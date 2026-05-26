26. 5. Filip
Sport

Šok v Budějovicích. Útočník Dynama zemřel za podivných okolností, bylo mu 21 let

Jiří Škuba

Smutná zpráva otřásla fotbalovými Budějovicemi. Jednadvacetiletý ofenzivní hráč Dynama Victor Udoh zemřel za podivných okolností v rodné Abudži, hlavním městě Nigérie.

Victor UdohFoto: David Catry
Podle belgického deníku Nieuwsblad byl Udoh nalezen mrtvý v nigerijské metropoli Abudža, kde trávil dovolenou po sezoně v Českých Budějovicích. Bližší informace tragédie nejsou známy, deník ale dodává, že k úmrtí došlo za „podivných okolností“.

Udoh zahájil svou cestu evropským fotbalem v belgickém gigantu Royal Antverpy, které ho podepsaly v 18 letech z klubu Hypebuzz z Abudži. Jako talentovaného fotbalistu si ho vyhlédl anglický Southampton, v jehož jednadvacítce strávil půl sezony.

Minulé září pak zamířil do druholigových Českých Budějovic, kde podepsal tříletou smlouvu.

„S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Victora Udoha, který do Dynama přišel loni v létě. Za naši rezervu v aktuálním ročníku naskočil do tří zápasů a vstřelil dvě branky. Odpočívej v pokoji,“ napsal českobudějovický klub na svůj facebookový profil.

Nejnovější
Ukrajinské stíhací drony Sting od firmy Wild Hornets. Ilustrační fotografie.

Evropa řeší nečekaný bezpečnostní problém. Rusko ale v dronové krizi prohrává

Rychlý vývoj dronů především kvůli ruské válce na Ukrajině způsobil, že se bezpilotní prostředky dostávají i tam, kde by je dřív nikdo nečekal. Na začátku března ohrožovaly země kolem Perského zálivu, v poslední době několikrát týdně hlásí problémy pobaltské země či Finsko. Poslední takový případ se podařilo zdokumentovat v sobotu v Lotyšsku.

Residents wander around a site of a Russian attack in Kyiv

ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev

Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.

Vít Kopřiva na French Open 2026

Kopřiva v Paříži postoupil, Nosková a Fruhvirtová na Roland Garros skončily

Vít Kopřiva postoupil podruhé za sebou do 2. kola Roland Garros. Po více než čtyřech hodinách zdolal Corentina Mouteta 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová vypadly už v 1. kole. Nasazená dvanáctka Nosková prohrála s Marií Sakkariovou z Řecka 5:7, 6:7. Fruhvirtová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, podlehla domácí Else Jacquemotové 4:6, 3:6.

