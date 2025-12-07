Fotbal

Souček přišel bránit tři body, jeho mise neuspěla. West Ham ztratil výhru v nastavení

před 8 hodinami
Fotbalisté West Hamu v 15. kole anglické ligy přišli proti Brightonu o výhru na nastaveném čase a remizovali 1:1.
Tomáš Souček (druhý zleva) sleduje, zda po této situaci skončí míč při utkání Brighton - West Ham v síti.
Tomáš Souček (druhý zleva) sleduje, zda po této situaci skončí míč při utkání Brighton - West Ham v síti. | Foto: Reuters

Český reprezentant Tomáš Souček přišel do hry v 82. minutě. Byl součástí trojnásobného střídání a jeho hlavním cílem bylo udržet vedení 1:0.

"Kladiváři" se do něj dostali v 73. minutě, kdy Bowen překonal ve skluzu brankáře Verbruggena. Byl to pro něj čtvrtý gól v sezoně.

Brighton mohl o dvě minuty později srovnat, jenže centr Wieffera, který tečoval obránce West Hamu Kilman, skončil i s přispěním gólmana Aréoly na břevně.

Domácí se trefy dočkali až v závěru, kdy se prosadil Rutter. Branku ještě přezkoumával VAR kvůli možné ruce francouzského útočníka, ale nakonec gól potvrdil.

West Ham tak nezvítězil v šestém po sobě jdoucím venkovním zápase a v tabulce zůstal v sestupovém pásmu. Brighton je sedmý.

Anglická fotbalová liga - 15. kolo:

Brighton - West Ham 1:1 (90.+1 Rutter - 73. Bowen), Fulham - Crystal Palace 1:2 (38. H. Wilson - 20. Nketiah, 87. Guéhi).

1. Arsenal 15 10 3 2 28:9 33
2. Manchester City 15 10 1 4 35:16 31
3. Aston Villa 15 9 3 3 22:15 30
4. Crystal Palace 15 7 5 3 20:12 26
5. Chelsea 15 7 4 4 25:15 25
6. Everton 15 7 3 5 18:17 24
7. Brighton 15 6 5 4 25:21 23
8. Sunderland 15 6 5 4 18:17 23
9. Liverpool 15 7 2 6 24:24 23
10. Tottenham 15 6 4 5 25:18 22
11. Newcastle 15 6 4 5 21:19 22
12. Manchester United 14 6 4 4 22:21 22
13. Bournemouth 15 5 5 5 21:24 20
14. Brentford 15 6 1 8 21:24 19
15. Fulham 15 5 2 8 20:24 17
16. Leeds 15 4 3 8 19:29 15
17. Nottingham 15 4 3 8 14:25 15
18. West Ham 15 3 4 8 17:29 13
19. Burnley 15 3 1 11 16:30 10
20. Wolverhampton 14 0 2 12 7:29 2
 
