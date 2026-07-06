Šokující zvěsti ze zákulisí repre. Odstřel Koubka? Stopy vedou k hráčům

Nekončí! Končí! Proč došlo k nevídanému kotrmelci s trenérem Miroslavem Koubkem? Stopy vedou k hráčům. Ti měli svazovému bossovi sdělit, že reprezentace potřebuje nového kouče.
Ten obrat nikdo nechápal. Bezprostředně po ostudném vystoupení českého národního mužstva na turnaji v Americe, David Trunda, první muž tuzemského fotbalu, a Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentace, ujišťovali, že Miroslav Koubek na lavičce zůstane navzdory průšvihu.
Tři dny na to bylo všechno opačně.
„Za otočkou stál názor hráčů, kteří předsedu informovali, že je nutná změna trenéra a že se podle toho řada hráčů zařídí, “ shodují se zdroje Aktualne.cz.
Tandem Trunda-Nedvěd popřel, že by to mezi hráči a trenérem před mistrovstvím a během něj neklapalo. Jenže kdyby bylo všechno růžové, nevystoupil by kapitán mužstva Ladislav Krejčí s dnes již památným deníčkem a mimo jiné by neřekl: „Věřím, že úspěch v podobě dostání se na MS může být tím zlomovým bodem. Přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začala budovat nová generace trenérů, která se bude moct vzdělávat od zahraničích lidí, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech.“
Proč by po tomhle volal, kdyby cítil, že je v národním celku obklopen podobně kvalitním servisem jako v Premier League?
„Hráči mají hrát,“ reagoval manažer Pavel Nedvěd.
Bulíky na nose
Má pravdu. Ve vyspělých zemích jsou fotbalisté hodnoceni a placeni za výkon. Kluby, případně asociace jim vytvářejí podmínky, aby mohli vyždímat to nejlepší ze sebe. Pokud mají jakékoli připomínky, můžou je tlumočit nejbližšímu nadřízenému, který to řeší. Když tento postup nedodrží, dočkají se tvrdých následků. Nikdo se s nimi nemaže. Natož aby rozhodovali o tom, kdo je bude nebo nebude trénovat.
Pavel Nedvěd měl tyto západoevropské standardy pomáhat zavést do pokřivené české fotbalové kultury. Ale ve skutečnosti činí opak. Dopředu věděl, že reprezentanti nechtějí jít poděkovat po utkání fanouškům, ovšem nezamezil tomu a nevysvětlil Coufalovi, Součkovi a spol., že by si to v Anglii nedovolili.
Svazový šéf David Trunda tomu nezabránil také, byť ani pro něj to nebyl blesk z čistého nebe. Přesto se nechal hráči na stadionu v Olomouci ignorovat.
Pak Trunda s Nedvědem nesli odpovědnost za zpackané výběrové řízení na post hlavního reprezentačního trenéra po odvolaném Ivanu Haškovi. Z protahující se frašky, z níž si utahovala už celá republika, jim pomohla vybruslit dohoda s Miroslavem Koubkem.
Poté česká specifika, ve skutečnosti neprofesionální mantinely, vyztužili schválením povolání dvou hráčů na šampionát, kteří byli předtím vyhozeni kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům z klubu. Že to byl kriminální faul na základní hodnoty, potvrdil arogantní televizní rozhovor Davida Douděry, který předcházel jeho zoufalému výkonu v utkání s Mexikem. Proč by měl měnit chování, když jel za odměnu za nepříčetnost na MS?
Hráči samozřejmě nejsou hloupí, aby si tohle neuměli spočítat. Zároveň však z vlastní zkušenosti vědí, jak se dělá opravdový profi fotbal. Denně to poznávají v Bundeslize, Premier League nebo Lique 1.
Takže jim nikdo nemůže věšet bulíky na nos.
Mají porovnání s tím, jaký fotbal se po nich chce v top klubech a jaký v reprezentaci.
Dovedou si porovnat odborníky v realizačních týmech. Když se v nároďáku potkávají s asistenty trenéra, kteří se teprve učí řemeslu, zatímco v top klubech pracují už hotoví fachmani, nebudí to u nich důvěru.
Napětí bobtnalo
Uvnitř českého mužstva tak během šampionátu bobtnalo napětí. Signálem byly třeba nářky na zavařené svaly. Proč jsme my unavení a soupeři ve stejných podmínkách ne? Zvláště když žijeme v éře, která umožňuje permanentní monitorování objektivních fitness dat. A kondici lze podle nich ladit individuálně.
