udržel dvoubodový náskok na Tottenham, Souček odehrál v záloze hostů celý zápas.

Crystal Palace také ještě matematicky jistotu záchrany nemá, od pásma sestupu ho ale dělí dvanáct bodů. Ze 13. místa naopak jen o pět bodů zaostává za šestou Chelsea, které patří poslední pohárová příčka.

Anglická fotbalová liga - 33. kolo:

Crystal Palace - West Ham 0:0

1.

Arsenal

33

21

7

5

63:26

70

2.

Manchester City

32

20

7

5

65:29

67

3.

Manchester United

33

16

10

7

58:45

58

4.

Aston Villa

33

17

7

9

47:41

58

5.

Liverpool

33

16

7

10

54:43

55

6.

Chelsea

33

13

9

11

53:42

48

7.

Brentford

33

13

9

11

48:44

48

8.

Bournemouth

33

11

15

7

50:50

48

9.

Brighton

33

12

11

10

45:39

47

10.

Everton

33

13

8

12

40:39

47

11.

Sunderland

33

12

10

11

36:40

46

12.

Fulham

33

13

6

14

42:46

45

13.

Crystal Palace

32

11

10

11

35:36

43

14.

Newcastle

33

12

6

15

46:49

42

15.

Leeds

33

9

12

12

42:49

39

16.

Nottingham

33

9

9

15

36:45

36

17.

West Ham

33

8

9

16

40:57

33

18.

Tottenham

33

7

10

16

42:53

31

19.

Burnley

33

4

8

21

34:66

20

20.

Wolverhampton

33

3

8

22

24:61

17

FILE PHOTO: U.S. President Trump checks his watch during an event in the East Room of the White House in Washington, D.C.

ŽIVĚ Nedojde-li k dohodě s Íránem, je prodloužení příměří velmi nepravděpodobné, řekl Trump

Prodloužení dvoutýdenního příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, pokud do té doby nedojde k uzavření dohody, řekl v pondělí americký prezident Donald Trump. Příměří podle něj vyprší ve středu večer východoamerického času (v noci na čtvrtek SELČ).Trump zároveň vyjádřil ochotu setkat se s vysokými íránskými představiteli, pokud při mírových jednáních mezi Washingtonem a Teheránem nastane průlom.

Kvíz - Praha metro
Kvíz - Praha metro
Kvíz - Praha metro

Stanice metra Rajská zahrada a Černý Most jsou uzavřeny kvůli požáru střelnice

Část metra linky B mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most je uzavřena. Důvodem je požár střelnice pod tubusem metra mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most. Obě stanice jsou zakouřené, dopravní podnik preventivně evakuoval cestující a zajišťuje odvětrání stanic i tubusů. Hasiči likvidují požár střelnice. Nikdo se nezranil.

Jsou dnešní děti snowflakes?
Jsou dnešní děti snowflakes?
Jsou dnešní děti snowflakes?

Aktuálně z Knihovny Václava Havla: Jsou dnešní děti sněhové vločky?

O generaci Z se často hovoří jako o takzvaných sněhových vločkách: Je příliš křehká a snadno se sesype. Proč tak strmě rostou počty sebevražd a sebepoškozování? A jak mladým lidem porozumět a pomoci? Vyřešila by to regulace sociálních sítí? O tom a dalších tématech týkajících se dětského duševního zdraví byla další debata Aktuálně.cz z Knihovny Václava Havla.

