Šok v Liverpoolu. Reds přijdou o svou tvář, Salah v létě odejde

Egyptský útočník Muhammad Salah po sezoně odejde z Liverpoolu. Anglický klub, ve kterém třiatřicetiletý fotbalista působí od roku 2017 a pomohl mu k dvěma titulům i triumfu v Lize mistrů, o tom informoval na webu.
Salah se s Liverpoolem dohodl na předčasném ukončení smlouvy, kterou měl až do konce příští sezony. "Přál si okamžitě to oznámit fanouškům, protože si jich váží a chtěl, aby měli o jeho budoucnosti jasno," uvedl Liverpool.
"Bohužel to přišlo a tohle je první část mého rozloučení," přidal Salah na sociálních sítích. "Nikdy by mě nenapadlo, jak moc velkou částí mého života se tenhle klub, tohle město a jeho lidé stanou," dodal.
"Liverpool to není jen fotbalový klub. To je vášeň, historie a duše, kterou nejde popsat někomu, kdo to sám nezažil," přidal Salah, o jehož odchodu z Liverpoolu se spekulovalo už delší dobu.
Předloni se mu nelíbilo otálení klubu s jednáním o nové smlouvě, nakonec však kontrakt prodloužil do léta 2027. Loni v prosinci pak ostře zkritizoval vedení i trenéra Arneho Slota a byl krátce vyřazen z týmu.
Salah do Liverpoolu přišel v červnu 2017 z AS Řím. Dosud za anglický celek odehrál 435 zápasů s 255 góly je jeho třetím nejlepším střelcem v historii. Víc mají pouze Ian Rush (346) a Roger Hunt (285).
Bývalý hráč Basileje, Chelsea nebo Fiorentiny s Liverpoolem získal titul v letech 2020 a 2025, čtyřikrát byl navíc nejlepším střelcem Premier League. Třikrát si s ním zahrál finále Ligy mistrů, vyhrál ji v roce 2019.
