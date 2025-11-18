Souček nebude kapitánem. FAČR trestá za chování k fanouškům, tým nedostane prémie

Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR takto rozhodl v reakci na chování hráčů vůči fanouškům po pondělním zápase v Olomouci. Asociace o tom informovala na svém webu.
Peníze, které měly být reprezentantům vyplaceny, půjdou na pomoc potřebným.
"Bohužel, přístup hráčů zcela zastínil výkon na hřišti a pozitivní skutečnost postupu národního týmu do baráže o mistrovství světa 2026," uvedla Fotbalové asociace.
"Nikdo z hráčů nestojí nad zemí, kterou má tu čest reprezentovat, a nikdo z hráčů není víc než fanoušek, který věnuje své prostředky, čas i energii, aby podpořil český národní tým. Fanoušek má zároveň plné právo vyjádřit nesouhlas s neuspokojivými výkony v posledních zápasech," tvrdí FAČR.
Mužstvo se po závěrečném hvizdu závěrečného kvalifikačního duelu rozhodlo před nejhlasitějšími diváky vynechat tradiční děkovačku.
Souček to v následném rozhovoru s novináři vysvětlil tím, že hráči necítili jednotu při fandění.
Fotbalisté si během zápasu opakovaně vyslechli pokřik "Bojujte za Česko", který se ozýval z prostoru za jednou z branek.
Reakce hráčů měla být podle FAČR opačná. "Aktivním fanouškům měli poděkovat. Nejen za včerejší podporu, ale i za jejich dlouhodobou a neúnavnou podporu v celém kvalifikačním cyklu po řadě nepřesvědčivých výkonů," nabádá asociace.
Fanouškovská skupina Fanatismus Česko, která tvoří reprezentační "kotel", po předchozích nevýrazných podzimních výkonech národního týmu - domácí remíze v přípravném utkání se Saúdskou Arábií, kvalifikační porážce na Faerských ostrovech a hubené výhře s fotbalovým trpaslíkem San Marinem v přípravě - před utkáním avizovala, že dá najevo nespokojenost s posledními výkony.
Češi skončili v kvalifikační skupině s bilancí pěti vítězství, dvou porážek a jedné remízy na druhém místě za suverénním Chorvatskem a čeká je březnové play off o šampionát.
Kaňkou vedle červnového debaklu 1:5 v Chorvatsku byla i říjnová prohra 1:2 na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán trenér Ivan Hašek.