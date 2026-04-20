Souček s West Hamem zpečetil sestup Krejčího Wolverhamptonu

Fotbalisté Wolverhamptonu a s nimi i český reprezentační obránce Ladislav Krejčí jsou prvním sestupujícím týmem z anglické ligy.
Rozhodl o tom výsledek dnešní dohrávky 33. kola, ve které West Ham v základní sestavě s další oporou národního týmu Tomášem Součkem remizoval 0:0 na hřišti Crystalu Palace.
Před zápasem bylo jasné, že jakýkoliv zisk hostů bude znamenat pád Wolverhamptonu do nižší soutěže.
Wolverhampton opustí Premier League po osmi sezonách. Na dně tabulky má pět kol před koncem soutěže nedostižnou ztrátu 16 bodů na poslední nesestupovou pozici, která patří právě West Hamu.
V sobotu Wolves podlehli domácímu Leedsu 0:3, v dosavadní sezoně vyhráli z 33 zápasů jen tři.
Krejčí, který víkendový duel kvůli zranění nedohrál, je ve Wolverhamptonu od minulého léta na hostování z Girony.
Anglický klub má na současného reprezentačního kapitána a bývalého hráče Zbrojovky Brno a Sparty opci.
Vážné starosti s udržením příslušnosti k elitě má nadále i West Ham. Po 33. kole alespoň udržel dvoubodový náskok na Tottenham, Souček odehrál v záloze hostů celý zápas.
Crystal Palace také ještě matematicky jistotu záchrany nemá, od pásma sestupu ho ale dělí dvanáct bodů. Ze 13. místa naopak jen o pět bodů zaostává za šestou Chelsea, které patří poslední pohárová příčka.
Anglická fotbalová liga - 33. kolo:
Crystal Palace - West Ham 0:0
1.
Arsenal
33
21
7
5
63:26
70
2.
Manchester City
32
20
7
5
65:29
67
3.
Manchester United
33
16
10
7
58:45
58
4.
Aston Villa
33
17
7
9
47:41
58
5.
Liverpool
33
16
7
10
54:43
55
6.
Chelsea
33
13
9
11
53:42
48
7.
Brentford
33
13
9
11
48:44
48
8.
Bournemouth
33
11
15
7
50:50
48
9.
Brighton
33
12
11
10
45:39
47
10.
Everton
33
13
8
12
40:39
47
11.
Sunderland
33
12
10
11
36:40
46
12.
Fulham
33
13
6
14
42:46
45
13.
Crystal Palace
32
11
10
11
35:36
43
14.
Newcastle
33
12
6
15
46:49
42
15.
Leeds
33
9
12
12
42:49
39
16.
Nottingham
33
9
9
15
36:45
36
17.
West Ham
33
8
9
16
40:57
33
18.
Tottenham
33
7
10
16
42:53
31
19.
Burnley
33
4
8
21
34:66
20
20.
Wolverhampton
33
3
8
22
24:61
17
