Souček naskočil na trávník z lavičky. Ani ne za půl hodiny dal dva góly

Tomáš Souček se dvěma góly podílel na vítězství fotbalistů West Hamu v druhé anglické lize 6:0 na hřišti Lincolnu. Domácí hráli dlouho v devíti.
Bývalý kapitán české reprezentace, který v úterý prodloužil s klubem smlouvu do léta 2028, nastoupil teprve podruhé v sezoně po vleklém zranění kotníku z mistrovství světa. Stejně jako v minulém kole začal na lavičce.
Do hry přišel v 66. minutě a po 13 minutách zvýšil na 5:0. V předposlední minutě pak zpečetil výhru dalším gólem.
Lincoln oslabil už ve třetí minutě vyloučený Hamer, kterého po 20 minutách následoval po dalším faulu oceněném červenou kartou McGrandles.
West Ham, který na jaře sestoupil z Premier League, zvítězil po dvou remízových zápasech a je třetí o čtyři body za vedoucí Swansea. Lincolnu po deseti kolech patří 18. místo.ý
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