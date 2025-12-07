Souček přišel bránit tři body, jeho mise neuspěla. West Ham ztratil výhru v nastavení

Český reprezentant Tomáš Souček přišel do hry v 82. minutě. Byl součástí trojnásobného střídání a jeho hlavním cílem bylo udržet vedení 1:0.
"Kladiváři" se do něj dostali v 73. minutě, kdy Bowen překonal ve skluzu brankáře Verbruggena. Byl to pro něj čtvrtý gól v sezoně.
Brighton mohl o dvě minuty později srovnat, jenže centr Wieffera, který tečoval obránce West Hamu Kilman, skončil i s přispěním gólmana Aréoly na břevně.
Domácí se trefy dočkali až v závěru, kdy se prosadil Rutter. Branku ještě přezkoumával VAR kvůli možné ruce francouzského útočníka, ale nakonec gól potvrdil.
West Ham tak nezvítězil v šestém po sobě jdoucím venkovním zápase a v tabulce zůstal v sestupovém pásmu. Brighton je sedmý.
Anglická fotbalová liga - 15. kolo:
Brighton - West Ham 1:1 (90.+1 Rutter - 73. Bowen), Fulham - Crystal Palace 1:2 (38. H. Wilson - 20. Nketiah, 87. Guéhi).
