Šokující informace z fotbalové kauzy: švindl nevyšel, šíbr udělal z viníků prostituty

Do bizarních momentů roste fotbalová kauza, která propukla na konci března letošního roku v souvislosti s podezřením na korupci a takzvaný match fixing, tedy ovlivňování zápasů. Jednou z ústředních postav rozsáhlé sítě navázané na zahraniční gangy má být Daniel Černaj, notoricky známá kontroverzní postava fotbalového prostředí.
Aféra, kterou už delší dobu vyšetřují policejní složky, prorůstá do všech pater českého fotbalu – od první ligy přes nižší soutěže, MOL Cup, ale také dorostenecké ligy – a přesah má i do zahraničí.
Jedním ze zmanipulovaných zápasů má být duel Zimní Tipsport ligy ročníku 2023/24. V hlavní roli organizátora se podle zjištění Deníku.cz ocitl Daniel Černaj, protřelý šíbr a muž v minulosti obviněný z šíření dětské pornografie.
Sázkařská mafie měla využít Černajem domluvený výsledek utkání mezi Opavou a rezervou Olomouce (0:2). Vítězství Sigmy kriminálnímu gangu vyšlo, problém byl ovšem v počtu gólů – místo předem domluvené sázky na 3,5 over padly jen dvě branky.
Policejní spis napovídá důvod, proč manipulace se zápasem nevyšla stoprocentně.
Černaj s kolegou Petarem Gavričem měli na straně Opavy „podchycené“ tři hráče. Klíčovým byl gólman Lumír Číž, v tomto směru osvědčená a spolehlivá persona.
Policejní odposlechy zachytily telefonát mezi Černajovým parťákem Filipem Bencem a fotbalistou Samuelem Šigutem, který je také jedním z obviněných v korupční kauze.
„Byla v něm slyšet také Šigutova přítelkyně Natálie, která si právě zakládala účet u sázkové kanceláře a chystala se vsadit na vítězství Olomouce. Divila se tomu, že by měl sázku schválit Černaj. Šigut vysvětloval, že jde o podezřelou sázku. Bencovi zároveň řekl, že od Černaje měl pokyn, aby na toto vítězství vsadil,“ uvádí Deník.
Jenže v ten samý den hráli Slezané další zápas s Karvinou, před kterým se zranil gólman Adam Richter, a Číž musel za kolegu zaskočit. Proti olomouckému béčku se do branky postavil mladík Matěj Hafera, jenž o match fixingu nic nevěděl. A v utkání padly pouze dvě branky.
Další telefonát údajně proběhl po zápase. Šigut s Bencem se v něm podivovali Černajovi, že vsadil na vyšší počet vstřelených branek – kontroverzní funkcionář totiž o půli zvýšil sázky a vsadil, že ve druhém poločase padnou minimálně tři branky.
Jenže nepadl ani jeden gól, což podle Deníku vyústilo v to, že Černajovi u zahraničních sázkařských skupin vznikl dluh ve výši přibližně 11 milionů korun.
Na jeho uhrazení Černaj podle svých slov neměl, což komentoval hláškou, že „bude muset za Polákem“. Ještě bizarnější je pak zjištění policie, že namočení hráči si zřejmě museli „nezvládnutý“ zápas odpracovat. Prostitucí.
„Rozhodl se poslat do Polska dva hráče, kteří měli zápas ovlivnit, a v telefonátu doslovně řekl, že mu je jedno, kolik chlapů se na nich vystřídá. Zda k prostituci následně došlo, jestli hráči Černajovi svůj dluh splatili a zda ho Černaj uhradil zahraničním sázkařům, už prvotní policejní spis neuvádí,“ dodává Deník.
