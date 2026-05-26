Šok v Budějovicích. Útočník Dynama zemřel za podivných okolností, bylo mu 21 let

Smutná zpráva otřásla fotbalovými Budějovicemi. Jednadvacetiletý ofenzivní hráč Dynama Victor Udoh zemřel za podivných okolností v rodné Abudži, hlavním městě Nigérie.
Podle belgického deníku Nieuwsblad byl Udoh nalezen mrtvý v nigerijské metropoli Abudža, kde trávil dovolenou po sezoně v Českých Budějovicích. Bližší informace tragédie nejsou známy, deník ale dodává, že k úmrtí došlo za „podivných okolností“.
Udoh zahájil svou cestu evropským fotbalem v belgickém gigantu Royal Antverpy, které ho podepsaly v 18 letech z klubu Hypebuzz z Abudži. Jako talentovaného fotbalistu si ho vyhlédl anglický Southampton, v jehož jednadvacítce strávil půl sezony.
Minulé září pak zamířil do druholigových Českých Budějovic, kde podepsal tříletou smlouvu.
„S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Victora Udoha, který do Dynama přišel loni v létě. Za naši rezervu v aktuálním ročníku naskočil do tří zápasů a vstřelil dvě branky. Odpočívej v pokoji,“ napsal českobudějovický klub na svůj facebookový profil.
Evropa řeší nečekaný bezpečnostní problém. Rusko ale v dronové krizi prohrává
Rychlý vývoj dronů především kvůli ruské válce na Ukrajině způsobil, že se bezpilotní prostředky dostávají i tam, kde by je dřív nikdo nečekal. Na začátku března ohrožovaly země kolem Perského zálivu, v poslední době několikrát týdně hlásí problémy pobaltské země či Finsko. Poslední takový případ se podařilo zdokumentovat v sobotu v Lotyšsku.
Slováky připravili o postup Švédové, do play off se prodrali i Američané
Švédové zvítězili v přímém souboji o play off nad Slovenskem 4:2 a postoupili ze 4. místa do čtvrtfinále. Obhájci zlata z USA uspěli v přímém souboji o postup do čtvrtfinále s Rakušany (4:1) , ve skupině skončí čtvrtí.
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.
Kopřiva v Paříži postoupil, Nosková a Fruhvirtová na Roland Garros skončily
Vít Kopřiva postoupil podruhé za sebou do 2. kola Roland Garros. Po více než čtyřech hodinách zdolal Corentina Mouteta 6:3, 5:7, 6:4, 3:6, 6:3. Linda Nosková a Linda Fruhvirtová vypadly už v 1. kole. Nasazená dvanáctka Nosková prohrála s Marií Sakkariovou z Řecka 5:7, 6:7. Fruhvirtová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace, podlehla domácí Else Jacquemotové 4:6, 3:6.
Postupová matematika: Je jasno. Tři body přiřadí Česku schůdného a nezvyklého soupeře
Už od soboty mají čeští hokejisté na mistrovství světa jistý postup ze skupiny B do čtvrtfinále. Rozhoduje se, z jaké pozice do play off půjdou. Po těžké pondělní porážce 1:4 s Nory se zdálo, že na druhé místo už Češi nedosáhnou. Jenže teď jsou zase zpátky ve hře o to, aby se v klíčovém zápase turnaje vyhnuli nejsilnějším soupeřům.