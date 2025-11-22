Souček a Coufal? Dvojice s arogancí. Jedna výhra nás neumlčí, hlásí "fanatici"

Nejvěrnější fanoušci zůstanou loajální. I po tom, co se odehrálo na Andrově stadionu v Olomouci po výhře 6:0 nad Gibraltarem.
Čeští fotbalisté po pondělním duelu neabsolvovali s příznivci tradiční děkovačku, protože necítili jednotu při fandění, vysvětlil kapitán Tomáš Souček.
"Tohle je složitá situace, která se stala mezi námi a fanoušky. Prvně musím fanoušky pochválit, že asi rok a půl zpátky tady vznikl kotel, který nám začal fandit. Za to jsme hrozně rádi a máme k nim respekt. Dnes jsme ale necítili jednotu v tom fandění," poznamenal Souček.
Fanouškovská skupina Fanatismus Česko, která tvoří reprezentační "kotel", už před utkáním avizovala, že dá najevo nespokojenost s posledními výkony. Zpoza jedné z branek se opakovaně ozýval pokřik "Bojujte za Česko".
Právě záložník West Hamu se svým bývalým klubovým spoluhráčem Coufalem po utkání přišli k fanouškům, výsledkem ale byla hádka. Na tu skupina příznivců v týdnu reagovala prohlášením.
"Nás jeden výsledek neumlčí. Jdeme si pro bojovnost a dravost, kterou chceme vidět a kterou musí hráči konečně sdílet s námi. Poslední exces byl tvrdou, ale potřebnou fackou pro reprezentaci. Možná právě tou, která může konečně probudit kabinu. Tohle je to, o co usilujeme. Když budeme tlačit dál, změna přijde. Když ne, bude to pořád stejný kolotoč," vysvětlují fanoušci.
Za dlouhodobý problém reprezentaci označili bojovnost bez zápalu.
"Jako by národní dres byl jen povinností. Žádné emoce, žádná vášeň, žádná hrdost, žádná dravost. Fanoušci přitom cestují přes celou Evropu za vlastní peníze a čas," uvedli.
Po Gibraltaru prý očekávali, že přijde celý tým pod kotel, aby si všichni mohli z očí do očí vyříkat pozitiva i negativa.
"To je férový přístup. Místo toho přišli jen dva hráči. A když místo týmu dorazí dvojice s arogancí, akce vyvolá reakci. Debata se změnila v hádku, protože fanoušci čekali vysvětlení. A ano, jeden kelímek tomu nepomohl. Tohle nechceme. Takové momenty jen odvádějí pozornost od skutečného problému," znělo v prohlášení.
Čechy čeká v březnu baráž o mistrovství světa. V semifinále doma proti Irsku, v případném finále potom znovu doma proti vítěznému týmu ze souboje mezi Dánskem a Severní Makedonií.