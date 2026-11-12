Souček na titulní straně. Španělé před zápasem řeší jeho dlouhou cestu psychickým peklem

Zatímco pro české fotbalisty bude dnešní zápas elitní skupiny Ligy národů náročnou misí a snahou o první body v letošním ročníku, v zemi mistrů světa si před duelem na Letné místo výsledku všímají jiných témat. Mimo jiné příběhu Tomáše Součka, jehož tvář otevírá sportovní sekci internetového vydání prestižního španělského deníku Marca.
Na první pohled se zdá, že má všechno. Skvělou rodinu, tři zdravé děti, finančně je zajištěný až do smrti. Přesto Tomáš Souček sváděl svůj tichý boj s depresí, strachem a nespavostí. Náročnou cestu z psychických temnot popsal ve své autobiografii s názvem Suk.
Příběh muže, dlouholetého kapitána fotbalové reprezentace, před čtvrtečním duelem zaujal španělská média.
Prestižní deník Marca upozornil na to, že Souček na hřišti vypadá zcela opačně. Silný záložník, dominantní ve vzduchu, přirozený vůdce na hřišti i mimo něj a jeden z těch hráčů, kteří se zdají být nezničitelní. Za zmíněnou fasádou se však skrýval boj, o kterém věděli jen jeho nejbližší spoluhráči. Ani jeho rodiče si neuvědomovali rozsah problému.
Je zajímavé, že úzkostné stavy Součka nezasáhly v mladém věku, kdy se pral o místo ve Slavii, ale už jako dozrálou osobnost, která zářila v dresu West Hamu v Premier League.
Právě tehdy se objevil strach. Strach ze selhání, z neúspěchu, ze ztráty toho, čeho tak tvrdě dosáhl.
„Dva roky jsem chodil na každý zápas bez spánku,“ přiznal rodák z Havlíčkova Brodu. Nedostatek spánku se stal posedlostí. „Snažil jsem se tak moc spát, že jsem se nakonec potil frustrací,“ popsal.
Noci před zápasy se od začátku staly prohranou bitvou: sprchy v časných ranních hodinách, hodiny před televizí a jistota, že spánek nikdy nepřijde. „Přemýšlel jsem o ukončení kariéry. Trápila mě nespavost, deprese a strach z budoucnosti,“ vrátil se ke kritickým momentům.
Vyhledal odbornou pomoc, svůj problém konzultoval specialisty a nakonec našel podporu k překonání situace, kterou nyní otevřeně a bez skrývání popisuje. Z toho důvodu, že zveřejnění jeho příběhu může pomoci ostatním.
Přestože sváděl svůj vnitřní boj, zůstal tváří českého národního týmu. Od roku 2016 má na kontě 93 zápasů a 17 gólů.
Nyní se po zranění z fotbalového mistrovství světa do týmu vrací. Do úplně jiného prostředí, než opustil - reprezentace se pod vedením španělského kouče Santiho Denii kompletně proměnila. Už dnešní zápas napoví, jak silnou roli v ní bude jednatřicetiletý záložník hrát.
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