Přeskočit na obsah
Benative
25. 5. Viola
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Souček promluvil o sestupu West Hamu. Naznačil i svou budoucnost

Sport,ČTK

Český fotbalista Tomáš Souček naznačil, že by ve West Hamu mohl zůstat i po nedělním sestupu z Premier League.

Premier League - West Ham United v Leeds United
Tomáš Souček po zápase s Leedsem, který byl pro West Ham nadlouho poslední v Premier LeagueFoto: REUTERS
Reklama
Premier League - West Ham United v Leeds United
Premier League - West Ham United v Leeds United
Premier League - West Ham United v Leeds United
Premier League - West Ham United v Leeds United
Zobrazit
20 fotografií

Jednatřicetiletý záložník a nedávný kapitán reprezentace označil pád do druhé anglické ligy za jeden z nejhorších okamžiků v kariéře. Na sociální síti X uvedl, že "Kladiváři" musejí zůstat jednotní a vrátit se mezi elitu.

West Hamu v nedělním posledním kole prvoligové sezony nestačilo k záchraně ani vítězství 3:0 nad Leedsem, v tabulce skončil na prvním sestupovém místě o dva body za Tottenhamem. "Tohle je jeden z nejtěžších dní mé fotbalové kariéry," napsal Souček.

"Jsem zdrcený kvůli našim fanouškům, všem v klubu a kvůli tomu, co to znamená po sedmi letech ve West Hamu a v Premier League. Zasloužili jste si od nás něco lepšího. Děkuju, že jste s námi stáli i v těch nejtěžších chvílích," uvedl Souček, který působí ve West Hamu od ledna 2020.

S londýnským klubem má smlouvu ještě na rok. V posledních dnech se spekulovalo o jeho možném návratu do pražské Slavie, odkud do Anglie zamířil. Je však možné, že ve West Hamu i po sestupu bude pokračovat.

Reklama
Reklama

"Věřím, že rodina West Hamu zůstane sjednocená a věrná i v této těžké době, stejně jako vždy. Teď je na nás, abychom zareagovali správně, pracovali ještě tvrději než kdy dřív a bojovali, abychom West Ham vrátili tam, kam patří," doplnil Souček, kterého s českou reprezentací v červnu čeká mistrovství světa v Americe.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Aleksandra Kurzaková pravidelně hostuje v newyorské Met, londýnské Covent Graden nebo milánské La Scale. Na Pražském jaru bude debutovat 27. května v roli Máří Magdalény.
Aleksandra Kurzaková pravidelně hostuje v newyorské Met, londýnské Covent Graden nebo milánské La Scale. Na Pražském jaru bude debutovat 27. května v roli Máří Magdalény.
Aleksandra Kurzaková pravidelně hostuje v newyorské Met, londýnské Covent Graden nebo milánské La Scale. Na Pražském jaru bude debutovat 27. května v roli Máří Magdalény.

Massenetova Máří Magdaléna? Romantická fikce, jejímž poselstvím je láska

Když Jules Massenet, jeden z největších operních skladatelů 19. století, zkomponoval ve svých necelých třiceti letech svou Máří Magdalénu, byl to jeho první skladatelský triumf. Vynesl mu obdiv Petra Iljiče Čajkovského, Charlese Gounoda nebo Georgese Bizeta. Nyní oratorium zazní v Národním divadle v rámci Pražského jara.

Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek
Vedro / Horko / Teploměr / Počasí / Teplota / Léto / Ilustrační snímek

Česko zůstává v sevření horkého a suchého počasí, mírně ochladit se má až ve čtvrtek

Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno, malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na webu a sociální síti X. V souvislosti s aktuálním počasím zmiňuje klimatickou změnu.

Reklama
Russian drone and missile strike in Kyiv
Russian drone and missile strike in Kyiv
Russian drone and missile strike in Kyiv

Opusťte rychle Kyjev, vyzvali Rusové diplomaty. Plánují "odvetné" údery

Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí opět vyzvalo zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva vzhledem k tomu, že ruská vojska přistupují k systematickým útokům na Kyjev v odvetě za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že situaci pečlivě sleduje a všechny informace vyhodnocuje.

Reklama
Reklama
Reklama