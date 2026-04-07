Souboj velkolubů patřil Bayernu, Arsenal si veze z Portugalska vítěztsví

Fotbalisté Bayernu Mnichov vykročili za postupem mezi nejlepší čtyři týmy v Lize mistrů. V úvodním čtvrtfinále zvítězili na hřišti Realu Madrid 2:1. Bavorský gigant porazil "Bilý balet" v Lize mistrů po osmi zápasech poprvé od dubna 2012.
Lídr anglické ligy Arsenal uspěl na stadionu Sportingu Lisabon 1:0 díky gólu střídajícího Kaie Havertze z nastavení. Odvety jsou na programu příští středu.
Před úvodním zásahem Bayernu hostující brankář Neuer dvakrát podržel svůj tým proti Mbappému. Pět minut před koncem prvního dějství otevřel skóre zblízka Díaz.
Hosté prožili bleskový vstup do druhé půle, dvacet sekund po přestávce další přízemní ranou zvýšil Kane, který se vrátil po zranění.
Kapitán anglické reprezentace dal v 41 soutěžních utkáních v tomto ročníku už 49 branek. V 74. minutě Mbappé snížil, se 14 trefami vévodí tabulce kanonýrů v tomto ročníku.
Bayern zvítězil v soutěži na Santiago Bernabéu v normální hrací době po osmi utkáních a prvně od května 2001 (v dubnu 2012 tam uspěl až na penalty).
Bayern vyhrál v této sezoně Ligy mistrů 10 z 11 zápasů a má blízko tomu, aby v další fázi vyzval buď obhájce trofeje Paris St. Germain, či Liverpool, jejichž první duel se odehraje ve středu.
Naopak historicky nejúspěšnějšímu týmu Ligy mistrů hrozí druhá sezona po sobě bez trofeje.
V souboji Sporting - Arsenal mohl domácí dostat do vedení v šesté minutě Araújo, jenže napálil břevno. Po více než hodině hry se prosadil zpoza vápna Zubimendi, radost hostů ale zkazil ofsajd.
V portugalské metropoli se směřovalo k bezbrankové remíze, když londýnský celek zásluhou dvou hráčů příchozích z lavičky udeřil. Martinelli vyvezl balon až od postranní čáry, nápaditým obloučkem našel za obranou nabíhajícího Havertze a ten rozhodl.
Sporting poprvé v sezoně Ligy mistrů doma prohrál po sérii pěti výher, "Kanonýři" nenašli přemožitele ani v 11. duelu "milionářské" soutěže v tomto ročníku.
Svěřenci trenéra Artety jsou blízko semifinále, kde by potkali buď Barcelonu, nebo Atlético Madrid.
Úvodní utkání čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:
Real Madrid - Bayern Mnichov 1:2 (0:1)
Branky: 74. Mbappé - 41. L. Díaz, 46. Kane. Rozhodčí: Oliver - Burt, Mainwaring - Gillett (video, všichni Angl.). ŽK: Tchouaméni - Tah, L. Díaz, Neuer, Musiala.
Real: Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (62. Militao), Carreras - Valverde, Tchouaméni, Pitarch (62. Bellingham) - Güler (71. B. Díaz), Mbappé, Vinícius Júnior. Trenér: Arbeola.
Bayern: Neuer - Laimer (69. Davies), Upamecano, Tah, Stanišič - Kimmich, Pavlovic (90.+3 Goretzka) - Olise, Gnabry (69. Musiala), L. Díaz (90.+3 Bischof) - Kane. Trenér: Kompany.
Sporting Lisabon - Arsenal 0:1 (0:0)
Branka: 90.+1 Havertz. Rozhodčí: Siebert - Seidel, Foltyn - Dankert (video, všichni Něm.). ŽK: Morita.
Sporting: Silva - Fresneda, Diomande, Inácio, Araújo - Simoes (62. Braganca), Morita - Catamo, Trincao, P. Goncalves (79. Nel) - Suárez. Trenér: Borges.
Arsenal: Raya - White, Saliba, Magalhaes, Calafiori - Ödegaard (70. Havertz), Zubimendi, Rice - Madueke (76. Dowman), Gyökeres, Trossard (76. Martinelli). Trenér: Arteta.
Rusko a Čína v úterý v Radě bezpečnosti OSN vetovaly rezoluci k otevření Hormuzského průlivu, který je kvůli americko-izraelské válce proti Íránu prakticky uzavřen. O hlasování informovala agentura AFP. Odmítnutí rezoluce se očekávalo, ačkoli diplomaté znění návrhu postupně zmírňovali, aby zvýšili šance na jeho prosazení.
Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.
Hokejisté Pardubic porazili ve třetím utkání semifinále play off extraligy pražskou Spartu na jejím ledě 2:1 po nájezdech a v sérii vedou 2:1. Třinec vyhrál v Karlových Varech 3:2, vede v sérii 3:0 a jediná výhra ho dělí od sedmého postupu do finále za posledních osm sezon.
Tenistka Karolína Plíšková se po dvouměsíční pauze vrátila na okruh WTA vítězstvím. V prvním kole turnaje v Linci bývalá světová jednička porazila dvakrát 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska.
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf v úterý vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby o dva týdny prodloužil své ultimátum, které dal Íránu k dosažení dohody, píše agentura Reuters. Zároveň vyzval Teherán, aby po tuto dobu jako gesto dobré vůle otevřel Hormuzský průliv.