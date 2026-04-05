Přeskočit na obsah
Benative
6. 4. Vendula
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Souček nezklamal ani v dalším rozstřelu, West Ham přesto končí. Finiš mu byl k ničemu

Tomáš Souček poté, co se prosadil v obou rozstřelech v play off kvalifikace MS, uspěl při střelbě ze značky pokutového kopu i v dresu West Hamu. Jenže zatímco s českou reprezentací slavil postup na šampionát, "Kladiváři" museli skousnout hořké vyřazení z Anglického poháru. Přitom předvedli úžasný finiš.

FA Cup - Quarter Final - West Ham United v Leeds United
Tomáš Souček se raduje poté, co proměnil svůj pokus v penaltovém rozstřelu. West Ham ovšem přesto vypadl ve čtvrtfinále Anglického poháru s LeedsemFoto: REUTERS
Leeds poslal ve čtvrtfinále soutěže do vedení ve 26. minutě Japonec Tanaka.

Souček, jenž začal utkání mezi náhradníky, přišel na trávník hned po poločasové přestávce.

West Ham mohl po hodině hry vyrovnat, ale Castellanos trefil hlavou pouze tyč.

Na druhé straně proměnil Calvert-Lewin penaltu a vypadalo to, že je rozhodnuto.

Jenže West Ham si vypracoval drtivý tlak a střídající Portugalec Fernandes úspěšnou dorážkou Bowenovy střely do tyče ve třetí minutě nastavení snížil.

V osmé minutě přidaného času pak francouzský stoper Disasi akrobatickým kopem po centru Traorého dokonce vyrovnal.

A v prodloužení mohl dokonat senzační obrat Castellanos, ovšem jeho trefu odvolal videorozhodčí kvůli ofsajdu.

Na opačné straně při velké příležitosti Leedsu se blýskl úspěšným obranným blokem Souček.

Před koncem prodloužení se West Hamu zranil brankář Aréola, kterého nahradil dvacetiletý Herrick a do penaltového rozstřelu šel bez jediného zákroku.

Hned první penaltu skvěle zlikvidoval Piroeovi, jenže stejně selhal i domácí kapitán Bowen.

Ve třetí sérii se stejně jako v národním týmu proti Irsku a Dánsko nemýlil nekompromisní ranou Souček, po něm však jeho spoluhráč Pablo a vzápětí nizozemský bek Struijk poslal Leeds téměř po 40 letech do semifinále FA Cupu.

Jeho dalším soupeřem bude Chelsea, jež si v sobotu poradila 7:0 s Port Valem, posledním celkem třetiligové tabulky.

Druhou dvojici tvoří Manchester City, který zničil 4:0 Liverpool, a Southampton - ten zaskočil 2:1 ligového lídra Arsenal.

Mohlo by vás zajímat
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte

Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají

Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.

