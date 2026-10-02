Šok pro Slováky, selhali na Faerských ostrovech. Lewandowski řídil ostudu Rumunů

Fotbalisté Francie v Lize národů poprvé ztratili body remízou 1:1 s Itálií. Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3:0. V druhé lize kanonýr Robert Lewandowski zaznamenal hattrick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6:0. Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1:1.
Čtvrtý tým letošního mistrovství světa i nadále postrádá svého kapitána Kyliana Mbappého, který si v úvodním utkání Ligy národů v Turecku poranil šlachu v levém kolenu. Francie dvakrát zvítězila 1:0 a také dnes se ujala vedení. Po přestávce otevřel skóre Olise. Bastoni ovšem vyrovnal, v závěru byl vyloučen domácí Upamecano a zápas skončil dělbou bodů.
O bod za vedoucí Francií ve skupině A1 je Belgie, která si v Lutychu snadno poradila s Tureckem. Dvakrát se trefil De Bruyne a dostal se již na 40 gólů v mezistátních zápasech. Skóre pak uzavřel belgický rekordman Lukaku, který má v reprezentaci 94 branek a blíží se ke stovce vstřelených gólů.
Bosna a Hercegovina ve skupině B4 remizovala s lídrem tabulky Švédskem 1:1, za domácí nastoupil hráč Plzně Memič. Slávista Nowak byl ve stejné skupině na hřišti u kanonády Polska proti Rumunsku ve Varšavě. V prvním poločase upadl v šestnáctce Lewandowski a rozhodčí přísně vyloučil hostujícího Dragusina. Sám domácí kanonýr pak z nařízené penalty ve svém 170. mezistátním zápase zaznamenal jubilejní 90. gól. Hned po přestávce přidal Lewandowski ještě jeden a v závěru trefou na konečných 6:0 završil hattrick.
Skupinu B2 vede Severní Irsko, které na neutrální půdě v Trnavě porazilo Ukrajinu hladce 3:0. Maďarsko v druhém dnešním utkání skupiny zdolalo Gruzii 1:0.
Slováci po dvou domácích výhrách ve skupině C3 vyrazili na Faerské ostrovy. V jejich základní sestavě nastoupil i plzeňský stoper Vavro, slávista Schranz začal na lavičce náhradníků a přišel do hry v průběhu druhého poločasu. Faeřané si v prvním poločase dali vlastní gól, po přestávce vyrovnali a připravili lídra tabulky o první body.
Fotbalová Liga národů - 3. kolo:
Skupina A1:
Lutych: Belgie - Turecko 3:0 (1:0)
Branky: 10. a 60. De Bruyne, 76. Lukaku.
Saint-Denis: Francie - Itálie 1:1 (0:0)
Branky: 55. Olise - 68. Bastoni. ČK: 85. Upamecano (Francie).
Tabulka:
1.
Francie
3
2
1
0
3:1
7
2.
Belgie
3
2
0
1
5:1
6
3.
Itálie
3
1
1
1
5:4
4
4.
Turecko
3
0
0
3
1:8
0
Skupina B2:
Budapešť: Maďarsko - Gruzie 1:0 (1:0)
Branka: 35. Kerkez.
Trnava: Ukrajina - Severní Irsko 0:3 (0:2)
Branky: 9. a 61. Brown, 22. Price.
Tabulka:
1.
Severní Irsko
3
2
1
0
4:0
7
2.
Maďarsko
3
1
1
1
1:1
4
3.
Ukrajina
3
1
1
1
1:3
4
4.
Gruzie
3
0
1
2
0:2
1
Skupina B4:
Zenica: Bosna a Hercegovina - Švédsko 1:1 (0:0)
Branky: 80. Alajbegovič - 61. Gyökeres.
Varšava: Polsko - Rumunsko 6:0 (1:0)
Branka: 24. z pen., 47. a 86. Lewandowski, 49. vlastní Ghita, 62. Zieliňski, 66. Bednarek. ČK: 22. Dragusin (Rumunsko).
Tabulka:
1.
Švédsko
3
2
1
0
6:3
7
2.
Bosna a Hercegovina
3
1
2
0
5:3
5
3.
Polsko
3
1
1
1
7:3
4
4.
Rumunsko
3
0
0
3
3:12
0
Skupina C2:
Nikósie: Kypr - Arménie 2:0 (2:0)
Branky: 19. Konomis, 31. Kakullis. ČK: 53. Pileas (Kypr).
Riga: Lotyšsko - Černá Hora 1:2 (0:1)
Branky: 82. Strods - 3. a 56. Adžič.
Tabulka:
1.
Černá Hora
3
3
0
0
7:4
9
2.
Kypr
3
1
1
1
3:2
4
3.
Arménie
3
1
0
2
4:5
3
4.
Lotyšsko
3
0
1
2
1:4
1
Skupina C3:
Astana: Kazachstán - Moldavsko 1:2 (0:1)
Branky: 64. Alip - 45.+1 Cleșcenco, 50. Popescu.
Tórshavn: Faerské ostrovy - Slovensko 1:1 (0:1)
Branky: 66. Justinussen - 38. vlastní Vatnhamar.
Tabulka:
1.
Slovensko
3
2
1
0
5:2
7
2.
Moldavsko
3
1
1
1
3:4
4
3.
Faerské ostrovy
3
0
3
0
3:3
3
4.
Kazachstán
3
0
1
2
3:5
1
Jako by nás hrálo o pět méně, nechápe Modrič, co se dělo. Poprvé za 20 let se styděl
Veterán Luka Modrič těžce nesl sobotní debakl chorvatských fotbalistů v Lize národů s Anglií 0:7. Jednačtyřicetiletý držitel Zlatého míče z roku 2018 po utkání v Rijece uvedl, že se poprvé za 20 let po zápase národního týmu styděl.
Začíná Nobelovský týden. Největší pozornost poutá cena za mír kvůli Trumpovi
V pondělí začne týden vyhlašování letošních laureátů Nobelových cen. Největší pozornost poutá Nobelova cena za mír, kterou v pátek 9. října oznámí norský Nobelův výbor. Loni si o toto ocenění opakovaně říkal americký prezident Donald Trump, ale výbor nakonec upřednostnil lídryni venezuelské opozice Maríi Corinu Machadovou, která později šéfovi Bílého domu svou zlatou medaili věnovala.
„Slabina, kterou Rusko využije,“ varoval. Volby v Lotyšsku ovládl čerstvý proukrajinský vítr
Premiér Andris Kulbergs ovládl parlamentní volby v Lotyšsku a s velkou pravděpodobností povede vládu dál. Jeho vítězství posiluje prozápadní kurz země a podporu Ukrajiny. Zároveň ale před staronovým lídrem stojí série domácích výzev od rozpočtu až po problémy s dopravou a velkými infrastrukturními projekty. To vše v atmosféře hrozby ze strany nepředvídatelného východního souseda.
ŽIVĚ "Na naši pomoc se můžete spolehnout." Merz přicestoval na neohlášenou návštěvu Kyjeva
Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, kde ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za solidární. Merz dorazil do Kyjeva krátce po ruském varování, aby město opustili diplomaté kvůli chystaným masivním útokům.
Írán otevře Hormuz poté, co USA splní jeho podmínky, zní z Teheránu
Írán znovu otevře strategický Hormuzský průliv až poté, co Spojené státy splní jeho podmínky. Podle íránských médií to uvedl předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán zároveň podle ministra zahraničí Abbáse Arakčího odmítá řešení konfliktu s USA vojenskou cestou, varuje ale před silnější reakcí v případě dalšího amerického útoku. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters.