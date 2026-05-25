Souček promluvil o sestupu West Hamu. Naznačil i svou budoucnost

Český fotbalista Tomáš Souček naznačil, že by ve West Hamu mohl zůstat i po nedělním sestupu z Premier League.
Jednatřicetiletý záložník a nedávný kapitán reprezentace označil pád do druhé anglické ligy za jeden z nejhorších okamžiků v kariéře. Na sociální síti X uvedl, že "Kladiváři" musejí zůstat jednotní a vrátit se mezi elitu.
West Hamu v nedělním posledním kole prvoligové sezony nestačilo k záchraně ani vítězství 3:0 nad Leedsem, v tabulce skončil na prvním sestupovém místě o dva body za Tottenhamem. "Tohle je jeden z nejtěžších dní mé fotbalové kariéry," napsal Souček.
"Jsem zdrcený kvůli našim fanouškům, všem v klubu a kvůli tomu, co to znamená po sedmi letech ve West Hamu a v Premier League. Zasloužili jste si od nás něco lepšího. Děkuju, že jste s námi stáli i v těch nejtěžších chvílích," uvedl Souček, který působí ve West Hamu od ledna 2020.
S londýnským klubem má smlouvu ještě na rok. V posledních dnech se spekulovalo o jeho možném návratu do pražské Slavie, odkud do Anglie zamířil. Je však možné, že ve West Hamu i po sestupu bude pokračovat.
"Věřím, že rodina West Hamu zůstane sjednocená a věrná i v této těžké době, stejně jako vždy. Teď je na nás, abychom zareagovali správně, pracovali ještě tvrději než kdy dřív a bojovali, abychom West Ham vrátili tam, kam patří," doplnil Souček, kterého s českou reprezentací v červnu čeká mistrovství světa v Americe.
V Kalifornii se podařilo zažehnat hrozbu výbuchu nádrže s nebezpečnou chemikálií
Hasičům v jižní Kalifornii se podařilo zažehnat nebezpečí výbuchu nádrže s nebezpečnou chemikálií. S odvoláním na místní úřady o tom v pondělí informuje agentura Reuters. Před hrozbou exploze hasiči varovali v pátek. Kolem 50 tisíc lidí z okolí kvůli tomu muselo opustit své domovy.
Massenetova Máří Magdaléna? Romantická fikce, jejímž poselstvím je láska
Když Jules Massenet, jeden z největších operních skladatelů 19. století, zkomponoval ve svých necelých třiceti letech svou Máří Magdalénu, byl to jeho první skladatelský triumf. Vynesl mu obdiv Petra Iljiče Čajkovského, Charlese Gounoda nebo Georgese Bizeta. Nyní oratorium zazní v Národním divadle v rámci Pražského jara.
Vládní poslanci chtějí rozšířit okruh lidí, kteří nemusí hradit poplatek pro ČT a ČRo
Televizní a rozhlasový poplatek by neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do 50 zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Rozšíření osvobození od poplatku navrhla v novele skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO).
Česko zůstává v sevření horkého a suchého počasí, mírně ochladit se má až ve čtvrtek
Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí, mírné ochlazení z teplot kolem 30 stupňů Celsia přijde tento týden jen ve čtvrtek. Bude převážně slunečno, malé množství srážek meteorologové očekávají ve středu, v neděli se mohou objevit bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu na webu a sociální síti X. V souvislosti s aktuálním počasím zmiňuje klimatickou změnu.
Opusťte rychle Kyjev, vyzvali Rusové diplomaty. Plánují "odvetné" údery
Ruské ministerstvo zahraničí v pondělí opět vyzvalo zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva vzhledem k tomu, že ruská vojska přistupují k systematickým útokům na Kyjev v odvetě za ukrajinský útok na okupovaný Starobilsk. České ministerstvo zahraničí sdělilo, že situaci pečlivě sleduje a všechny informace vyhodnocuje.