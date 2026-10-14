Přeskočit na obsah
Benative
14. 10. Agáta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Souček naskočil na trávník z lavičky. Ani ne za půl hodiny dal dva góly

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Tomáš Souček se dvěma góly podílel na vítězství fotbalistů West Hamu v druhé anglické lize 6:0 na hřišti Lincolnu. Domácí hráli dlouho v devíti.

Tomáš Souček
Tomáš Souček Foto: REUTERS – TONY O BRIEN
Reklama

Bývalý kapitán české reprezentace, který v úterý prodloužil s klubem smlouvu do léta 2028, nastoupil teprve podruhé v sezoně po vleklém zranění kotníku z mistrovství světa. Stejně jako v minulém kole začal na lavičce.

Do hry přišel v 66. minutě a po 13 minutách zvýšil na 5:0. V předposlední minutě pak zpečetil výhru dalším gólem.

Lincoln oslabil už ve třetí minutě vyloučený Hamer, kterého po 20 minutách následoval po dalším faulu oceněném červenou kartou McGrandles.

West Ham, který na jaře sestoupil z Premier League, zvítězil po dvou remízových zápasech a je třetí o čtyři body za vedoucí Swansea. Lincolnu po deseti kolech patří 18. místo.ý

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Tomáš Vohryzka, kandidát, politik, volební štáb koalice Jedno Ústí
Tomáš Vohryzka, kandidát, politik, volební štáb koalice Jedno Ústí
Tomáš Vohryzka, kandidát, politik, volební štáb koalice Jedno Ústí

ŽIVĚ Povolební vyjednávání pokračují. V Ústí míří ANO i ODS do opozice

Koalice Jedno Ústí, která vyhrála v Ústí nad Labem volby, bude vládnout bez dalších partnerů. Primátorem bude ředitel městských služeb Tomáš Vohryzka. Jedno Ústí spojilo před letošními volbami sedm ústeckých stran a hnutí (PRO!Ústí, Piráti, Zelení, STAN, TOP 09, UFO a Naše Česko) a desítky nestraníků. ANO odchází v krajském městě po osmi letech do opozice. Tam bude i ODS.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama