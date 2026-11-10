Souček prozradil, proč pokračuje v reprezentaci. A zmínil, který zápas ho mrzí nejvíc

Záložník Tomáš Souček po letním mistrovství světa zvažoval další budoucnost v české fotbalové reprezentaci, v národním celku ale pokračuje a po doléčení zraněného kotníku si nyní užívá návrat do týmu.
Jednatřicetiletý bývalý kapitán týmu po nevydařeném světovém šampionátu naznačil, že jako někteří další zkušení hráči zvažuje i konec v reprezentaci.
"Musím říct, že v hlavě jsem měl i to, jak to se mnou bude dál. Ale to už je teď pryč. Už se nechci vracet jak k mistrovství světa, tak k tomu, co bylo zpátky. Reprezentace pro mě vždy byla nejvíc. I když jsem měl krásné sezony v klubu, plno úspěchů, národní tým je speciální. Cítím to stejně i teď," řekl Souček krátce po srazu mužstva v Praze před pokračováním Ligy národů.
Na přelomu září a října první sraz pod novým koučem Santim Deniou kvůli zranění musel vynechat a připustil, že mu národní tým chyběl. "Reprezentovat pro mě byla vždy čest. Už když jsem měl před 15 lety svůj první start v mládežnických výběrech, když jsem oblékl náš dres. Vždy bylo pro mě nejvíc hrát za svoji zemi, vždy jsem přijížděl strašně šťastný, po dlouhé době vidět kluky. Jak jsem v cizině, ta česká mentalita mi i trochu chybí. Když jsem tady měsíc a půl zpátky nebyl, chybělo mi to. Natěšenost byla o to větší," líčil Souček.
Denia, který po mistrovství světa nahradil zkušeného Miroslava Koubka, udělal na bývalého kapitána velký dojem. Souček v říjnu dorazil za mužstvem před zápasem proti Anglii v Londýně, kde působí.
"Viděl jsem skvělou partu, to skvělé vnímání týmu celým Českem. Jak jsme zápasy odehráli, nebo jak jsme do Ligy národů vstoupili. I když se to výsledkově nepovedlo, tak to nadšení tam bylo. Byl jsem rád, že jsem to viděl i dva dny v Anglii. Jsem rád, že jsem zpátky, protože určitě chci být toho součástí. Zažil jsem v reprezentaci skvělé roky, mojí motivací bylo se vrátit ve stavu, v jakém jsem," řekl Souček.
S trenérem mluvil už před srazem. "Komunikace byla nadstandardní a věřím, že to bude pokračovat i teď. I to je důvod, proč mám obrovskou motivaci zase hrát na nejvyšší úrovni. Věřím, že naše spolupráce bude víc než výborná," doplnil Souček, který je s 93 zápasy podle počtu startů nejzkušenějším hráčem výběru.
Věří, že národní tým po dosavadních čtyřech porážkách přidá ke zlepšenému projevu i body. "Znám hráče a vím, co dokáží. Ukazují to v klubech. Každý je tady právem a nový trenér k tomu přidal styl, kterým chce hrát. Mluvil jsem s hráči, jak to tady funguje, i sám trenér mi to říkal. Byl jsem šťastný, jaká zde panuje pozitivita. Máme před sebou další dvě utkání a pak hned kvalifikaci o Euro. Doufám, že pohoda zůstane a přibydou výsledky," uvedl Souček.
Ve čtvrtek čeká jeho tým souboj s mistry světa ze Španělska. Před čtyřmi lety Souček zažil remízu 2:2 v posledním vzájemném domácím duelu. "Možná je to jeden ze zápasů, který mě v reprezentaci mrzí nejvíc. Byli jsme kousek od toho Španěly porazit, dostali jsme nešťastný gól v 90. minutě. Je to věc, kterou musíme mít v hlavách. I když hrajeme proti velmoci, teď pravděpodobně nejlepšímu týmu světa, musíme do toho jít s nastavením vyhrát. I poslední zápas ve Španělsku byl těsný, skoro jsme remizovali. To je ten návod," mínil.
Mrzí ho, že se po jarním sestupu nedaří jeho klubu. West Ham je v druhé anglické lize až devátý a vedení odvolalo trenéra Nuna Espírita Santa. "Určitě to není dobré. Víme, že jsme tým s jedinou úlohou, a to vrátit se do Premier League. Výsledky ani výkony zatím nebyly dobré. Vyměnil se trenér, ale není to jen o něm. Padá to na hráče, my jsme také zodpovědní. Ale věřím, že se vše změní. Reprezentační pauza nám může trochu vyčistit hlavu. Musí se vrátit vítězná mentalita. Věřím, že máme tým na to, abychom to zvládli. Pokud nepostoupíme zpět, je to velký neúspěch," dodal Souček.
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