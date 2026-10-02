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Sport

Šok pro Slováky, selhali na Faerských ostrovech. Lewandowski řídil ostudu Rumunů

ČTK
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Fotbalisté Francie v Lize národů poprvé ztratili body remízou 1:1 s Itálií. Belgie v dalším utkání elitní divize porazila Turecko 3:0. V druhé lize kanonýr Robert Lewandowski zaznamenal hattrick při drtivé výhře Polska nad Rumunskem 6:0. Slovensko ve třetí divizi ztratilo vedení a na Faerských ostrovech remizovalo 1:1.

Nations League - Group B4 - Poland v Romania
Robert Lewandowski slaví gól v utkání Polsko - RumunskoFoto: REUTERS – Aleksandra Szmigiel
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Čtvrtý tým letošního mistrovství světa i nadále postrádá svého kapitána Kyliana Mbappého, který si v úvodním utkání Ligy národů v Turecku poranil šlachu v levém kolenu. Francie dvakrát zvítězila 1:0 a také dnes se ujala vedení. Po přestávce otevřel skóre Olise. Bastoni ovšem vyrovnal, v závěru byl vyloučen domácí Upamecano a zápas skončil dělbou bodů.

O bod za vedoucí Francií ve skupině A1 je Belgie, která si v Lutychu snadno poradila s Tureckem. Dvakrát se trefil De Bruyne a dostal se již na 40 gólů v mezistátních zápasech. Skóre pak uzavřel belgický rekordman Lukaku, který má v reprezentaci 94 branek a blíží se ke stovce vstřelených gólů.

Bosna a Hercegovina ve skupině B4 remizovala s lídrem tabulky Švédskem 1:1, za domácí nastoupil hráč Plzně Memič. Slávista Nowak byl ve stejné skupině na hřišti u kanonády Polska proti Rumunsku ve Varšavě. V prvním poločase upadl v šestnáctce Lewandowski a rozhodčí přísně vyloučil hostujícího Dragusina. Sám domácí kanonýr pak z nařízené penalty ve svém 170. mezistátním zápase zaznamenal jubilejní 90. gól. Hned po přestávce přidal Lewandowski ještě jeden a v závěru trefou na konečných 6:0 završil hattrick.

Skupinu B2 vede Severní Irsko, které na neutrální půdě v Trnavě porazilo Ukrajinu hladce 3:0. Maďarsko v druhém dnešním utkání skupiny zdolalo Gruzii 1:0.

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Slováci po dvou domácích výhrách ve skupině C3 vyrazili na Faerské ostrovy. V jejich základní sestavě nastoupil i plzeňský stoper Vavro, slávista Schranz začal na lavičce náhradníků a přišel do hry v průběhu druhého poločasu. Faeřané si v prvním poločase dali vlastní gól, po přestávce vyrovnali a připravili lídra tabulky o první body.

Fotbalová Liga národů - 3. kolo:

Skupina A1:

Lutych: Belgie - Turecko 3:0 (1:0)

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Branky: 10. a 60. De Bruyne, 76. Lukaku.

Saint-Denis: Francie - Itálie 1:1 (0:0)

Branky: 55. Olise - 68. Bastoni. ČK: 85. Upamecano (Francie).

Tabulka:

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1.

Francie

3

2

1

0

3:1

7

2.

Belgie

3

2

0

1

5:1

6

3.

Itálie

3

1

1

1

5:4

4

4.

Turecko

3

0

0

3

1:8

0

Skupina B2:

Budapešť: Maďarsko - Gruzie 1:0 (1:0)

Branka: 35. Kerkez.

Trnava: Ukrajina - Severní Irsko 0:3 (0:2)

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Branky: 9. a 61. Brown, 22. Price.

Tabulka:

1.

Severní Irsko

3

2

1

0

4:0

7

2.

Maďarsko

3

1

1

1

1:1

4

3.

Ukrajina

3

1

1

1

1:3

4

4.

Gruzie

3

0

1

2

0:2

1

Skupina B4:

Zenica: Bosna a Hercegovina - Švédsko 1:1 (0:0)

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Branky: 80. Alajbegovič - 61. Gyökeres.

Varšava: Polsko - Rumunsko 6:0 (1:0)

Branka: 24. z pen., 47. a 86. Lewandowski, 49. vlastní Ghita, 62. Zieliňski, 66. Bednarek. ČK: 22. Dragusin (Rumunsko).

Tabulka:

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1.

Švédsko

3

2

1

0

6:3

7

2.

Bosna a Hercegovina

3

1

2

0

5:3

5

3.

Polsko

3

1

1

1

7:3

4

4.

Rumunsko

3

0

0

3

3:12

0

Skupina C2:

Nikósie: Kypr - Arménie 2:0 (2:0)

Branky: 19. Konomis, 31. Kakullis. ČK: 53. Pileas (Kypr).

Riga: Lotyšsko - Černá Hora 1:2 (0:1)

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Branky: 82. Strods - 3. a 56. Adžič.

Tabulka:

1.

Černá Hora

3

3

0

0

7:4

9

2.

Kypr

3

1

1

1

3:2

4

3.

Arménie

3

1

0

2

4:5

3

4.

Lotyšsko

3

0

1

2

1:4

1

Skupina C3:

Astana: Kazachstán - Moldavsko 1:2 (0:1)

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Branky: 64. Alip - 45.+1 Cleșcenco, 50. Popescu.

Tórshavn: Faerské ostrovy - Slovensko 1:1 (0:1)

Branky: 66. Justinussen - 38. vlastní Vatnhamar.

Tabulka:

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1.

Slovensko

3

2

1

0

5:2

7

2.

Moldavsko

3

1

1

1

3:4

4

3.

Faerské ostrovy

3

0

3

0

3:3

3

4.

Kazachstán

3

0

1

2

3:5

1

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