Nedvěd s Trundou opakovali, že žádné třecí plochy mezi hráči a realizačním štábem nejsou. Je jedno, jestli to doopravdy netušili nebo to záměrně maskovali. Obojí nevede ke zdravé atmosféře.
Divně působí, i když generální manažer konstatuje, že pro hráče, z nichž mnozí hrají v nejlepších ligách, byl maximem postup na mistrovství světa. Co si o Nedvědovu soudu mysleli, shrnul Patrik Schick na Instagramu, když uzavřel reprezentační kariéru: „Odcházím hrdý na to, co jsem v reprezentačním dresu dokázal. Zároveň ale s pocitem, že český fotbal má na MNOHEM MNOHEM víc, než v posledních letech ukazuje.“
Proto je logické, že po mistrovství světa musely padat otázky: Proč nebyl využit potenciál české reprezentace a kdo za to může?
Jenže fotbalová generalita na to nebyla vůbec nachystaná.
Kdyby ano, nemohli by David Trunda a Pavel Nedvěd tvrdit, že odchod trenéra není téma. Že dál běží jeho smlouva na dva a půl roku.
Mimochodem, to byl také manažerský kiks. Slušelo by se podepsat kontrakt do konce šampionátu s případnou opcí. Takhle nejspíš nebude rozchod s Koubkem zadarmo, ačkoli to tak bylo prezentováno. Podle kuloárových informací by měla dohoda s koučem znít na polovinu výdělku, který mu zaručovala dlouhodobá smlouva.
I Guardiola by pohořel
Ale zpět k amatérskému komunikačnímu přešlapu. Ten se totiž všem bleskově vrátil - museli popřít sami sebe. Včetně Miroslava Koubka, jenž ještě v USA přísahal, že z boje nikdy neutíká.
Svazový boss a jeho rádci se z toho však neponaučili.
David Trunda v pořadu Rozstřel na internetovém portálu iDnes, ve kterém nepřesvědčivě objasňoval vlastní veletoče, konstatoval na adresu debaty o Nedvědově pokračování či nepokračování: „Pavel je skvělý člověk, neskutečný odborník. Měli bychom si strašně vážit, že chce něco přinést do českého fotbalu. Z mé, Pavlovy ani žádné jiné strany jsem nezaznamenal, že by měl končit. Ta otázka by ani neměla padat.“
Naopak! Každý správný manažer ví, že tahle otázka je navýsost relevantní. Nikdo neupírá Pavlu Nedvědovi jeho famózní hráčskou kariéru, ale teď zastává zcela jinou profesi. A v ní jeho počínání zatím vypadá velmi rozpačitě.
Takže se bude v rámci hodnocení MS zodpovídat výkonnému výboru asociace. A nemůže si být zdaleka jistý podporou všech členů fotbalové vlády. Důvěra v něj se totiž od chvíle, kdy přišel na Strahov, spíš tenčí, než rozšiřuje.
Přesto rozjel s Trundou akci – hledá se Koubkův nástupce. Předseda upozornil, že mají už 20 bodů, které by měl splňovat nový trenér. A že se přiklání k variantě z ciziny.
„Zahraniční trenér musí žít s námi a pomoct nám s rozvojem napříč celou pyramidou,“ podotkl David Trunda.
Zapomíná ovšem, že hlavní směr už měl dávno českému fotbalu určit svazový předseda se svým aparátem. A na základě této koncepce vybírat reprezentačního trenéra.
Pokud to chce Trunda udělat obráceně, musí dát trenérovi zpoza kopečků veškeré pravomoci, aby mohl v české kotlině, kde bafuňáři kopou za svoje zájmy, provést skutečnou revoluci. Bez toho by český fotbal neprobudil ani Pep Guardiola.
A když Trunda mluví, že se musí začít u výchovy mládeže, neměl by zapomenout, že regionální akademie FAČR, do kterých stát vložil sta miliony, fungují už od roku 2015 a tudíž by její absolventi měli být pilířem aktuální reprezentace.
Když tomu tak není, nezachrání to další miliony nebo jeden zahraniční kouč, ale domácí trenéři, kterým se dostane progresivního vzdělání.
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