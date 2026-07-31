Senzace fotbalového léta. Souček bude opět působit v Česku, zvolil překvapivé angažmá

Český reprezentant Tomáš Souček bude nově působit v roli technického ředitele Rapidu Psáry, týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Jedenatřicetiletý záložník anglického West Hamu se bude podle vyjádření klubu ve své nové funkci podílet na přípravě a realizaci strategických projektů zaměřených na rozvoj klubové infrastruktury, modernizaci zázemí a dlouhodobý rozvoj Psár.
Rodák z Havlíčkova Brodu bude zároveň úzce spolupracovat se sportovním vedením klubu na rozvoji sportovní činnosti, nastavování sportovní koncepce a podpoře důležitého rozvoje mládeže i celého klubového prostředí.
„Jsem rád, že se mohu stát součástí projektu SK Rapid Psáry. Klub má jasnou vizi a velkou chuť posouvat se dopředu. Těším se na spolupráci s lidmi v klubu i na všechny výzvy, které nás čekají. Věřím, že společně vytvoříme prostředí, které pomůže rozvoji hráčů i celého klubu," uvedl Souček pro klubový web.
Velkou roli v překvapivém angažmá sehrála osoba Jiřího Sodomy, se kterým se Souček zná už od mladých let, mimochodem spolu hráli za reprezentační devatenáctku.
„Jsme rádi, že se nám jeho příchod povedlo dotáhnout, protože jsme se o něčem takovém bavili už v zimě. Jednání probíhala celý půl rok a já jsem velmi rád, že je Tomáš u nás. Známe se od malička, je to člověk, kterému mohu věřit, má bohaté zkušenosti z Premier League i reprezentace a může nám toho hodně předat,“ vysvětloval sportovní ředitel Psár.
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