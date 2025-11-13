Souček: Gólem jsem to napravil. Jiná pozice? Mám inteligenci zapadnout všude

Češi se v Karviné ani proti poslednímu celku žebříčku FIFA moc nepředvedli. "S výsledkem 1:0 spokojený nejsem. Chtěl jsem samozřejmě, abychom vyhráli, ale abychom dali i více gólů. Jak pro diváky, tak pro nás všechny. Nějaké šance tam byly, mohlo padnout i více gólů. Chtěli jsme určitě předvést lepší hru i výsledek," řekl Souček.
"Šancí bylo hodně. Je to i na mně, nedal jsem penaltu, což mě mrzí. A dalších čtyři, pět šancí také mělo skončit golem. Efektivita určitě musí být větší," konstatoval rodák z Havlíčkova Brodu.
Po půlhodině hry z penalty netrefil ani branku, pět minut před přestávkou pak hlavou po Karabcově rohu vstřelil jediný gól zápasu.
"Aspoň jsem to napravil. Když jsem nedal penaltu, tak určitě byla o to větší úleva, že jsem aspoň o chvíli později dal gól. Mému sebevědomí to určitě pomohlo," oddechl si.
Jako exekutor pokutových kopů přitom bývá spolehlivý. "Musím si říct, že jsem zvolil špatnou techniku. Hřiště asi nebylo úplně na to, abych střílel nártem. Zkouším to tak i ve West Hamu a dávám. Teď mi to sjelo. Vzhledem k podmínkám jsem zvolil špatně, spíš jsem to měl utáhnout placírkou," vyčítal si Souček.
Mužstvo po odvolání Ivana Haška poprvé vedl jeho asistent a nyní dočasný trenér Jaroslav Köstl. Kapitánovi určil ofenzivnější pozici, než na jakou byl v reprezentaci zvyklý.
"Všude, kde hraju, tak chci týmu přinést jen to nejlepší. Ať už je to útočník, střední záložník nebo stoper. Myslím, že mám inteligenci na to zapadnout všude. Dal jsem aspoň gól na té pozici a vytvořil nějaké šance. Hrálo se mi tam dobře," popsal hráč West Hamu.
Národní tým teď má před sebou pondělní závěrečný zápas skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru v Olomouci.
"Musíme zlepšit produktivitu.Věřím, že i s Gibraltarem budeme držet balon a vytvářet si šance. Je to o prvním a možná ještě více druhém gólu. S respektem, takoví soupeři většinou až po něm odpadnou. Dokud cítí šanci na vyrovnání, tak je to vždycky těžké. Věřím, že naše produktivita bude lepší," řekl Souček.