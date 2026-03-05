Souček: prý legenda Premier League. Zase je úplně všude. A jako jediný potěšil děti

Naděje na přežití ožívají. West Ham získal osm bodů z posledních pěti utkání a vyrovnal se pozici, která zajišťuje setrvání v anglické Premier League. Vzestup Kladivářů, kteří už vypadali na odpis, jde ruku v ruce s obrozením Tomáše Součka. Český záložník už zase prakticky neslézá ze hřiště, opět je nepostradatelný a v Anglii sklízí obdivné ohlasy.
Ještě během prosince se Tomáš Souček vůbec nedostával do základní sestavy. Nový kouč Nuno Espirito Santo věřil, že dokáže West Ham v nejvyšší anglické soutěži udržet bez pomoci českého bojovníka.
Brzy ale musel, podobně jako jeho předchůdci Julen Lopetegui a Graham Potter, na podobné nápady zapomenout.
Od poloviny ledna je jednatřicetiletý Čech opět jedním ze základních kamenů Hammers. A naděje východolondýnského klubu na záchranu Premier League výrazně ožívají.
Po středeční výhře 1:0 v městském derby na Craven Cottage - stadionu rozjetého Fulhamu - se West Ham po dlouhé době dostal bodově srovnal se 17. místem, které zaručuje záchranu. Má už 28 bodů, stejně jako Nottingham Forest, který senzačně remizoval 2:2 na hřišti Manchesteru City.
Souček při možná klíčové výhře odehrál celý zápas. Z posledních osmi ligových zápasů nestřídal hned v sedmi případech. Jeho nepostradatelnost je aktuálně nezpochybnitelná, v očích fanoušků je zase za hrdinu.
„Souček je úplně všude, chlapi. Je vidět, jak moc chce udržet West Ham v Premier League,“ napsal na sociální síť X příznivec s přezdívkou Irish Iron.
„Obrovské tři body. Hermansen a Souček podali naprosto monstrózní výkon. Výhru jsme si zasloužili,“ přidal se Sam Hunty, který kromě české opory chválil i dánského brankáře Madse Hermansena. Ódy se mimochodem pěly také na stopera Axela Disasiho nebo střelce jediné branky Crysencia Summervilla.
Blog Claret and Hugh rovněž Součka zařadil mezi nejlepší hráče zápasu. Známku 7 z 10 okomentoval následovně: „Velmi obětavý výkon.“
Vypíchl přitom situaci z 39. minuty a Součkův „brilantní“ obranný zákrok, kterým ve vlastní šestnáctce zabránil jasné gólové šanci Fulhamu.
Služebně nejstarší hráč současného kádru Hammers zahájil ve vínovo-modrých barvách už sedmý rok a dokázal si mezi fanoušky vydobýt takřka kultovní status.
O uplynulém víkendu se známý účet Football Tweet dokonce zamyslel, zda není na čase Součka označit za legendu celé anglické ligy.
„Upřímně – jak velkou legendou Premier League je Tomáš Souček? Za šest sezon nastřílel z pozice defenzivního záložníka 40 gólů a navíc je k dispozici prakticky každý týden. Je to jeden z těch hráčů, kteří zůstávají výrazně nedocenění,“ uvedl.
V případě Součka přitom nejde jen o góly a samotný fotbal. Ceněné je i jeho příkladné chování směrem k fanouškům.
„Nepřekvapilo mě, že jediný hráč, který se zastavil a promluvil si s mými dětmi, byl Tomáš Souček. Jeho návrat do sestavy a ta bojovnost, kterou přináší, je opravdu osvěžující. Opravdová opora,“ vzkázal jeden z fanoušků během minulého týdne.
ŽIVĚ Kurdské vedení popírá, že vyslalo ozbrojence do Íránu. Nechce být do konfliktu zataženo
Kurdský region nesmí být zatažen do žádného konfliktu, uvedl ve čtvrtek prezident částečně autonomního iráckého Kurdistánu Barzání. Zároveň podle Reuters popřel, že by kurdská vláda vyslala ozbrojence bojovat po boku USA do Íránu. Prohlášení přišlo krátce poté, co byla zveřejněna zpráva o kurdských bojovnících, kteří se se Spojenými státy radili na možném plánu provést útoky v západním Íránu.
Zničili jste jí život, rozčiloval se Babiš nad osudem sobě blízké ženy. Chce jí pomoct
Premiér Andrej Babiš při svém čtvrtečním vystoupení před poslanci mluvil především o sobě, když vysvětloval, proč nechce být vydaný k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. V jednu chvíli se ale zmínil o ženě, která je s ním propojena víc, než by si patrně přála. A která může zaplatit za zmiňovanou kauzu víc než samotný Babiš.
ŽIVĚ Plánovaná třístranná schůzka o válce na Ukrajině v Abú Dhabí nebude, hledá se nový termín i místo
Kyjev hovořil s Washingtonem o možnosti odložení dalších třístranných jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy týkajících se ukončení rusko-ukrajinské války. Uvedl to ve čtvrtek na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dodal, že se řešila také změna místa, kde by se schůzka konala. Původně byla podle něj plánována na tento týden do Abú Dhabí.
Záchranu nečekejte. Zasekli jste se ve světě? Existuje pár alternativ, jak se dostat domů
Místo idylické dovolené přišla cestovatelská noční můra. Desetitisíce Čechů se kvůli napjaté situaci na Blízkém východě zasekly ve světě a horko těžko se dostávají domů. Zatímco se vláda Andreje Babiše (ANO) snaží odbavovat repatriační lety z rizikových oblastí, lidé, kteří se zasekli na druhé straně zeměkoule, si musí poradit sami. Možnosti mají omezené, ale nabízí se několik řešení.
ŽIVĚ Nevydávejte mě, požádal Babiš sněmovnu. Trestní stíhání si lze v Česku objednat, tvrdí
Premiér a předseda ANO Andrej Babiš požádal poslance, aby ho nevydali k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Své trestní stíhání opět označil za účelové a politicky motivované. Soudí, že jeho cílem je to, aby skončil v politice. Trvá na tom, že v Česku je možné trestní stíhání objednat.