Šokovat Španěly není sci-fi. Outsidera nezastavil ani hmyz, ani borci „za korunu kornout"

Československé národní fotbalové mužstvo odlétalo na mistrovství světa do Chile, i podle názoru zahraničních expertů, jako vyložený outsider. Před prvním utkáním se Španělskem byla otazníkem jen výše jeho porážky. K sobotnímu utkání se současným světovým šampionem nastoupí český tým za zcela jiných podmínek než před duelem v roce 1962, na který často vzpomínal legendární Josef Masopust.
I za celkově velice nepříznivé atmosféry a po příletu v doslova šokujícím ubytování v rekreačním středisku Zelená rokle nebylo do smíchu nikomu. Pokoje pro šest osob s tvrdými vojenskými postelemi a plechovými skřínkami byly bez topení, teplé vody a na podlaze i na zdech se pohybovali podezřelí zástupci hmyzí říše.
„Spokojen určitě nebyl ani trenér Rudolf Vytlačil, ale nedal to na sobě znát. Kromě tréninku se snažil navodit atmosféru, v níž bychom se i v nevlídných ubytovacích podmínkách všichni cítili dobře. Byl od přírody optimista, nepřipouštěl si žádné problémy,“ připomněl Masopust první dny pobytu na španělské půdě.
Vytlačil byl známý svým specifickým humorem a své svěřence se snažil přesvědčit, že nejsou žádní outsideři. „Zvedl nám sebevědomí. S plnou vážností říkal, že nic nebrání tomu, abychom se stali mistry světa. Zdůraznil, že jedenáct fotbalistů hraje proti jedenácti, takže nemáme žádnou nevýhodu. A navíc, což se nedá říci o všech mužstvech, byli jsme výborná parta. Štěstí sedne na toho, kdo bojuje a kdo si věří,“ pamatoval si Masopust jeho slova.
Šlo o typickou ukázku toho, jak Vytlačil s mužstvem pracoval po psychologické stránce. Účinnými a velice sugestivními poznámkami se mu postupně podařilo totálně přetvořit ducha celého mužstva, který se do té doby skládal z více či méně rozháraných představ jednotlivých hráčů.
Za korunu kornout
Do „lidské“ historie naší kopané patří epizoda s pravým obráncem Janem Lálou, který v utkání se Španělskem měl mít na starosti Genta, kterého odborníci považovali za nejlepší levé křídlo na světě.
„Při procházce po břehu Tichého oceánu se Sváťa Pluskal schválně zeptal trenéra, co to ten Gento všechno vlastně umí. Vytlačil se obrátil na Lálu a zcela vážně mu řekl, že tento údajný génius je jen taková bublina, co se o něm traduje. A hráčů, jako je on, je prý u nás za korunu kornout – a ještě dostanete 50 halířů zpátky,“ vzpomínal fotbalista.
„Vem ho prostě z jedný vody načisto a bude to v pořádku. Lála jenom kýval, polykal sliny, koulel očima a za chvíli byl jako vyměněný. Obavy vystřídala úleva a na zápas, kterého se tolik bál, se začal vyloženě těšit,“ vyprávěl Masopust.
To byla další Vytlačilova ohromná přednost. Dokázal hráče nejen povzbudit, ale uměl je také přesvědčit, že jim bezmezně věří. Některé z nich potřeboval pořád, i když třeba nebyli v nejlepší formě. Třeba pro Masopusta a Pluskala měl místo vždycky.
Genta zneškodnili
Přes účinnou Vytlačilovu psychoterapii nastoupili naši hráči proti Španělům trochu nesví, potýkali se s určitým napětím, ale to z nich brzy spadlo. Výborně hráli všichni zadáci, z nichž Lála suverénně zneškodnil obávaného Genta.
„Španěly jsme k žádnému vážnému ohrožení naší branky nepustili. Měli sice častěji míč na svých kopačkách, určitě nás podcenili, ale když byly na ukazateli skóre stále dvě nuly, tak začali být nervózní a často faulovali,“ popisoval Masopust.
„Ani my jsme se do žádné gólové šance nedostali, což trvalo do 80. minuty, kdy už jsme se začínali těšit z blížící se skvělé remízy. Jenže v tu chvíli se po dlouhém pasu dostal k míči Štibrányi, pronikl ke španělské brance a rázem se zrodila senzace. Vedení 1:0 jsme pak už bez problémů udrželi,“ dodal pozdější držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy.
Tečkou za jeho vzpomínkami na toto utkání se Španělskem pak bylo zdůvodnění tohoto triumfálního vítězství. „Celý zápas jsme plně respektovali trenérovy taktické pokyny a jeho recept nám tak přinesl velice sladké ovoce.“
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