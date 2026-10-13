Kolem kritizovaného Součka to zase vře. V Londýně se řeší jeho „upřímné doznání“

Nastoupil poprvé od zranění na světovém šampionátu a konečně si vyzkoušel náročnou Championship, druhou anglickou ligu, ze které chce ambiciózní West Ham co nejrychleji zmizet zpět do fotbalové Premier League. Tomáš Souček se ale v nepovedeném duelu proti QPR stal nešťastným hrdinou a ze hřiště se poroučel už v poločase. Jeho návrat je teď v Londýně předmětem diskusí.
V 18. minutě důležitého domácího duelu proti Rangers přišel nejvýraznější Součkův moment. K vápnu Hammers se řítil hostující Paul Smyth, Čech se k němu ale zezadu dokázal dostat a včasným skluzem mu vypíchnout míč.
Následoval střet obou hráčů, podle opakovaných záběrů spíše mimo šestnáctku. Souček vjel soupeři pod nohy, ten přes ně přepadl a hlavní rozhodčí Ruebyn Ricardo se okamžitě rozhodl: penalta.
Jednatřicetiletý bývalý kapitán české reprezentace vůbec nechápal, co se právě stalo. Vehementně protestoval, stejně jako jeho spoluhráči. Jenže v Championship nefunguje VAR, a tak k žádnému přezkoumání nemohlo dojít. West Ham z penalty inkasoval a nakonec vybojoval pouze bod za remízu 1:1.
Moment vyvolal v Anglii výraznou vlnu nevole, drtivá většina médií a expertů - včetně bývalých hráčů Queens Park Rangers - nařízenou penaltu nechápala.
Souček, po utkání velmi rozezlený a nebývale kritický, našel zastání napříč ostrovní fotbalovou veřejností. Když ovšem téma křivdy opadlo, stal se terčem kritiky za svůj výkon.
„Nebyl ve své kůži, po dlouhé době působil velmi matně a nerozehraně. Ztrácel míče,“ hodnotil web Green Street Hammers jednatřicetiletého bývalého kapitána reprezentace a v bodování jej vyhlásil nejhorším hráčem zápasu.
„Nenabídl prakticky nic. Ve skutečnosti byl jeho nejlepším počinem právě onen skvěle načasovaný, naprosto čistý skluz. Agresivita QPR a rychlé přechody do útoku odhalily, že Součkovi chybí potřebná herní ostrost,“ napsal server Hammers News.
Za rozhodnutí nasadit služebně nejstaršího fotbalistu aktuálního kádru rovnou do základní sestavy to pochopitelně slízl i portugalský kouč Nuno Espírito Santo, zároveň však fanoušci hojně připomínali Součkovu extrémně silnou touhu nastupovat vždy, když je to jen trochu možné.
„Jsem si jistý, že Nuno s odstupem lituje, že Součka nasadil od začátku. Mnohem víc by mu prospělo, kdyby dostal snadných 15 minut na konci, než aby byl hned hozen do hluboké vody v základní sestavě. Zvlášť když záloha v předchozích zápasech fungovala dobře. Opravdu zvláštní rozhodnutí,“ divil se novinář a insider Martin Treasure z webu Claret and Hugh.
„Tornado Tom“ si podle něj nejspíš na další start počká, po vypršení trestu se totiž West Hamu vrátí vysoký Francouz Mohamadou Kanté.
Podobně smýšlí i portál West Ham Zone: „Česká hvězda je na London Stadium oblíbencem, ale aktuálně by měl sedět na lavičce a případně být žolíkem.“
Souček na kritické ohlasy nepřímo reagoval v rozhovoru pro klubovou televizi.
„Samozřejmě mě zklamalo, jak to dopadlo. Můj výkon musí být lepší. Chtěl jsem hrát mnohem lépe, ale prostě potřebuju větší sebevědomí a víc herního času,“ uvedl.
„Chci být v co nejlepší formě a ukázat, co ve mně je. Chci prokázat své kvality a být lídrem, který vrátí West Ham do Premier League,“ dodal.
Server Hammers News to označil za „upřímné doznání“ a přispěchal s obžalobou fanoušků, kteří už zase Součka odepisují.
„Jeho upřímné vyjádření by mělo v některých vyvolat pocit viny. Nikdy se nevyhýbal zodpovědnosti a fanoušci, kteří se do něj okamžitě pouštějí, mají velmi krátkou paměť,“ uvedl s tím, že Součkův návrat možná neproběhl ideálně, ovšem pokud chce West Ham rychle postoupit zpět mezi elitu, bude jeho zkušenosti, fyzickou sílu a vůdčí schopnosti potřebovat.
„Fanoušci mají právo požadovat lepší výkony, Souček si ale zaslouží čas a trpělivost. O jeho oddanosti klubu totiž nikdy nebylo pochyb,“ zaznělo v textu.
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