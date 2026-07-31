Přeskočit na obsah
Benative
31. 7. Ignác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Senzace fotbalového léta. Souček bude opět působit v Česku, zvolil překvapivé angažmá

Jiří Škuba
Jiří Škuba
Jiří Škuba

Český reprezentant Tomáš Souček bude nově působit v roli technického ředitele Rapidu Psáry, týmu ze čtvrté nejvyšší soutěže. Jedenatřicetiletý záložník anglického West Hamu se bude podle vyjádření klubu ve své nové funkci podílet na přípravě a realizaci strategických projektů zaměřených na rozvoj klubové infrastruktury, modernizaci zázemí a dlouhodobý rozvoj Psár.

FA Cup - Quarter Final - West Ham United v Leeds United
Tomáš SoučekFoto: REUTERS – Peter Cziborra
Reklama

Rodák z Havlíčkova Brodu bude zároveň úzce spolupracovat se sportovním vedením klubu na rozvoji sportovní činnosti, nastavování sportovní koncepce a podpoře důležitého rozvoje mládeže i celého klubového prostředí.

„Jsem rád, že se mohu stát součástí projektu SK Rapid Psáry. Klub má jasnou vizi a velkou chuť posouvat se dopředu. Těším se na spolupráci s lidmi v klubu i na všechny výzvy, které nás čekají. Věřím, že společně vytvoříme prostředí, které pomůže rozvoji hráčů i celého klubu," uvedl Souček pro klubový web.

Velkou roli v překvapivém angažmá sehrála osoba Jiřího Sodomy, se kterým se Souček zná už od mladých let, mimochodem spolu hráli za reprezentační devatenáctku.

„Jsme rádi, že se nám jeho příchod povedlo dotáhnout, protože jsme se o něčem takovém bavili už v zimě. Jednání probíhala celý půl rok a já jsem velmi rád, že je Tomáš u nás. Známe se od malička, je to člověk, kterému mohu věřit, má bohaté zkušenosti z Premier League i reprezentace a může nám toho hodně předat,“ vysvětloval sportovní ředitel Psár.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Makeshift memorial after a deadly attack near Berlin's annual Christopher Street Day Pride parade, in Berlin
Makeshift memorial after a deadly attack near Berlin's annual Christopher Street Day Pride parade, in Berlin
Makeshift memorial after a deadly attack near Berlin's annual Christopher Street Day Pride parade, in Berlin

Nemám slov! Němečtí politici v šoku z toho, že byl berlínský terorista na svobodě

Žil s rodinou v sociálním bytě a pobíral dávky. Soud ho propustil z vazby, přestože se prokazatelně snažil připojit k Islámskému státu. Deradikalizační organizace, kam docházel na konzultace, nevarovala úřady, i když věděla, že trvá na extrémistických názorech. Německo řeší v případu berlínského teroristy Abdulla Ballouta celou řadu systémových selhání.

President Petr Pavel welcomes Wimbledon winner Linda Noskova and runner-up Karolina Muchova
President Petr Pavel welcomes Wimbledon winner Linda Noskova and runner-up Karolina Muchova
President Petr Pavel welcomes Wimbledon winner Linda Noskova and runner-up Karolina Muchova

„Pojďme jim to ukrást.“ Němci i Britové závidí Česku, hvězda žasne nad nevídaným jevem

Český ženský tenis: produkt, který malé zemi ve středu Evropy závidí i největší světoví giganti. Po nedávném Wimbledonu, kde ve finále dvouhry porazila Linda Nosková svou krajanku Karolínu Muchovou, míra všeobecného obdivu dramaticky vzrostla. Během uplynulého týdne vyvolala značnou pozornost emotivní debata mezi slavnými tenisovými osobnostmi USA, Velké Británie a Německa.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama