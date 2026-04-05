Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu

Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.
Leeds poslal ve čtvrtfinále soutěže do vedení ve 26. minutě Japonec Tanaka.
Souček, jenž začal utkání mezi náhradníky, přišel na trávník hned po poločasové přestávce.
West Ham mohl po hodině hry vyrovnat, ale Castellanos trefil hlavou pouze tyč.
Na druhé straně proměnil Calvert-Lewin penaltu a vypadalo to, že je rozhodnuto.
Jenže West Ham si vypracoval drtivý tlak a střídající Portugalec Fernandes úspěšnou dorážkou Bowenovy střely do tyče ve třetí minutě nastavení snížil.
V osmé minutě přidaného času pak francouzský stoper Disasi akrobatickým kopem po centru Traorého dokonce vyrovnal.
A v prodloužení mohl dokonat senzační obrat Castellanos, ovšem jeho trefu odvolal videorozhodčí kvůli ofsajdu.
Na opačné straně při velké příležitosti Leedsu se blýskl úspěšným obranným blokem Souček.
Před koncem prodloužení se West Hamu zranil brankář Aréola, kterého nahradil dvacetiletý Herrick a do penaltového rozstřelu šel bez jediného zákroku.
Hned první penaltu skvěle zlikvidoval Piroeovi, jenže stejně selhal i domácí kapitán Bowen.
Ve třetí sérii se stejně jako v národním týmu proti Irsku a Dánsko nemýlil nekompromisní ranou Souček, po něm však jeho spoluhráč Pablo a vzápětí nizozemský bek Struijk poslal Leeds téměř po 40 letech do semifinále FA Cupu.
Jeho dalším soupeřem bude Chelsea, jež si v sobotu poradila 7:0 s Port Valem, posledním celkem třetiligové tabulky.
Druhou dvojici tvoří Manchester City, který zničil 4:0 Liverpool, a Southampton - ten zaskočil 2:1 ligového lídra Arsenal.
